Cine a avut acces la secretele magistraţilor. Ce-a căutat consilierullui Cazanciuc în arhiva SIPA? „A schimbat un bec“

Arhiva fostului Serviciu Independent pentru Protecţie şi Anticorupţie (SIPA), desfiinţat în 2006, a fost văzută de 22 de persoane, în perioada 2007-2013, adică după desfiinţarea Serviciului. Primele vizite din 2007 sunt ale membrilor comisiei înfiinţate de fostul ministru al justiţiei, Tudor Chiuariu, pentru a se ocupa de inventarierea arhivei. Informaţiile au fost făcute publice de Ministerul Justiţiei, care a desecretizat, joi, lista celor care au avut acces la secretele magistraţilor. Din aici reiese că niciodată nu a intrat o persoană singură în camera în care erau ţinute documentele secrete.

Vizitele au fost reconstiuite pe baza proceselor-verbale care s-au întocmit cu ocazia accesului în arhiva care se află într-o cameră sigilată cu sigiliul ministrului justiţiei. Printre cei care au avut acces aici se numără Horia Georgescu - fostul şef al ANI, Iulia Scântei - actuală senatoare sau Marius Iosif, fost judecător şi fost şef al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Cele 22 procese verbale consemnează data vizitei, Ordinul ministrului justiţiei prin care a fost permis accesul în arhivă, componenţa comisiei, semnătura membrilor comisiei, precum şi menţiunea „după verificarea şi inspectarea stării documentelor în vederea desfăşurării pe viitor a lucrărilor comisiei s-a procedat la sigilarea ferestrelor, resigilarea uşilor celor două camere precum şi a uşii de acces la acestea”, indicându-se şi numărul sigiliului folosit.

Neregulile găsite de comisia din 2007 în arhiva SIPA

Comisia din 2007 care s-a ocupat de inventarierea arhivei SIPA a găsit mai multe nereguli cu privire la evidenţa, păstrarea, procesarea, multiplicarea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat.

La verificări, s-a constatat că aceleaşi documente apar în dosare diferite, în foarte multe cazuri exemplarele 1 şi 2 se repetă sau apar în dosare ori volume diferite, în copie xerox. S-a constatat, de asemenea, că notele au anexate o serie de adrese, sentinţe sau decizii, exemplare ale cotidienelor centrale sau locale, care sunt evidenţiate cu marker-ul, o serie de documente nu prezintă titlu, iar numărul de înregistrare este scris cu creionul. „Se remarcă ştersături cu pastă corectoare, renumerotarea notelor informative, copierea cu suport de hârtie imprimată pe verso. De asemenea, unele documente prezintă meţiunea: s-a făcut xerox, altele sunt xerocopii, precum şi menţiunea nota de pe dischetă. (…) Tot în ordinul factorilor decizionali anterior, a fost dispusă operaţiunea de rescriere a hard diskurilor aflate în incinta Direcţiei Naţionale de Protecţie şi Anicoruţie”, se mai arată în raport.

Comisia constată însă că nu a fost identificat ordinul ministrului prin care s-a făcut această operaţiune. În privinţa mediilor de stocare electronică, a fost găsit un dosar conţinând 11 plicuri sigilate, ştampilate şi semnate, conţinând probabil CD-uri, precum şi o cutie ce conţine un hard disk marca Seagate, precum şi CD-uri şi dischete nesigilate.

Mai mult, în incinta arhivei SIPA se afla un copiator: ”În zona proximă spaţiului de depozitare a arhivei, Comisia a identificat un multifunctional Xerox, activat prin cheie de acces folosit anterior pentru executarea de copii Xerox după documentele aflate în arhivă. Pe toată durata activităţii comisiei, xeroxul a fost depozitat în afara spaţiului de arhivă, fiind sigilat”.

S-a pierdut urma unor acte care au ajuns la Monica Macovei

La nivelul Serviciului de Informaţii Clasificate, a fost identificată o arhivă redusă de documente aparţinând fostei DGPA şi fostei SIPA. Documentele făceau parte din categoria documentelor clasificate, dar nu erau înregistrate sau erau înregistrate defectuos. „Această componentă importantă a arhivei operative a fostei DGPA a fost inventariată de către o comisie desemnată de către fostul ministru Monica Macovei, fiind formată din domnul Paul Dumitriu, Nicolae Neagoe, Flavius Crăzni şi Aldea Nicolae. Ca şi la data inventarierii lor, nici în prezent aceste documente din arhiva operativă nu sunt înregistrate în registru special conform prevederilor legii. Documentele clasificate sunt păstrate în fişete fără a avea rezoluţie de arhivare din partea Ministerului Justiţiei. Membrii Comisiei desemnată prin Ordin în anul 2005 au ridicat documente din arhiva operative aflată în cadrul Serviciului de Informaţii Clasificate din Ministerul Justiţiei pe care le-au predate ministrului Justiţiei Monica Macovei.”

Membrii comisiei din 2007 arată în raport că nu pot stabili dacă aceste documente au fost restituite de membrii comisiei anterioare sau de către ministrul Justiţiei de la acea vreme, Monica Macovei, şi nici dacă „au fost dispuse alte măsuri de valorificare de către Monica Macovei”.

Macovei: Sunt ţinta unei manipulări grosolane

Europarlamentarul Monica Macovei a anunţat, joi, că îi va da în judecată pe cei care au susţinut public miniciuni legate de activitatea sa ca ministru.

„Solicit declasificarea tuturor documentelor privind arhiva SIPA/DGPA şi o anchetă privind presupusa scurgere de documente clasificate din Ministerul Justiţiei. Aşa-zisa «bombă» de presă s-a dovedit un balon umplut cu supoziţii, inexactităţi şi învinuiri fără probe, diletant şi rău-voitor. În lipsa probelor, nu rămân decât semnele de întrebare despre motivul întocmirii acestui raport şi mandatul real al Comisiei Chiuariu. Voi chema în judecată pe toţi cei care au lansat în spaţiul public minciuni despre persoana mea şi a activităţii comisiei din perioada ministeriatului meu. Mai spun o dată: nu am primit nicio informaţie din arhiva DGPA/SIPA, nu am primit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am văzut şi citit niciun dosar sau informare din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am sustras niciun dosar din arhiva DGPA/SIPA, nu am copiat şi distrus niciun hard-disk, nu am dat nimănui ordin să sustragă, să distrugă, să copieze vreun dosar din arhiva DGPA/SIPA sau hard-disk. Iar din raport rezultă clar că nu a existat nicio dovadă că judecătorul şi procurorul care au intrat în arhivă pe baza ordinului meu, pentru a întocmi o informare către opinia publică cu privire la modul în care a funcţionat DGPA/SIPA, ar fi comis vreo ilegalitate”, se arată într-o declaraţie de presă a Monicăi Macovei.

Ea a apreciat că scopul scandalului creat în jurul SIPA are ca obiectiv prejudicierea credibilităţii justiţiei. ”Sunt ţinta unei manipulări grosolane a adevărului, prin interpretarea tendenţioasă a unor informaţii, prin amestecarea cu rea-voinţă a informaţiilor şi «arhivelor». Iar ţinta reală este decredibilizarea justiţiei, care a condamnat deja şi are pe rol dosare importante privind inclusiv politicieni”, a conchis Monica Macovei.

Nimic nu este întâmplător

Specialiştii susţin că nu întâmplător a fost publicată lista cu cei care au avut acces la arhiva SIPA şi raportul secret al comisiei din 2007 şi că anumite persoane au din asta de câştigat.

„Momentul apariţiei acestui scandal nu este întâmplător. Sunt convins de faptul că acolo s-au întâmplat nişte lucruri care încalcă legea şi că lucrurile respective erau cunoscute de nişte grupuri de persoane, respectiv, de interese. Prima categorie de persoane interesate de povestea asta este formată din persoane care au fost trimise recent în judecată şi care au nevoie de o detonare, pentru ca lucrurile să ia o altă întorsătură. Mai există o categorie de persoane, scoase din politică după ce au fost condamnate sau sunt pe cale să fie condamnate în dosare de corupţie de anumiţi judecători. Acele persoane pot reintra în politică dacă se va demonstra că respectivele dosare au fost instrumentate politic sau că au existat şantaje. E suficient ca din informaţiile care se vor publica, urmare a cercetărilor, să rezulte că din arhiva SIPA lipsesc nişte dosare care, întâmplător, sunt ale unor judecători care s-au pronunţat pe cazurile grele sau s-au făcut copii după ele”, este de părere avocatul Daniel Fenechiu.

Acesta crede că o anchetă referitoare la modul în care raportul a ajuns în presă este inevitabilă. „Faptul că raportul acela secret a fost făcut public încalcă o lege, iar pedeapsa este de la 3 luni la 3 ani de închisoare. Mişcarea următoare ar putea fi ca organul competent să se sesizeze – DNA sau Parchetul General. În timpul ăsta, vor curge diverse lucruri, pentru că raportul spune că s-au făcut copii, că anumite documente au ajuns la Macovei şi nu le-a mai dat înapoi, că s-a schimbat un bec de către un securist”, a mai spus avocatul.

Activitatea SIPA ar trebui investigată

La rândil ei, expertul anticorupţie Laura Ştefan susţine că este necesară o investigaţie serioasă în primul rând la activitatea SIPA, care ar fi strâns ilegal date despre viaţa privată a magistraţilor.

„Nu putem spune dacă au fost sau nu nereguli, însă cu siguranţă păstrarea acestor arhive, la 10 ani după ce SIPA a fost defiinţat, dă naştere la tot felul de discuţii. Dacă vrem să avem o discuţie serioasă, cred că ar trebui să începem cu începutul: să vedem de ce a fost înfiinţat acest serviciu secret, de ce în loc să facă ce spune legea s-a ocupat cu vieţile magistraţilor, cine a hotărât acest lucru. Vedem acum că magistraţii făceau obiectul unei monitorizări extrem de atente, care mergea dincolo de litera legii. Sigur, Parlamentul poate constitui o comisie care să cerceteze. Şi CSM ar avea un interes în această zonă”, afirmă expertul.

„Eu nu vreau să fac speculaţii, dar verificaţi unde sunt cei cinci membrii ai comisiei de pe vremea lui Chiuariu şi dacă au dosare penale. Uitaţi-vă, în paralel, la Dimitriu şi Danileţ dacă au vreo pată în carieră. Nouă ne-a fost frică să intrăm şi să căutăm dosarele noastre”, spune şi judecătorul Cristi Danileţ, fost membru al unei comisii care a studiat arhiva SIPA.

Ce se va întâmpla cu arhiva

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la Parlament, că ar fi „păcat” să fie distrusă arhiva SIPA, deoarece reprezintă un segment din istoria „mai plăcută sau mai puţin plăcută” a Justiţiei. El a susţinut că va face „un fel de CNSAS”, format din oameni care au acces la secrete de stat, pentru a restitui documentele celor de la ANP, necesare dovedirii dreptului la pensie. Părerile specialiştilor sunt însă împărţite. Judecătorul Cristi Danileţ este de acord ca arhiva să fie păstrată, dar documentele care privesc viaţa privată a magistraţilor ar trebui distruse.

”Ăsta e rostul unei arhive de acest gen: se păstrează documentele zici de ani, după care se desecretizează. Tocmai pentru a se vedea cum acţionau autorităţile în urmă cu câteva decenii. Eu n-am spus niciodată să fie distrusă această arhivă, dar sunt multe informaţii referitoare la viaţa privată care nu trebuie păstrate. CEDO a condamnat România de trei ori pentru păstrarea unor date private în arhive ale statului. Celelalte care ţin de viaţa profesională, de raporturile între instituţii, da trebuie păstrate. Selecţia asta nu a făcut-o nimeni. Trebuie luată filă cu filă şi stat în arhivă 6 luni – un an o echipă întreagă”, a spus magistratul.

Laura Ştefan este de părere că arhivele SIPA ar trebui totuşi distruse. ”Dacă acceptăm că acele date au fost strânse în mod abuziv este de la sine înţeles că acestea să nu se desecretizeze niciodată. De aceea, această arhivă ar trebui distrusă”, afirmă specialistul.

Aceeaşi opinie o are şi Daniel Fenechiu, care spune că ”doar aşa nu se vor ma redeschide nişte sicrie”.

Cronologia comisiilor SIPA

• 3 februarie 2005 – se înfiinţează comisia care a inventariat arhiva de documente secrete de la Serviciul de Informaţii Clasificate („Comisia SIC”) din Ministerul justiţiei. Formată din Paul Dumitriu, Nicolae Neagoe, Flavius Crâznic (toţi trei procurori, consilieri ai ministrului) şi Nicolae Aldea (şeful Serviciului de Informaţii Clasificate).

• 26 ianuarie 2006 – se adoptă Hotărârea de Guvern de desfiinţare a SIPA, desfiinţare care intră în vigoare după 90 de zile.

• 20 martie 2006 – se înfiinţează prima „Comisie SIPA”, formată din mai multe persoane (neidentificate în raport), care a realizat exclusiv inventarierea arhivei SIPA şi organizarea acesteia din punct de vedere arhivistic, sub coordonarea Arhivelor Naţionale. Nu a avut drept obiective analizarea conţinutului documentelor din arhivă. Îşi încheie activitatea undeva spre sfârşitul anului.

• 19 ianuarie 2007 – se înfiinţează a doua ”Comisie SIPA”, formată din Cristi Danileţ (judecător) şi Paul Dumitriu (procuror), ambii consilieri ai ministrului.

• 7 aprilie 2007 – Ministrul Justiţiei, Monica Macovei, părăseşte ministerul ca urmare a unei remanieri şi este înlocuită cu Tudor Chiuariu.

• 21 mai 2007 – Cristi Danileţ şi Paul Dumitriu părăsesc şi ei Ministerul Justiţiei, fără să-şi fi finalizat activitatea privitoare la arhiva SIPA.

• 31 mai 2007 _ se înfiinţează a treia „Comisie SIPA”, formată din Marius Iosif, Iuliana Scântei, Horia Georgescu, Vasilica Burca, Monica Boboc, Dan Mânzală şi Andreea Istrati.

• 9 decembrie 2007 – Tudor Chiuariu demisionează de la Ministerul Justiţiei ca urmare a unor acuzaţii de corupţie. Îi urmează, ca ministru interimar, Teodor Meleşcanu.

• 29 februarie 2008 – Cătălin Predoiu este numit ministru al Justiţiei.

• 17 aprilie 2008 – a treia „Comisie SIPA” întocmeşte raportul privind activităţile comisiilor precedente şi îl înaintează ministrului Cătălin Predoiu.

Lista persoanelor care au vizitat arhiva

* 01.06.2007 - Iosif Marius, Bura Vasilica, Scântei Laura-Iulia, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

* 06.06.2007 - Iosif Marius, Bura Vasilica, Armean Doina, Scântei Laura-Iulia, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

* 14.06.2007 Iosif Marius, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

* 20.06.2007 Iosif Marius, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Scântei Lura-Iulia, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

* 28.06.2007 Iosif Marius, Bura Vasilica, Scântei Lura-Iulia, Mânzală Dănuţ-Marian, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae

* 05.07.2007 Iosif Marius, Bura Vasilica, Scântei Laura-Iuliana, Mânzală Dănuţ-Marian, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae

* 13.07.2007 Iosif Marius, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

* 20.07.2007 Iosif Marius, Armean Doina, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

* 01.08.2007 Armean Doina, Scântei Laura-Iulia, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

* 31.08.2007 Iosif Marius, Scântei Laura-Iulia, Georgescu Horia, Tiliban Nicolae

* 07.09.2007 Bura Vasilic,a Armean Doina, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae

14.09.2007 Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea, Mânzală Dănuţ-Marian, Tiliban Nicolae

04.10.2007 Ungureanu Tiberiu, Popescu Marian-Cornel, Iosif Marius, Fîntână Eugen-Mihai, Tiliban Nicolae, Căruntu Constantin

* 02.11.2007 Iosif Marius, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae

* 05.11.2007 Iosif Marius, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Tiliban Nicolae

* 09.11.2007 Iosif Marius, Georgescu Horia, Bura Vasilica, Armean Doina, Istrati Andreea Scântei Lura-Iulia, Tiliban Nicolae

* 28.11.2007 Iosif Marius, Georgescu Horia, Istrati Andreea, Ignuţă Valentin

* 05.12.2007 Iosif Marius, Bura Vasilica, Georgescu Horia, Boboc Monica, Istrati Andreea, Mânzală Dănuţ-Marian, Ignuţă Valentin, Ungur Florian

* 24.01.2008 Iosif Marius, Ungureanu Tiberiu, Popescu Marian-Cornel, Oană Iuliu-Maximilian, Radu Mihaela, Postelnicu Ionel, Tiliban Nicolae

* 10.04.2008 Iosif Marius, Scântei Iulia, Georgescu Horia, Răduţă Cornel, Ungureanu Tiberiu, Tiliban Nicolae

* 22.04.2008 Iosif Marius, George David, Iulian Spînu, Tiliban Nicolae

* 13.12.2013 Andronache Florian-Teodor, Ştef Marius, Oltenaş Adrian, Tiliban Nicolae

Ce-a căutat consilierul lui Cazanciuc în arhiva SIPA? „A schimbat un bec“

Politicienii au reacţionat imediat după ce ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a desecretizat lista celor care au vizitat între 2007 şi 2013 arhiva SIPA, fostul serviciu secret al Ministerului Justiţiei. Să consemnăm mai întâi un moment ridicol. Potrivit datelor desecretizate de Tudorel Toader, în 2013, pe când Ministerul Justiţiei era condus de Robert Cazanciuc, unul dintre apropiaţii lui Victor Ponta, la acea dată premier, în arhiva SIPA a intrat o delegaţie de patru oameni, printre care şi Florin Andronache, ofiţer SRI la Prahova, consilierul şi finul lui Robert Cazanciuc.

Întrebat ce a căuat sfetnicul său în arhiva fostului serviciu secret, Robert Cazanciuc a răspuns: „Nu erau patru persoane, era o comisie constituită ca urmare a unei sesizări venite la Ministerul Justiţiei, sistemele de supraveghere video arătau că se întâmplă ceva cu sistemul de iluminat. Prin ordin de ministru s-a aprobat o comisie care să verifice acea instalaţie de iluminat. Membrii comisiei, care erau toţi cu diverse funcţii şi responsabilităţi pe zona de documente clasificate, doar aceia au intrat într-un hol din zona în care se află depozitată arhiva SIPA. Au verificat instalaţia de iluminat, au schimbat un bec şi au părăsit acea incintă constatând că toate sigiliile de la camerele în care erau depozitate efectiv documentele erau intacte. Nu au avut acces la niciun document, la absolut nimic din arhiva SIPA, a fost o operaţiune strict administrativă”.

Întrebat, concret, dacă vrea să spună că un consilier de-ai lui, cadru activ al SRI, a intrat în acea zonă ca să schimbe un bec, fostul ministru al Justiţiei a spus: „Nici nu ştiu unde este arhiva SIPA efectiv, nu ştiu cum arată. Mi-au spus că este vorba de un hol unde se află această instalaţie de iluminat şi documentele erau în birouri aflate pe acel hol, sigilate, închise, neumblate la ele, cel puţin nu în mandatul meu, cel puţin nu cu ştirea mea”. În declaraţia de avere din august 2013, Florin Andronache menţiona că a încasat venituri de la SRI, în calitate de „ofiţer“, iar în declaraţia de avere din ianuarie 2014 a indicat „UM 0735 Ploieşti”, care aparţine SRI.

Întrebată dacă era nevoie de patru oameni să schimbe un bec, preşedintele Curţii Supreme, Cristina Tarcea, a spus: „O fi fost un bec cu putere mare de iluminare”.

„S-A FĂCUT XEROX“

Senatorul PNL Iulia Scântei, membră, în urmă cu 10 ani, în comisia care a redactat raportul secret privind arhiva SIPA, publicat joi de „Evenimentul Zilei”, a declarat că unele documente din respectiva arhivă fuseseră copiate înainte de începerea activităţii comisiei, în iunie 2007. „Existau menţiuni pe unele dintre ele (dosare din arhiva SIPA - n. r.) că s-a făcut xerox”, a spus Iulia Scântei pentru News.ro. Scântei critică scurgerea în presă a raportului comisiei, pe care o consideră un incident de securitate la nivelul Ministerului Justiţiei, şi îi cere lui Toader explicaţii. „Iulia Scântei, pe care o respect, să ceară explicaţii celor care au distribuit, care au făcut public acel raport. Să-i întrebe de unde îl au şi să-i întrebe de ce l-au dat la public“, i-a răspuns Toader.

Băsescu: „Băieţi, vă rog, cântaţi la altă masă!“

Fostul preşedinte Traian Băsescu s-a bucurat că subiectul arhivei SIPA nu a fost niciodată analizat în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) sub mandatul său, căci altfel, spune el, acum toată lumea l-ar fi învinuit. „În ceea ce priveşte SIPA, oricât încearcă «băieţii veseli» să arunce responsabilitatea la CSAT, nu merge. Acest serviciu a fost înfiinţat prin ordin al ministrului, a fost subordonat strict ministrului Justiţiei, nu a primit niciodată priorităţi informative de la CSAT, nu a fost niciodată analizat în CSAT şi nu a raportat niciodată CSAT sau preşedintelui României. Cu siguranţă, şi Predoiu şi Cazanciuc au încercat să arunce mizeria justiţiei la CSAT, sau, dacă se poate, la preşedintele României. Vă imaginaţi ce-ar fi fost la gura «băieţilor veseli» dacă picam în capcana de a lua eu, sau CSAT, decizii, legat de arhiva SIPA, în locul ministrului Justiţiei? Ar fi fost ilegal şi ar fi dat ocazia «binevoitorilor» să ţipe că eu am copiat arhiva. Nu mai vorbim cum, ei, guralivii, ar fi fost «siguri» că eu organizez şantajarea judecătorilor şi procurorilor cu documente din arhiva SIPA. Aşa că, băieţi, vă rog, cântaţi la altă masă!”, a scris Băsescu pe Facebook.

URMEAZĂ ALTE DESECRETIZĂRI

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că mai sunt şi alte vizite în arhiva SIPA. „Sunt şi două rapoarte pe care nu le-am desecretizat, dar le vom desecretiza”, a afirmat ministrul. Premierul îl aşteaptă să facă primul pas.„Să vină rapid în faţa Guvernului, dacă e nevoie de Hotărâre de Guvern, astfel încât să ajungem acolo”, a spus Sorin Grindeanu.