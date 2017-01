Cod galben de ceaţă în 11 judeţe din sudul ţării. Vizibilitatea este redusă pe A1, A2 şi A3

Capitala şi judeţele Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Călăraşi, Giurgiu, Argeş, Ialomiţa, Prahova şi Dâmboviţa sunt sub avertizare cod galben de ceaţă până la ora 2.00, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

De asemenea, o atenţionare similară este în vigoare şi în judeţele Olt şi Dolj, până la ora 5.00

În zonele aflate sub incidenţa codului galben de ceaţă, local vizibilitatea este sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, potrivit ANM.

Centrul Infotrafic anunţa vineri seară că pe Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, între Drajna şi Feteşti, este ceaţă densă, iar viibilitatea scade chiar şi sub 50 de metri.

Se semnala ceaţă şi pe A3 Bucureşti - Ploieşti, unde vizibilitatea era sub 150 de metri, potrivit sursei citate.

Şi pe A1, pe tronsonul Nădlac - centura Arad vizibilitatea era foarte scăzută, între 50 şi 80 de metri.