Şeful SRI cere trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea. Comisia specială: „Nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii”

UPDATE Cererea de trecere în rezervă a prim-adjunctului directorului SRI, Florian Coldea, a ajuns deja la Palatul Cotroceni, urmând să fie semnată de către preşedintele Klaus Iohannis. Potrivit legii SRI, un nou prim-adjunct al Serviciului va fi nominalizat de directorul instituţiei, urmând ca preşedintele Klaus Iohannis să semneze numirea în funcţie.

Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, după ce acesta din urmă a cerut eliberarea sa din funcţia de adjunct al şefului SRI.



Motivele pentru care Coldea a făcut acest gest "ţin de demnitatea şi onoarea militară şi de riscul afectării grave a instituţiei", se arată în comunicatul SRI.



„În concluzia raportului, prezentat într-o şedinţă a Biroului Executiv al SRI, comisia specială a precizat că din activitatea domnului Coldea, supusă verificării, nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare. După prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea în funcţie a domnului general-locotenent Florian Coldea.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Prim-adjunctul Directorului a solicitat Directorului SRI, domnul Eduard Hellvig, eliberarea din funcţie şi punerea la dispoziţia şi nevoile instituţiei, după aproape 12 ani de când exercită această funcţie. Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce ţin de demnitatea şi onoarea militară şi de riscul afectării grave a activităţii instituţiei. În acest sens, Directorul SRI a solicitat Preşedintelui României trecerea în rezervă a domnului general-locotenent Florian Coldea. Atribuţiile funcţiei de Prim-adjunct al Directorului au fost preluate de domnul Eduard Hellvig, Directorul SRI. SRI îşi reafirmă determinarea de a îndeplini asumat misiunile sale, în parteneriat cu toate instituţiile naţionale şi internaţionale cu care colaborează pentru apărarea intereselor de securitate naţională şi protejarea cetăţenilor români, la standarde euro-atlantice de profesionalism. SRI rămâne ferm în ceea ce priveşte transparentizarea instituţională şi respectarea procedurilor de evaluare şi control intern”, se arată în comunicatul SRI.

Ancheta SRI

Serviciul Român de Informaţii a anunţat, joi, că desfăşoară o anchetă în urma dezvăluirilor făcute de fostul deputat Sebastian Ghiţă, iar, până la finalizarea verificărilor, generalul-locotenent Florian Coldea este pus la dispoziţia directorului SRI, care îi va prelua, de altfel, şi atribuţiile. „Sunt analizate toate circumstanţele prezentate public, precum şi documentele puse la dispoziţie de general-locotenent Florian Coldea”, spuneau reprezentanţii SRI joi.





Anunţul a fost făcut după ce Sebastian Ghiţă, dat în urmărire interneţională de la începutul anului, a dat publicităţii mai multe înregistrări cu el însuşi în care susţine că a avut o legătura strânsă de prietenie cu generalul SRI Florian Coldea, cu care ar fi fost în vacanţe.

„Am să mă concentrez azi pe legătura cu Florian Coldea. În ultima apariţie v-am prezentat mai multe date despre relaţiile cu Coldea şi Kovesi. Am să mă concentrez pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010 în debutul lunii februarie am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, într-o insulă exotică. Am stat împreună şi se poate verifica uşor, la Hilton Seychelles SPA. Dintr-o întâmplare am găsit acasă plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine, dar numai să nu ajungă Ponta la PSD a fost mesajul. Ştia preşedintele Băsescu ce ştia.”





„Am mai fost şi în 2012 în vacanţă. Fac toate aceste lucruri pentru că îmi credibilizeză spusele. Tot ce spun e real. E susţinut cu documente. Iată o poză cu familiile la Disneyland la Paris. Cu doamna Coldea. Am crezut în ei şi că vor să facă bine României, firmele româneşti să prospere. Am făcut tot ce am putut să îi ajut. I-am spus la un moment dat domnului Coldea că au trecut multţi ani de când conduce România şi e distrus capitalul românesc. I-am spus că nu avem autostrăzi că am predat România”, a spus Ghiţă în cea mai recentă filmare difuzată de România TV.







Ghiţă în episodul VIII





Fostul deputat Sebastian Ghiţă a declarat într-o nouă înregistrare difuzată luni seara la postul său de televiziune că procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, şi generalul-locotenent Florian Coldea, prim-adjunct al SRI, sunt, de fapt, ofiţeri ai unui serviciu secret străin, al unei ţări partenere României, precizând că în episoadele viitoare va spune „motivul adevărat pentru care această doamnă Kovesi e ţinută în funcţie”.







Numele lui Florian Coldea a fost vehiculat de mai mulţi oameni politici în legătură cu diverse numiri în funcţie sau cu acţiuni ale justiţiei. Printre cei care l-au invocat pe Coldea s-au numărat Elena Udrea, Traian Băsescu şi, recent, Sebastian Ghiţă, care l-a menţionat în fiecare dintre cele şapte apariţii ale sale la televiziunea pe care o controlează.