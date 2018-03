Carmen Dan: Ziua Poliţiei Române nu e doar o sărbătoare a poliţiştilor, ci şi a cetăţenilor, cărora oamenii legii le asigură zilnic siguranţă şi linişte

De asemenea, Dan a anunţat că poliţistul Ciprian Sfichi, tăiat cu sabia de un interlop în luna ianuarie, este bine şi că pentru ea reprezintă cel mai recent exemplu de dăruire şi putere.

“Valorile umane, morale şi naţionale se împletesc în această zi prin sărbătorirea a două evenimente importante aflate în strânsă legătură: Ziua Poliţiei Române şi Sărbătoarea Bunei Vestiri”, se arată în mesajul postat de Carmen Dan pe contul său de Facebook.

Ea susţine că ziua Poliţiei este o sărbătoare şi a cetăţenilor cărora “oamenii legii le asigură zilnic siguranţa şi linişte” şi transmite felicitări tuturor celor care îşi fac datoria faţă de comunitate.

“Ziua Poliţiei Române nu este doar o sărbătoare a poliţiştilor, ci şi a cetăţenilor, a celor cărora oamenii legii le asigură zilnic siguranţa şi linişte, dând astfel dovadă de onoare, sacrificiu şi curaj. Cu această ocazie, felicit pe toţi cei care pun sentimentul datoriei faţă de comunitate şi legea mai presus de orice, pe cei care au contribuit la funcţionarea normală a societăţii şi care şi-au respectat întocmai jurământul faţă de ţară”, mai spune ministrul.

Dan mai spune că are convingerea că atenţia că „atenţia poliţiştilor se va îndrepta în continuare către misiunile pe care le au şi către cei care văd în Poliţie instituţia care oferă siguranţă şi încredere”.

Carmen Dan adaugă: „Felicitări, gânduri bune şi putere de muncă urez tututor celor care apără drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor! Multe reuşite le urez si celor care sunt departe de ţară şi care reprezintă cu succes Poliţia Română în misiunile internaţionale”.

De asemenea, ea spune că poliţistul Ciprian Sfichi, tăiat cu sabia de un interlop în luna ianuarie, este cel mai recent exemplu de dăruire şi putere, fdin punctul ei de vedere.

“Pentru mine, cel mai recent exemplu de dăruire, putere şi curaj îl reprezintă Ciprian Sfichi. Zilele trecute l-am revăzut şi i-am oferit o icoană a "Bunei Vestiri" care să-i ofere încredere şi speranţă. Ciprian e bine!”, a conchis ea.

25 Martie, Ziua Poliţiei Române

Pe data de 25 martie, de Ziua Poliţiei Române, instituţia sărbătoreşte 196 de ani de la atestare, când domnitorul Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Agă Mihăiţă Filipescu, şeful Poliţiei din acele timpuri, drapelul pe care era cusută sigla Steagului Agiei, legalizând, astfel, funcţionarea instituţiei.

„Într-o formă sau alta, sub diferite denumiri, Poliţia, ca instituţie, este atestată din anul 1822, când domnitorul Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Agă Mihăiţă Filipescu, seful poliţiei din acele timpuri, drapelul pe care era cusută sigla Steagului Agiei, legalizând, astfel, funcţionarea acestei instituţii. Alături de siglă se afla o ghirlandă din aur în interiorul căreia era prezentată Maica Domnului, înaintea Arhanghelului Gabriel, care îi aducea vestea cea bună (Buna Vestire).





25 MARTIE este data din calendar care rememorează, an de an, acest moment istoric. Astăzi, în an centenar (împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire), sărbătorim cu toţii, poliţisti din ţară si de peste hotare, ancoraţi în misiuni internaţionale, ziua Poliţiei Române”, se arată într-un comunicat emis de IGPR cu ocazia acestei zile.