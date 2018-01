Ce capcane i-au întins poliţiştii colegului lor pedofil de la Rutieră. De ce nu a putut fi descoperit mai devreme

Scandalul este abia la început. Agentul Eugen Stan (47 de ani), de la Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei (BPR), mai este suspect în alte cazuri şocante. După ce a fost prins, anchetatorii au verificat probe rezultate în urma unor analize şi ar fi constatat că Eugen Stan este autorul unui viol asupra unei minore, produs în urmă cu şase ani.

În plus, bărbatul ar fi şi autorul unor perversiuni sexuale împotriva unei minore în anul 2009. Concret, poliţiştii de la Serviciul Omoruri, din cadrul Poliţiei Capitalei, ar fi identificat ADN-ul poliţistului în urmele de spermă colectate de pe hainele victimelor, potrivit Digi24.ro.

În aceste condiţii, se ridică mari semne de întrebare în legătură cu testarea psihologică la care sunt supuşi poliţiştii şi care ar trebui să descopere dacă un individ poate fi capabil să comită asemenea fapte, pentru a fi înlăturat din sistem.

Specialiştii spun că nu este însă atât de simplu să detectezi un comportament deviant şi că este nevoie de teste speficice pentru fiecare tip de deviaţie în parte. Din păcate, testele folosite în România sunt total depăşite şi nu mai sunt relevante.

„Sunt teste psihologice, de abilităţi cognitive, de personalitate, care se dau şi la intrarea în sistem, dar şi periodic. Din păcate, sunt depăşite. Instrumentele folosite la noi sunt extrem de vechi, unele chiar din perioada interbelică. Nu mai au relevanţă. Ele costă şi trebuie aduse mereu la zi. Ca să surprinzi astfel de devieri comportamentale este nevoie de teste specifice. E nevoie de scale validate pe diferite parafilii (n.r. tipuri de tulburări de comportament sexual). Pentru Ministerul de Interne trebuie să incluzi o scală pentru alcool şi droguri, alta pentru violenţă şi alta pentru deviaţii comportamentale. Testele generale nu includ verificarea deviaţiilor sexuale. De aceea suspectul nu a fost depistat în urma testărilor psihologice periodice“, a explicat, pentru „Adevărul“, psihologul Mihai Copăceanu.

Cum se comportă un pedofil

Testarea primară nu este însă suficientă, spune psihologul, iar ulterior subiecţii trebuie supuşi altor teste, mai aprofundate.

„Un test specific poate detecta înclinaţiile spre pedofilie în jumătate de oră. Un asemenea test este un punct de plecare, depistează tendinţele, dar apoi trebuie făcute altele mai aprofundate şi, obligatoriu, subiecţii trebuie supuşi unui interviu. Apoi, pot fi trimişi şi la un psihiatru. Pedofilia este însă greu de tratat“, afirmă specialistul.

Psihologul spune că pedofilii au un anumit tipar şi că nu pot fi descoperiţi foarte uşor. De aceea, numărul celor care le cad victimă este foarte mare.

„Nu sunt fioroşi, nu sunt agresivi ca să-ţi dea de bănuit. Sunt oameni aparent normali, adaptaţi social, care trăiesc din fantezii. Toţi sunt consumatori de pornografie. Cei mai mulţi nu realizează că fac rău. Unii îşi aleg anumite profesii pentru a putea fi în preajma copiilor: învăţători, profesori, meditatori, antrenori. Comportamentul lor este foarte studiat, sunt amabili, drăguţi, unii încearcă să fie pedanţi, alţii să atragă prin umor. Nu sunt genul violatorului tipic, care să folosească forţa pentru a-şi realiza scopurile“, a mai spus Mihai Copăceanu.

Unde duce dubla personalitate

La rândul său, psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat că deşi bărbatul şi-a recunoscut fapta, acesta va fi supus unei analize psihiatrice, având dreptul la apărare. Specialistul a declarat, la un post de televiziune, că agresorul de 47 de ani ducea o viaţă dublă, comportamentul său nefiind unul care să le dea de înţeles membrilor familiei că ar avea astfel de porniri. Nici măcar concubina acestuia nu ar fi văzut aceste semne. Tocmai această dublă personalitate l-ar fi ajutat să treacă cu bine de testările anuale.

„Dacă are personalitate dublă, răspunde ca la carte. Poate trebuie altceva făcut: la selecţie sa fie o chestie draconică. Gunoaiele ies la suprafaţă, dar trebuie timp, răbdare şi mai multă atenţie din partea noastră să depistăm astfel de fenomene”, a declarat Liviu Chesnoiu.

Declaraţia pedofilului: „Nu am făcut nimic rău“

Agentul Eugen Stan a fost reţinut, luni, pentru 24 de ore, iar mâine urmează să fie prezentat în faţa judecătorului de drepturi civile pentru emiterea unui mandat de arestare. Procurori criminalişti din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a declanşat urmărirea penală în acest caz, Eugen Stan fiind acuzat oficial de două infracţiuni de agresiune sexuală. Ancheta este făcută de poliţiştii Serviciului Omoruri din Poliţia Capitalei. Aceştia l-au audiat, luni, timp de mai multe ore pe Eugen Stan. El şi-a recunoscut faptele, dar a spus că nu a făcut nimic rău – comportament tipic pentru pedofili, afirmă psihologii.

„Nu am făcut rău niciunui copil. Doar i-am pupat şi mângâiat, pentru că iubesc copiii“, a fost declaraţia care i-a şocat pe anchetatori.

Eugen Stan este şoferul comisarului Rene Emanuel Vornicu, şeful Serviciului Supraveghere Rutieră, din cadrul BPR. În trecut, Eugen Stan a fost agent de Poliţie Comunitară, a lucrat la jandarmi, iar din august 2010 ocupa funcţia de agent în cadrul BPR, unde câştigă 3.500 de lei pe lună. Suspectul locuieşte într-un apartament din Măgurele, judeţul Ilfov, împreună cu concubina sa, de profesie asistentă medicală. Este divorţat şi are doi copii.

Cum a fost prins

Eugen Stan a fost recunoscut din imagini chiar de către colegii săi de la BPR, care i-au alertat pe anchetatori. Fără să ştie cum ar putea reacţiona suspectul în momentul în care ar fi fost reţinut, poliţiştii de la Omoruri au recurs la o stratagemă: ei l-au chemat la discuţii pe comisarul Rene Vornicu, la sediul Poliţiei Capitalei, dar i-au sugerat să vină cu tot cu maşină şi, implicit, şofer. În momentul în care maşina comisarului a intrat în curtea Poliţiei, agentul Eugen Stan a fost imobilizat.

Agresiunea de care este acuzat poliţistul a avut loc vineri, când doi copii în vârstă de cinci şi nouă ani au fost agresaţi sexual în liftul unui bloc din Ghencea. Când au scăpat, copiii au povestit părinţilor ce au păţit, iar aceştia au depus o plângere la Secţia 22 din Capitală.

Copiii molestaţi, trimişi la psiholog

Mama minorilor agresaţi de agentul Eugen Stan a mers, luni, la Poliţia Capitalei. Femeia susţine că ambii copii vor merge la psiholog, menţionând că băiatul este mai afectat.

„Vreau să fie pedepsit pentru tot ce făcut. Cum aş putea să reacţionez ca părinte, ştiind că propria siguranţa şi încredere, despre care scrie pe maşini şi ne-o oferă Poliţia Română, este de fapt un agresor. E bine că nu au acoperit lucrul ăsta. Copiii nu mai au acces la televizor. Băiatul a rămas traumatizat, vrea doar să stea în casă. Nu ne mai spune decât dacă e întrebat de mine sau de tată, iar fata nu a spus de la început. Un comportament schimbat văd la băiat, e mai timid, mai fricos ca înainte, zice mereu să fie sigur că am închis uşa. Mi-a spus că în momentul în care a ridicat-o pe balustradă simţea că nu are putere să facă ceva să o ferească pe fată. Băiatul ştie ce s-a întâmplat. Amândoi merg la psiholog. Medicii au zis că e ok fata, nu a existat contact sexual“, a declarat mama celor doi minori.

Şeful Poliţiei, somat să dea explicaţii

Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a somat pe şeful Poliţiei Române, chestorul Bogdan Despescu, să dea explicaţii referitoare la testarea psihologică a agentului Eugen Stan. Totodată, ministrul, prin vocea purtătorului de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, i-a îndemnat pe oameni să nu-i blameze pe toţi poliţiştii, pentru că derapaje sunt în poliţiile din întreaga lume. Ministrul a mai spus că sistemul actual de verificare a poliţiştilor este total depăşit, de aceea trebuie iniţiată o reformă.

„Cazul de astăzi nu trebuie tratat superficial. Nu toţi poliţiştii trebuie blamaţi. Derapaje au loc în poliţiile din întreaga lume. Sistemul actual nu are pârghii suficiente de verificare, testare şi cunoaştere a angajaţilor. Au fost numeroase derapaje, de aceea este nevoie de o reformă adevărată, dar rămâne de văzut dacă se va face cu aceeaşi oameni“, a declarat Monica Dajbog.

Şeful Poliţiei Române a dispus, luni, verificări cu privire la agentul de la Brigada Rutieră a Capitalei reţinut pentru două infracţiuni de agresiune sexuală, dar şi un control referitor la managementul Brigăzii Rutiere, a anunţat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan.

La rândul lui, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui să facă o analiză foarte serioasă a conducerii Poliţiei şi că poate trebuia să o fi făcut mai de mult.

Liviu Dragnea a fost întrebat dacă, urmare a acestui caz, Carmen Dan nu ar trebui să demisioneze din funcţia de ministru de Interne. „Asta e o întâmplare foarte gravă. Eu cred că ministrul de Interne ar trebui să facă o analiza serioasă să vadă cum a trecut testele psihologice şi cum a stat atâta timp în Poliţie. Poate ar trebui să facă o analiză serioasă a conducerii Poliţiei. Poate ar trebui să o fi făcut mai de mult”, a răspuns liderul PSD.

A scăpat de un dosar penal

Agentul Eugen Stan a reuşit să scape de un dosar penal de agresiune, după ce victima şi-a retras plângerea.

„Acum un an, a avut un dosar penal pentru hărţuire. A hărţuit o femeie, a fost şi reţinut atunci 24 de ore. Dar dosarul a fost închis pentru că femeia şi-a retras plângerea. De atunci, colegii l-au poreclit «violatorul». Cineva l-a ţinut în braţe la BPR, el a venit direct şofer, nu a lucrat niciodată ca agent de teren. Rene Vornicu nu are nevoie de şofer personal, poate să-şi conducă maşina singur. Până la urmă, îl plătim din banii noştri“, a dezvăluit, pentru „Adevărul“, Iulian Surugiu, liderul Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie.

Sindicalistul spune că testarea psihologică a poliţiştilor este o simplă formalitate, iar problemele s-au perpetuat în timp.

„Testarea psihologică la Brigada Rutieră este aproape o formalitate. Agenţii sunt băgaţi la grămadă într-o sală şi dau teste-grilă. Să nu-şi magineze nimeni că psihologul stă faţă în faţă cu fiecare poliţist. Doar bifează nişte căsuţe... Din păcate, acum vedem rezultatul politicii duse de guvernanţi împotriva Poliţiei Române. Problemele grave s-au perpetuat, iar acum culegem roadele“, a mai spus Iulian Surugiu.

Imaginile camerelor de luat vederi, probe esenţiale

Imaginile surprinse de camerele de luat vederi ale blocurilor unde s-au întâmplat faptele au ajutat decisiv anchetatorii să-l prindă pe pedofil. Fotografiile suspectului a făcut înconjurul României pe internet şi la tv. Mii de oameni s-au mobilizat pe reţelele de socializare. Toţi au distribuit imaginea suspectului în speranţa că cineva îl va putea identifica. Ceea ce s-a şi întâmplat.

Din păcate, dacă legile justiţiei vor fi modificate în forma dorită de parlamentari, imagini de genul cărora au ajutat la prinderea pedofilului nu vor mai putea fi utilizate. Concret, parlamentarii vor, printre altele, să abroge alineatul care oferă posibilitea procurorilor să utilizeze „orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege“. Astfel, camerele de luat vederi stradale, nefiind enumerate în mod explicit în definiţia mijloacelor de probă, nu ar mai putea fi utilizate.

Specialiştii atrag atenţia asupra consecinţelor acestor schimbări. „În lipsa acestor imagini, identificare acestui individ ar fi fost aproape imposibilă. Doar după amprentele ridicate în lift, ar fi fost foarte greu. Amprentele suspectului nu erau în baza de date ale Poliţiei. Acolo sunt băgate doar amprentele poliţiştilor de la anumite servicii, cum ar fi Omoruri. Dacă poliţiştul aflat la faţa locului atinge din întâmplare un obiect, el să poată fi exclus din cercul de suspecţi. În acest caz, ar fi fost doar mărturiile a doi copii speriaţi, traumatizaţi. Greu de crezut că ar fi reuşit să-l descrie pe agresor cu mare precizie. A ignora imaginile camerelor video, care au intrat în toate casele românilor prin intemendiul televizoarelor înseamnă să ne întoarcem în Evul Mediu. Este inadminisibil să vii cu o asemenea propunere“, susţine expertul criminolog Dan Antonescu.