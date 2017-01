Băsescu despre afirmaţiile lui Ghiţă: Nu avem procuror general să-i ia pe Kovesi şi pe Coldea în noaptea asta?

"Aflu şi eu din ce spune Ghiţă că se întâlnea de două ori pe săptămână cu Kovesi. Păi eu m-am întânit cu Kovesi, cred, în cele două mandate de procuror general şi unul de procuror şef DNA, de şase ori (...) şi aflu că Ghiţă se întâlnea de două ori pe săptămână cu Kovesi. Unde participa şi Coldea şi mai venea şi şeful staţiei CIA”, a declarat Traian Băsescu.





El a apreciat că, dacă afirmaţiile lui Sebastian Ghiţă se dovedesc adevărate, s-ar impune arestarea preventivă a Codruţei Kovesi şi a lui Florian Coldea, iar cel care poate dispune acest lucru este procurorul general.





”Fraţilor, nu avem un procuror general să îi ia pe toţi în noaptea asta? Preventiv, că să nu schimbe informaţii între ei dacă vreţi. Aşa cum procedează ei, când îşi aduce aminte câte un delator de ce a fost acum 10 ani şi îl arestează preventiv sau aşa cum i-a făcut lui Udrea. Pe denunţuri de acum şase ani i-au cerut patru arestări într-o zi. De ce nu ar fi şi ei arestaţi preventiv, după declaraţiile lui Ghiţă?", a spus Băsescu.





El a prezentat şi motivele care ar putea fi invocate pentru asemenea măsură: ”Dacă ei s-au subordonat unui şef de staţie, fie el şi CIA, dacă ei se întâlneau să discute treburile ţării în vilele SRI... În loc să meargă şeful SRI cu căciula în mână în faţa procurorului general (funcţia deţinută de Kovesi înainte de a fi procuror-şef al DNA - n.red.), procurorul general se ducea în vilele SRI. Dacă se confirmă lucrurile astea - Ghiţă spune că din 2010 în 2014 se întâlnea de două ori pe săptămână cu doamna Kovesi:..”





Băsescu a atras atenţia că serviciile de informaţii nu mai sunt controlate eficient. "Eu spun de mult timp că nu avem control pe serviciile de informaţii. Spun de foarte mult timp că serviciile se autonomizează. Aduceţi-vă aminte cât am încercat să aflu dacă Ponta a fost ofiţer acoperit şi mi s-a spus că legea nu permite", a spus fostul şef al statului.





Sebastian Ghiţă, dispărut din 21 decembrie, susţine, într-o nouă înregistrare difuzată, joi seară, de România TV, că fostul premier Victor Ponta ar fi fost santajat de către generalul SRI Florian Coldea pentru a o propune pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA, ameninţându-l că îi va anula vizita în SUA în apropierea alegerilor prezidenţiale, "iar asta îl va distruge".





"V-am menţionat de la bun început despre întâlnirile cu Laura Codruţa Kovesi la vilele SRI - K2, K4 şi T14, la care au mai participat în anumite momente domnul Florian Coldea şi şefii staţiei CIA din Bucureşti. Bănuiesc că v-aţi întrebat cum am ajuns eu la aceste întâlniri. Persoane de rang înalt din SRI mi l-au prezentat pe Florian Coldea în 2008. Eram tineri, aveam copii mici şi am legat o relaţie de prietenie", a spus Ghiţă, susţinând că timp de şapte ani copiii lui şi ai lui Florian Coldea au crescut împreună.





El mai susţine că aşa a ajuns să o cunoască pe Laura Codruţa Kovesi şi să se împrietenească şi cu ea.





"M-am întâlnit cu ea de sute de ori la sediile SRI, la mine acasă, în cramă, în vie. Am chefuit împreună, am fost pe pontonul SRI din Deltă sau la vilele SRI de la Neptun, la cele de la Sinaia şi în multe alte locuri. Aşa am ajuns să fiu direct implicat în numirea Laurei Codruţei Kovesi la DNA, în 2014. Eram prieten cu ea, eram prieten cu Florian Coldea şi prieten cu Victor Ponta. Aveam un canal de comunicare cu Traian Băsescu, prin Elena Udrea. Eu sunt persoana care a însoţit-o pe Elena Udrea la biroul lui Victor Ponta şi despre care Elena Udrea a declarat public. Ce nu s-a spus public până acum e faptul că Victor Ponta a fost şantajat pentru a o numi pe Laura Codruţa Kovesi. Practic, în faţa mea Florian Coldea i-a spus că dacă nu o va numi pe Laura Codruţa Kovesi la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programată în America, pentru a se întâlni cu Biden sau cu Obama, va fi anulată. Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus că anunţul cu privire la anularea vizitei va fi făcut în apropierea alegerilor prezidenţiale, iar chestiunea aceasta îl va distruge", a mai susţinut Sebastian Ghiţă.





Potrivit acestuia, documentul cu propunerea de numire a Laurei Codruţa Kovesi la şefia DNA, care a fost înaintat lui Traian Băsescu, ar fi fost scris la Guvern, pe calculatorul din secretariatul lui Victor Ponta.





"Am asistat la redactarea lui pe hârtia oficială şi apoi am mers la vila SRI K 2, ude erau Florian Coldea şi Victor Ponta. Ponta ne spusese mie şi Elenei Udrea la întâlnirea de la biroul său: «Eu o să o propun, dar am o părere proastă despre Kovesi. Sunt convins că va executa ordinele celor de afară şi ne va face dosare tuturor. Pe voi doi vă va aresta primii». Victor Ponta a avut dreptate. Laura Codruţa Kovesi a încercat să-i înlăture din viaţa publică pe toţi cei care, într-un fel sau în altul, au ajutat-o. M-am dus apoi cu documentul la Victor Ponta. L-am găsit cu Florian Coldea. Acesta a sunat-o pe Laura Codruţa Kovesi şi i-a spus să vină imediat la Bucureşti. Aşa a fost numită Laura Codruţa Kovesi la conducerea DNA", a mai spus Ghiţă în înregistrarea difuzată joi seară de România TV.