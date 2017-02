Cozile infernale de la permise auto revin în contextul desfiinţării taxei de mediu

Sute de oameni au stat, miercuri, la coadă, la Înmatriculări, pentru a depune actele, odată cu eliminarea controversatului timbru de mediu. Sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (DRPCIV) a fost luat cu asalt încă de la orele dimineaţii.

Primul semn că nu este o zi ca toate celelalte a fost coada de maşini care aşteptau să intre în curtea DRPCIV şi care se întindea până la piciorul pasajului suprateran Pipera-Tunari. Multe dintre maşini erau cu numere bulgăreşti sau de Marea Britanie, cu volan pe dreapta, semn că şoferii au aşteptat special data de 1 februarie pentru a le înmatricula fără a mai plăti taxa de mediu.

La ghişee aşteptau sute de oameni să depună actele pentru înmatriculare, dar cozile nu au fost totuşi atât de mari ca în vara anului trecut, când sediul DRPCIV a fost închis publicului pentru ca şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, să poată să-şi ridice permisul în linişte. Aparatele cu bonuri de ordine au ajutat la evitarea situaţiilor în care unii se strecurau în faţă. Cu toate acestea, mulţi dintre cei care stăteau la cozi erau nemulţumiţi de timpul foarte mare de aşteptare.

„Stau la coadă oricât“

„Este o organizare foarte proastă. Am venit aici acum cinci ore, aşteptăm de la ora 8.00, şi nici acum nu am reuşit să depunem actele. La cum merge coada, probabil că vom mai sta cel puţin două ore“, spune Marian, un tânăr care venise să-şi înmatriculeze maşina luată, anul trecut, din Germania. Despre eliminarea taxei de mediu, acesta susţine că este o măsură bună. „Am luat anul trecut din Germania un Renault, din 2010, euro 5, pentru care ar fi trebuit să plătesc 580 de lei. Este calculul care mi s-a făcut la Fisc. Dacă eu pentru euro 5 eram obligat să plătesc banii ăştia, vă daţi seama cât trebuia să plătească cineva care a luat o maşină euro 4 sau euro 3?“, a completat tânărul.

Marian afirmă că introducerea taxei de mediu în costul carburantului nu este o idee prea bună, pentru că cei cu maşini poluante vor plăti la fel ca cei cu maşini mai noi. „Înţeleg principiul poluatorul plăteşte, adică cine merge mai mult cu maşina plăteşte mai mult, dar toţi vom plăti acelaşi preţ pe carburant, fie că avem o maşinină cu euro 5, fie cu euro 2, de exemplu, care este mult mai poluantă“, mai arată acesta. Un alt tânăr, care are o maşină înmatriculată în Bulgaria, este decis să aştepte la coadă oricât, numai să-şi înmatriculeze maşina care acum circulă cu numere bulgăreşti. „Aştept acest moment de doi ani, de când am luat maşina din Germania. Pentru că la noi aş fi plătit pe taxa de mediu peste 400 de euro, am înmatriculat-o în Bulgaria. Acum, nu mai contează că stau câteva ore la coadă. O trec pe numere româneşti şi gata!“, afirmă tânărul.

„Mai bine că n-am înmatriculat-o“

Un alt bărbat spune că şi-a luat liber de la serviciu ca să poată să-şi rezolve problema. Înainte de Sărbători, a mai stat în două rânduri la coadă, dar nu a reuşit să ajungă la ghişeu. Acum este foarte aproape să-şi înmatriculeze maşina. După numărul de ordine, mai are în faţă alte 100 de persoane.

„Mai bine că nu am apucat să o înmatriculez, că acum plângeam după banii de taxa de mediu. După ce s-a spus că se elimină taxa, am decis să aştept până la 1 februarie. Am mers cu numere roşii. (...) Eu am putut să plec de la muncă, dar alţii nu reuşesc. Dacă vii după ora 5 după-amiază şi ai în faţă 300 de persoane, nu reuşeşti să ajungi la ghişeu până la sfârşitul programului, chiar dacă a fost prelungit până la 9.00“, explică bărbatul.

Acesta mai are o nemulţumire: informaţiile, atât cele de pe site-urile DRPCIV, cât şi cele afişate la ghişeu, nu ar fi actualizate.„Am vrut, iniţial, să mă programez online, ca să nu mai stau la coadă, dar aveau serverul blocat. Dacă o să vă uitaţi pe site, o să vedeţi că informaţile sunt vechi, acolo încă figurează taxa de mediu. Apoi, la ghişeu am aflat că mai trebuie să mai aduc un certificat care să ateste că am plătit TVA-ul atunci când am adus maşina în ţară. Norocul meu că-l aveam, dar alţii au fost nevoiţi să meargă la ANAF ca să-l obţină“, a mai spus bărbatul.





Ce măsuri au luat autorităţile

Pentru a preîntâmpina situaţia de anul trecut, când la Permise s-au format cozi uriaşe, DRPCIV a luat unele măsuri. La ghişeu se lucrează 14 ore pe zi.

„Am anticipat ce se va întâmpla după data de 1 februarie, odată cu eliminarea timbrului de mediu, este evident că lumea a aşteptat intrarea în vigoare a acestei legi. Motiv pentru care la nivelul serviciilor publice ale municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost luate unele măsuri. În principal, prelungirea programului de lucru, acesta se desfăşoară, acum, de luni până vineri, între orele 7.00 şi 21.00, deci un program de 14 ore. Se lucrează la capacitate maximă, adică la toate cele 21 de ghişee destinate publicului“, a explicat, pentru „Adevărul“, comisarul şef Mihai Enache, purtător de cuvânt al DRPCIV.

Totodată, oficialul recomandă celor care au treabă la Permise sau la Înmatriculări să-şi facă programare online ca să scape de statul la coadă.

„Îi informăm pe cetăţeni că au posibilitatea de a se programa online pentru depunerea documentelor în vederea înmatriculării, dar şi a eliberării permiselor. Recomandăm cu căldură această modalitate care îi scapă pe cetăţeni de statul la cozi. Există un ghişeu special pentru cei care se programează, vin la o anumită oră... totul durează câteva minute“, a mai spus comisarul şef Mihai Enache.

Puţini sunt cei care ştiu însă că se pot programa online. Astfel, miercuri, la orele prânzului, doar 15 persoane s-au prezentat la Serviciul Înmatriculari în baza unei programări.

Şoferii au scăpat de opt taxe

De la 1 februarie, au fost eliminate opt taxe care ţin de regimul permiselor, de mediu şi a înmatriculării autovehiculelor. Printre care au dispărit se numără controversata taxă de mediu, taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor, taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe sau taxa de examinare a persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere.

Aglomeraţie la Înmatriculări Buzău

Cozi mari au fost şi la Serviciul de Înmatriculări Buzău, unde peste trei sute de persoane au fost programate, miercuri, să depună acte, după ce a intrat în vigoare legea prin care a fost eliminat timbrul de mediu.

Mulţi dintre oameni au venit înainte să înceapă programul instituţiei. Pentru a face faţă cererilor, reprezentanţii Serviciului Înmatriculări au deschis patru ghişee şi au pus la dispoziţie un serviciu de programări online.

Cum să scapi de statul la coadă

Bucureştenii şi locuitorii din Ilfov care trebuie să ajungă la Serviciul de Permise şi Înmatriculări se pot programa online, înainte să ajungă la ghişeu, pentru a evita să aştepte ore în şir la coadă. Întreaga procedură, care este foarte simplă, nu durează mai mult de două minute.

Programările care te scapă de statul la coadă se poate face pe site-urile www.prefecturabucuresti.ro/ şi www.prefecturailfov.ro/ (în funcţie de domiciliu), accesând submeniul dedicat acestui serviciu din meniul „Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor“.

În acest submeniu puteţi opta pentru „Programări înmatriculare vehicule/transcrieri“ sau „Programări preschimbări permise de conducere“. În acelaşi submeniu mai găsiţi „Live cameră sediu Pipera“, pentru a vedea în timp real cât de mari sunt cozile de la ghişeele la care ar trebui să ajungeţi.

După accesarea uneia dintre opţiunile pentru programări, veţi completa şase casete:

nume prenume, CNP (pentru persoane fizice), CUI (persoane juridice), serie şasiu (în cazul în care faceţi programare pentru înmatriculare), e-mail şi dată rezervare (formatul datei este AAAA-LL-ZZ). După ce verificaţi disponibilitatea datei şi orei alese, bifaţi „înregistrare rezervare“.

Serviciul Pemise şi înmatriculare face anumite precizări. Astfel, programările se pot face pentru zilele lucrătoare, cu excepţia sărbătorilor legale. După efectuarea rezervării, aplicaţia nu va mai permite o altă rezervare decât după expirarea acesteia.

Solicitanţii se vor prezenţa la ghişeul de înmatriculări la ora şi data rezervată, având asupra lor dosarul complet de înmatriculare, cartea de identitate şi rezervarea listată. Rezervările pentru ziua curentă pot fi efectuate doar până la ora 7.00.

Totodată, câmpurile marcate cu „*“ sunt obligatorii, iar numele şi prenumele vor fi completate fără diacritice. La adresa de e-mail trebuie să furnizaţi o adresă corectă, deoarece pe acea adresă va fi transmisă rezervarea.