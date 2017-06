Înregistrare publicată de RTV cu Koveşi: „Decapaţi instituţional în dosarul ală cu casele şi să ajungem la domnu' premier”. Toader sesizează Inspecţia Judiciară

„Uncheşelu, ştiţi ce îmi doresc, să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnu' premier care a semnat contractele alea", se aude afirmând persoane despre care cei de la România TV susţin că ar fi Codruţa Koveşi.

Alte afirmaţii făcute în această înregistrare audio:

„Nu ştiu ce se întâmplă. Şi am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat.

Poate aşa, că suntem cu toţii, ne lămurim şi ce s-a întâmplat. M-am uitat şi eu pe datele statistice unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara (...)

Anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare. Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. Înseamnă că sunt alte cauze. Şi am vrut să stăm un pic de vorbă să vedem.

M-am uitat puţin pe situaţiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare: sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu sunt soluţionate. Au venit şi la aceiaşi procurori şi a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Dar altceva mă îngrijorează, că la astă cu dosarele vechi fiecare ştiţi ce aveţi. Ma îngrijorează de ce nu ii înhăţam. De doua luni, unii dintre ei umblă liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa' unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anul trecut mamă, ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii, nu facem treabă".

Reacţia ministrului Justiţiei

Ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, scrie duminică seara, pe pagina sa de Facebook, ca "Mâine dimineaţa voi sesiza inspecţia judiciară în legătură cu afirmaţiile apărute în spaţiul public referitoare la solicitarea dnei L.C. Koveşi de a se ajunge la premierul S. Grindeanu!"

Prezent la Antena 3 în timp ce era difuzată aceasta înregistrare, Victor Ponta a declarat că este vorba de premierul Sorin Grindeanu: "Cred că m-am lămurit, e vorba de scandalul cu casele de la Timişoara".

"În ţara în care primul ministru Ponta a fost executat probabil tot pe baza unui ordin de către acelaşi procuror, mâine dl ministru al Justiţiei va avea o reacţie. Cu siguranţă că vom vorbi despre acest lucru (cu premierul Grindeanu). Înţeleg ca prim miniştrii sunt vizaţi. Oricine mai zice acum cum e Grindeanu protejat de sistem minte!", a adăugat Ponta.

În opinia acestuia, "nici PSD-ul domnului Dragnea nici PSD-ul dl Grindeanu nu aveau puterea de a o înregistra pe doamna Kovesi".

În luna februarie, o parte a presei a scris ca Sorin Grindeanu ar putea fi vizat de o anchetă a DNA legată de vânzarea a aproape 1.000 de imobile naţionalizate. Ancheta ar viza mai mulţi funcţionari din primăria Timişoara, în condiţiile în care Sorin Grindeanu a fost viceprimar în perioada iunie 2008 - decembrie 2012.





Întâlnirea de la Cheile Grădiştei pe care o invocă Laura Codruţa Kovesi a avut loc în luna martie, când Sorin Grindeanu era premier, iar dosarul la care face referire Kovesi este cel în care sunt urmăriţi penal de DNA actualul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, şi fostul edil Gheorghe Ciuhandu, pentru abuz în serviciu în cazul vânzării a 967 de imobile, prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro. În acea perioadă, Sorin Grindeanu era viceprimar al Timişoarei. El a ocupat acest post între iunie 2008 şi decembrie 2012.

Premierul Sorin Grindeanu declara, în luna februarie, comentând dosarul DNA privind imobilele din Timişoara, în care sunt acuzaţi primarul Nicolae Robu şi fostul edil Gheorghe Ciuhandu, că el nu are nicio implicare în acest caz, pentru că nu a avut, ca viceprimar, atribuţii în domeniul patrimoniului oraşului.

"Am văzut că se tot spune în spaţiul public cum că am vreo legătură cu un dosar. (...) Este o manipulare deja suspectă. Nu am răspuns niciodată când am fost viceprimar al oraşului de domeniul patrimoniului oraşului. Lucrurile sunt cât se poate de clare", a afirmat premierul.





