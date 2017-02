ANM: Cod galben de ninsoare în mai multe judeţe. Trafic îngreunat pe Transalpina, din cauza zăpezii; şase utilaje acţionează în zonă

Până la ora 15.00, judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea sunt sub atenţionare cod galben de ninsoare. Potrivit ANM, în aceste zone se va depune un strat nou de zăpadă de peste 15 centimetri.

Atenţionările cod galben de ceaţă noi vizează judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani şi Neamţ, unde vizibilitatea este local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, fiind şi condiţii de formare a poleiului, şi sunt în vigoare până la ora 12.00, potrivit News.ro.

Potrivit centrulului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, duminică dimineaţă se semnala ceaţă densă pe mai multe drumuri din judeţul Iaşi.

Astfel, vizibilitatea era sub 50 metri pe DN28A, între kilometrii 3 şi 22( Ruginoasa - Iaşi- Paşcani) şi între kilometrii 26 şi 32 (Paşcani - Cristeşti), pe DN2E85, pe tronsonul Moţca - Cristeşti - Drăguşeni - limita cu judeţul Suceava, precum şi pe DE583 ceaţa reduce vizibiliatea între Strunga şi Roman sub 50 de metri.

Rămân sub cod galben de ceaţă şi judeţele Maramureş şi Cluj, până la ora 10.00, precum şi Harghita, până la ora 11.00.

De asemenea, este în vigoare şi o informare meteo de ploi, ninsori la munte şi depuneri de polei, valabilă până luni dimineaţă, la ora 10.00.

Trafic îngreunat pe Transalpina

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, traficul rutier pe DN67C Novaci – Rânca se desfăşoară, la ora transmiterii acestei ştiri, în condiţii de iarnă. Între kilometrii 28 şi 34, pe carosabil este un strat de zăpadă de 1-3 centimetri, şase utilaje de deszăpezire acţionând în zonă, mai precizează News.ro.

Potrivit sursei citate, pe sensul de urcare s-a instituit filtru rutier, iar poliţiştii permit accesul pe tronsonul de drum respectiv doar autovehiculelor echipate corespunzător.

