Căinţa fostului manager de la Malaxa: „Am recunoscut absolut tot ce mi s-a adus la cunoştinţă, fapte pe care le regret. Doresc sa acopăr din prejudiciu”

Fostul manager al Spitalului Malaxa din Capitală, Florin Secureanu, a precizat astăzi în faţa judecătorilor că a recunoscut toate acuzaţiile DNA şi vrea să fie eliberat din arest. El se află în arest preventiv în acest dosar din 10 decembrie.



„Încă o dată vă aduc la cunoştinţă că regret şi recunosc faptele care mi se impută. La ultima întâlnire cu procurorii am recunoscut absolut toate acuzaţiile. Am dorit că această mărturisire a mea să fie după ce s-au terminat expertizele. Am recunoscut absolut tot ce mi s-a adus la cunoştinţă, fapte pe care le regret. Problemele de sănătate sunt agravate, am probleme pulmonare, iar programările sunt îngreunate în arest de lipsa escortelor, greutăţi care au dus la amânarea tratamentului pe care trebuia să îl fac. Am o lucrare de stomatologie care a rămas neterminată, ar putea crea o stare septicemică”, a spus Secureanu.

Fostul manager al Spitalului Malaxa a spus că despre impactul media că a fost foarte mult exagerat. „Am avut acele conversaţii dure cu subalternii, au fost un total neadevăr. Eram supărat că subalternii mei nu duceau documentele la Curtea de conturi, care făcea un control la noi. De asemenea, doresc sa acopăr din prejudiciu. Unul dintre vecini ar vrea sa cumpere un imobil de sub sechestru, în condiţiile trecute de domnii procurori. As dori sa îmi demonstrez astfel buna credinţă faţă de faptele comise. Dacă hotărâţi menţinerea arestului la domiciliu, as dori sa va informez că nu vreau să locuiesc la adresa din buletin, este un imobil în construcţie pe care vreau să îl scot la vânzare”, a precizat Secureanu.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a lui Florin Secureanu, la data faptelor manager al Spitalului Clinic “Nicolae Malaxa” din Bucureşti, pentru delapidare (cinci fapte din care una cu consecinţe deosebit de grave) şi luare de mită.

Alături de Secureanu au mai fost trimişi în judecată, în libertate, Margareta Preda, la data faptei director financiar-contabil al Spitalului Malaxa, pentru două infracţiuni de complicitate la delapidare; Traian-Alexandru Nica, la data faptelor specialist IT la acelaşi spital, pentru complicitate la delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Paul Stoica, la data faptelor şef al Serviciului Tehnic - Administrativ al Spitalului Malaxa, şi Ştefan-Lucian Nicolae, la data faptelor tehnician administrativ la aceeaşi unitate medicală, pentru complicitate la delapidare şi fals intelectual, precum şi Eugen Răsoiu, Eugenia Dumitru şi Simona Trandafir, la data faptelor administratori ai unor societăţi comerciale, pentru complicitate la delapidare, dar şi Cristian Ioniţă şi Mihai Mesner, de asemenea administratori ai unor firme, pentru complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Florin Secureanu a fost manager al Spitalului Clinic ”Nicolae Malaxa” din Bucureşti în perioada 1 aprilie 2007 - 29 noiembrie 2016, timp în care ”a conceput şi pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, în cuantum total de 9.144.053,4 lei”, se arată în rechizitoriul procurorilor.



Anchetatorii precizează că modalităţile prin care Secureanu a acţionat au fost diverse.



”Pe de o parte, inculpatul Secureanu Florin Adrian şi-a însuşit sume de bani în numerar din casieria Spitalului Clinic Nicolae Malaxa, activitate concretizată în perioada 4 mai 2009 – 23 noiembrie 2016, cu justificarea achitării în numerar a unor bunuri şi servicii evidenţiate ca fiind livrate/prestate de două societăţi comerciale cu comportament fiscal neadecvat. În realitate, aceste două societăţi comerciale nu au livrat/prestat niciun bun/serviciu spitalului”, arată DNA.



În perioada menţionată, în acest mod, Secureanu şi-a însuşit suma totală de 1.944.537,45 lei.



Conform DNA, Florin Secureanu a folosit şi alte metode, mai complexe, pentru a-şi însuşi sume semnificative de bani din fondurile spitalului, sub pretextul achitării altor servicii sau bunuri de care ar fi beneficiat unitatea medicală. Aceste metode s-au dovedit a fi fictive.



”Astfel, la iniţiativa şi sub controlul inculpatului Secureanu Florin Adrian, în Spitalul Clinic Nicolae Malaxa au fost create şi utilizate mai multe circuite comerciale fictive de prestări servicii şi livrări de bunuri cu mai multe societăţi comerciale. Pentru a justifica în documentele financiar-contabile ale instituţiei publice sumele de bani astfel delapidate, inculpatul Secureanu Adrian Florin a beneficiat de ajutorul celorlalţi inculpaţi, angajaţi ai spitalului, menţionaţi mai sus, care au avut rol determinant în întocmirea în fals a documentelor de evidenţă contabilă care să justifice banii scoşi fără drept din patrimoniul spitalului (operaţiuni care nu aveau la bază relaţii comerciale reale)”, mai precizează procurorii anticorupţie.



Într-una dintre situaţii, Cristian Ioniţă, în calitate de asociat şi/administrator al unor societăţi comerciale, a facturat în mod fictiv bunuri şi servicii către Spitalul ”Nicolae Malaxa” în valoare totală de 6.181.863,45 lei, suma fiind achitată de spital prin virament bancar în conturile bancare ale firmelor sale.

”Ulterior, sume în cuantum de 5.155.164,83 lei au fost retrase în numerar de către Ioniţă Cristian, după care au fost remise inculpatului Mesner Mihai (mai puţin un comision de 5-10%). La rândul său, acesta din urmă a restituit banii beneficiarului final -inculpatul Secureanu Florin Adrian”, potrivit DNA.



Anchetatorii arată că ”o altă particularitate s-a constatat cu privire la modul de utilizare a fondurilor băneşti ale spitalului în relaţiile cu societăţile comerciale administrate de inculpaţii Răsoiu Eugen, Dumitru Eugenia şi Trandafir Simona”.



”Astfel, deşi sumele de bani achitate acestora au reprezentat contravaloarea unor bunuri şi servicii de care a beneficiat inculpatul Secureanu Florin Adrian (bijuterii din aur, coşuri de cadouri, ş.a.), pentru sine sau pentru apropiaţii săi, societăţile comerciale au facturat fictiv către spital, tot la solicitarea expresă a inculpatului, livrări de bunuri şi prestări de servicii. Ulterior au fost întocmite, tot fictiv, documentele justificative care să creeze aparenţa de legalitate şi realitate a operaţiunilor comerciale respective”, menţionează DNA.



Totodată, în perioada 20 mai 2011 - 24 noiembrie 2016, pentru a menţine relaţiile contractuale dintre Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” şi o societate comercială care avea calitatea de furnizor de consumabile medicale către unitatea spitalicească, Florin Secureanu a pretins şi a obţinut de la societatea comercială în cauză foloase care nu i se cuvin, respectiv achitarea contravalorii a 754 prestaţii de servicii de turism (cazare, masa, bilete de avion, etc.) în valoare totală de 1.279.402 lei.



De pachetele turistice a beneficiat în cea mai mare parte Secureanu, dar şi apropiaţi ai acestuia - prieteni, membri de familie, medici şi alţi angajaţi ai Spitalului Malaxa.



Toate pachetele turistice au fost cumpărate prin intermediul aceleiaşi agenţii de turism, Secureanu fiind cel care decidea conţinutul pachetului, când şi unde urma să fie făcută deplasarea ş persoanele participante.



”Serviciile turistice au constat în achiziţionarea de bilete avion, cazare, închirieri auto, mic dejun, ş.a., iar destinaţiile au fost variate, atât în ţări din Europa (Italia, Germania, Austria, Spania, Portugalia, Franţa, Elveţia, Belgia, Olanda, Ungaria, Malta, Anglia, Turcia,), Statele Unite ale Americii (New York, Las Vegas, Washington), Canada, Asia (China, Indonezia), Australia, Noua Zeelandă, dar şi în oraşe din România”, mai arată DNA.



Spitalul Clinic ”Nicolae Malaxa” din Bucureşti s-a constituit parte civilă în acest dosar cu suma de 9.144.053,4 lei.



În cauză, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor:



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.