Cristi Danileţ spune că va da în judecată ziarul „Evenimentul Zilei” pentru calomnie: Nu au fost sustrase documente din SIPA, se confundă cu arhiva BDS

„Prin raportul publicat azi (joi - n.r.) de EvZ sunt înlăturate, practic, toate acuzaţiile făcute de Andronic cu privire la mine, Paul Dumitriu şi Monica Macovei în urma cu o săptămână! Din arhiva SIPA nu au fost luate, copiate, modificate documente. Mulţumesc EvZ pentru furnizarea a acestui raport procurat pe surse de la cineva care a încălcat Legea informaţiilor clasificate şi care va fi, sper, cercetat de DIICOT in plângerea depusă de mine. Voi folosi acest raport - a cărui publicare oficiala ar fi durat prea mult, timp in care suspiciunile asupra mea ar fi dăinuit - in procesul de calomnie săvârşită în formă continuata împotriva lui Andronic şi a societăţii care editează ziarul", scrie Danileţ, cita de News.ro.

Judecătorul susţine că informaţiile din raportul Chiuariu-Predoiu confirmă, de fapt, că nu au fost sustrase documente din arhiva SIPA, cele care au ajuns la Monica Macovei fiind din Biroul de Documente Secrete din cadrul MJ. "Dacă veţi citi atent raportul care, chipurile, ar dovedi asta, veţi vedea că: - se vorbeşte de nişte dosare din cadrul MJ (Biroul de documente secrete), or Arhiva SIPA era în altă instituţie, ANP; - acele dosare ar fi fost date în 2005, or SIPA se desfiinţează şi arhiva se sigilează in 2007; - Comisia de inventariere a arhivei SIPA se constituie în 2007 şi niciun document nu a ieşit din Arhiva; - evident, nu se va spune ce a făcut Macovei cu documentele pe care îşi imaginează unii că le-a primit cu doi ani înainte să existe", mai scrie pe Facebook Danileţ.

Ancheta de la DIICOT

Danileţ a sesizat deja, pe 15 mai, Parchetul General cu privire la scurgerile de informaţii din Ministerul Justiţiei, pe tema documentelor citate de jurnalistul Dan Andronic. Plângerea acestuia a fost declinată şi înregistrată săptămâna la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), structură care a deschis un dosar penal, acesta urmând să fie repartizat pentru soluţionare unui procuror.

Cristi Danileţ precizează în sesizare că în articol se menţionează despre "sustragerea sau copierea unor documente aflate sub regimul informaţiilor clasificate", documente la care a avut acces şi el în 2007, în virtutea funcţiei de consilier al ministrului Justiţiei însărcinat cu "investigarea arhivei SIPA pentru a stabili destinaţia documentelor depozitate în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".

"Precizez că nu am sustras, copiat, stocat, dezvăluit informaţii cuprinse în notele consultate de mine din arhiva SIPA, nici în scris, nici oral sau sub orice altă formă", scrie Danileţ. "Fiindcă în articolul ataşat se fac afirmaţii cu privire la fapte ce intră în conţinutul infracţiunii prevăzute de articolul 39 din Legea 182/2002, raportat la art. 303 - 304 Cod penal, vă sesizez pentru a efectua cercetările ce se impun", arată Danileţ în sesizare.

Ce se arată în raport

Raportul arată că o arhivă redusă de documente aparţinând DGPA/SIPA a fost descoperită la nivelul Serviciului de Informaţii Clasificate din cadrul MJ, însă ele nu sunt înregistrate corespunzător, tot în urma activitităţii unei comisii înfiinţate de Monica Macovei.

"Comisia de inventariere menţionată de litera d (privind arhiva redusă - n.r.) a identificat documente clasificate constând în note ale fostei DGPA (materiale informative cu privire la posibile activităţi infracţionale săvârşite de magistraţi), acestea fiind înregistrate fără a avea rezoluţia Ministrului Justiţiei sau a unui secretar de stat cu privire la modalitatea prin care aceste documente au fost trimise, spre verificare, organelor competente", se arată în raport.

Astfel de documente au fost luate de către membrii primei comisii şi predate direct Monică Macovei, acuză raportul Chiariu-Predoiu. "Membrii Comisiei desemnate (de Monica Macovei în 2005 - n.r.) au ridicat documente din arhiva operativă aflată în cadrul Serviciului de Informaţii Clasificate din Ministerul Justiţiei pe care le-au predat ministrului justiţiei Monica Macovei. Comisia actuală (autoarea prezentului Raport) nu a putut identifica şi nu cunoaşte dacă documentele clasificate (SSID, SS, S) ridicate de membrii comisiei prevăzute la pct. (d) au fost restituite de aceşti membri sau de către ministrul Justiţiei, Monica Macovei, şi nici dacă alte măsuri de valorificare au fost dispuse de fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei", se precizează în raport.