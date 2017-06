Presa sub asediu. Primăria Sectorului 4 a ridicat peste 50 de chioşcuri de ziare. Difuzorii sunt disperaţi: „Ne confruntăm cu un abuz fără precedent“

Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluţă, a ridicat în ultimele luni peste 50 de chioşcuri de ziare de pe domeniul public. Acţiunea ar viza punerea în aplicare a unei hotărâri a Consiliului Local din Sectorul 4, şi anume Hotărârea numărul 62 adoptată la data de 29 septembrie, „privind întreţinerea/ repararea/ cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti“.

Contactaţi de reporterii „Adevărul“, doi dintre difuzorii de presă din Sectorul 4 au declarat că se confruntă cu „o serie de abuzuri fără precedent.“ Şi Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis în luna aprilie o adresă către toate primăriile de sector în care solicită luarea unor măsuri pentru deblocarea situaţiei, Primăria Sectorului 4 a continuat să ridice chioşcurile.





Difuzorii de presă nu pot aplica noul regulament al primarului pentru că primarul nu le dă avize





Ionuţ Nejloveanu, preşedintele Asociaţiei Distribuitorilor de Presă, a explicat că, deşi 90% dintre difuzorii de presă şi-au dat angajamentul în scris că vor înlocui toate chioşcurile vechi, Primăria Sectorului 4 a refuzat în mod sistematic să acorde autorizaţie de funcţionare şi pe această bază a ridicat în voie peste 50 de chioşcuri, unele dintre ele cu tot cu marfă.

Mai mult, Nejloveanu susţine că deşi difuzorii de presă au solicitat Primăriei avizele necesare începerii construirii chioşcurilor noi, edilul nu a răspuns solicitărilor şi astfel se găsesc în imposibilitatea absurdă de a aplica regulamentul impus chiar de primar tocmai pentru că acesta nu-şi dă acordul.

„În anul 2016, primarii din Bucureşti au dat nişte hotărâri de primar prin care desfiinţează toate amplasamentele de pe domeniul public fără autorizaţie de funcţionare. Au dat aceste hotărâri în primele două luni după ce s-au aşezat pe scaunul de primar, aceste hotărâri nu au fost făcute publice şi nefiind atacate de noi şi-au făcut efectul. În luna iunie nu ne-au mai dat autorizaţie. Din luna octombrie a anului trecut avizele vechi au început să expire şi imediat ce expiră sunt ridicate chioşcurile pe motiv că nu au avizele în regulă. La început au ridicat câte două-trei pe lună, în Sectorul 4 au ridicat peste 50 de chioşcuri. Au stat de vorbă cu noi şi ne-au spus că vor să facă un regulament şi ne-au zis că aceste chioşcuri reprezintă un pericol colectiv. Am acceptat să schimbăm chioşcurile şi la iniţiativa asociaţiei noastre am prezentat mai multe modele de chioşcuri, a fost agreată o variantă pe 22 decembrie 2016. Pe 17 ianuarie am depus inclusiv machetele chioşcurile şi schiţele de detaliu, au fost aprobate în luna martie în Consiliul Local al Sectorului 4 şi pe 31 martie am început să facem demersurile pentru a aplica regulamentul. Am depus angajamentele că 90% din firmele din sector vor schimba chioşcurile, am depus şi certificatele de urbanism pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie, iar conform regulamentului după ce o obţinem putem începe amplasarea chioşcurilor de ziare. Am depus pe 28 mai certificatele de urbanism şi nici până în ziua de azi nu am primit un răspuns, dar au început să fie ridicate tot mai multe chioşcuri. Acţiunea este una fără precedent, ni s-au luat chioşcurile pline cu marfă noaptea, între orele 23.00 şi 02.00, deşi cu o zi înainte ne-au invitat la primărie să discutăm şi ne-am gândit că sunt oameni de bună credinţă şi că vom putea negocia. Bineînţeles că noaptea ne-au furat chioşcurile. De atunci şi până acum ne-au venit somaţii pentru alte chioşcuri“, a povestit Nejloveanu pentru ziarul „Adevărul“.





Afirmaţiile lui Nejloveanu sunt susţinute şi de un alt distribuitor, Ştefan Udăţeanu: „De la noua schimbare a conducerii primăriei, mă confrunt cu refuzul nejustificat de eliberare a acordurilor de funcţionare, toţi funcţionând ilegal în acest moment. În urma aprobării ăn martie 2017 a noului regulament de amplasare a chioşcurilor de presă, am aflat că sunt obligat să investesc într-un nou model de chioşc dacă vreau să mai funcţionez pe domeniul public.“





„Montaţi şi după aia vă eliberăm noi!“

Atât Nejloveanu, cât şi Udăţeanu mai spun că primarul Băluţă a refuzat şi să le acorde un răgaz, în ciuda faptului că procesul de înlocuire a tuturor chioşcurilor este unul anevoios, iar motivul invocat de primar pentru lipsa de înţelegere este faptul că îi va expira mandatul şi nu reuşeşte să îndeplinească promisiunile făcute cetăţenilor, printre care schimbarea mobilierului urban.

„Nu-i cerem nimic domnului primar decât să ne ofere un termen de trei luni de zile în care să putem implementa acel proiect pe care dumnealui l-a făcut, să respectăm regulamentul pe care dumnealui l-a făcut, dar care nu are termen de implementare. Noi ne-am luat angajamentul ca până la sfârşitul lunii martie a anului viitor toate chioşcurile să fie înlocuite. Domnul primar vrea într-o săptămână să montăm 76 de chioşcuri. I se termină mandatul şi nu face ce a promis cetăţenilor - a promis că schimbă mobilierul urban. Noi i-am spus că nu a trecut nici un an de când a preluat mandatul, i-am explicat că în trei luni vom amplasa primele chioşcuri, urmând ca apoi să mărim ritmul. Dumnealui a mai băgat în regulament nişte aspecte pe care noi nu le-am cunoscut, unul este că trebuie să-i predăm proiectul detaliat al chioşcului şi ne-am trezit că după ce apare regulamentul trebuie să găsim o casă de arhitectură care să ne facă proiectul la nivel de detaliu, pentru că noi aveam doar nişte schiţe. Durează 30 de zile doar să fie gata acest proiect de detaliu, după care facem selecţie de oferte şi vom alege doi-trei producători care să ne facă 4-5 chioşcuri pe lună, deci în câteva luni am putea mobila tot sectorul. Domnul primar nu înţelege că aşa se fac lucrurile şi că este un proces destul de anevoios. Noi am făcut peste 200 de hârtii la Primăria Sectorului 4, nu avem în scris niciun răspuns de la primărie. Cum să investim noi banii dacă el nu ne emite certificate de urbanism? Cum să investim noi banii dacă el nu ne emite certificate de construcţie? Sunt actele legale în baza cărora noi putem face amplasarea. Consilierii lui ne-au spus: «Montaţi şi după aia vă eliberăm noi.» Păi cum să montăm că nu avem bază legală să facem lucrul aesta? E ilegal. Plus că dacă nu este eliberat certificatul de urbanism, noi nu ştim ce tip de chioşc avem voie să punem. Noaptea minţii!“, mai spune Ionuţ Nejloveanu.





„Este un proces complicat, nu se poate face aşa de repede cum doreşte primăria“





„Asociaţia distribuitorilor de presă, din care fac şi eu parte, a fost nevoită, ca urmare a acţiunilor primăriei, să realizeze un proiect de chioşc pe care primăria l-a aprobat. Acest proiect este în derulare, mai precis la architect care are nevoie de timp să realizeze mobilierul interior şi documentaţia tehnică necesară realizării fizic a chioşcului. Este un proces complicat şi nu se poate face aşa de repede cum doreşte primăria, iar noi neavând timp şi înţelegere din partea primăriei, riscăm să pierdem toate punctele de vânzare. Desfiinţarea punctelor de vânzare duce la pierderea angajaţilor, a contractelor cu editurile şi falimentarea acestor societăţi de distribuţie. Societatea mea contribuie la bugetul de stat cu aproximativ 20.000 lei pe lună“, a declarat şi Udăţeanu.

Nejloveanu a precizat şi că întregul proiect presupune o investiţie uriaşă, de care nu dispune în momentul de faţă: „Între 8.000 şi 12.000 de euro este valoarea unui chioşc. Eu am de schimbat 10 chioşcuri în Sectorul 4, ceea ce înseamnă 120.000 de euro. Credeţi că eu am banii aceştia? Trebuie să fac împrumut la bancă, iar asta durează. Ştiţi ce mi-a cerut banca? Garanţie! I-am dat drept garanţie casa în care locuiesc, dar eu nu am nicio garanţie că primarul îmi dă autorizaţie pe acel chioşc.“

Bărbatul spune că situaţia este una disperată, trei dintre difuzorii de presă anunţând că vor recurge la gesturi extreme dacă nu se va găsi o soluţie: „Trei difuzori de presă ne-au anunţat că îşi vor da foc în chioşcuri dacă vor să le ridice, pentru că ei doar atât au, din chioşcurile alea trăieşte întreaga familie. Vom face proteste de stradă şi îi vom da în judecată.“

„Ne vom afirma în Uniunea Europeana şi prin acest lucru: prima capitală europeană în care se interzice difuzarea presei“, încheie Nejloveanu.

Momentan, „Adevărul“ nu a reuşit să obţină un punct de vedere oficial din partea Primăriei Sectorului 4. Vom reveni.