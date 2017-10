24 de oferte, pentru primul tronson al Autostrăzii de Centură Bucureşti, o şosea de 51 de kilometri, cu o valoare de peste 2,6 miliarde de lei

Potrivit Ministerului Transporturilor, vineri, la ora 16.00, s-a încheiat depunerea ofertelor pentru proiectarea şi execuţia primului tronson al Autostrăzii de Centură Bucureşti, un proiect împărţit în trei loturi, cu o valoare totală de 2.671.075.471 lei, fără TVA, şi o lungime totală de aproximativ 51 de kilometri.

Pentru Lotul 1, aferent Centurii Nord şi Sectorul 2, aferent Centurii Sud, au fost depuse opt oferte: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, Societa Italiana per Condotte d'Acqua SpA, Asocierea Delta Antrepriza de Constructii şi Montaj 93 SA - IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Trameco SA, Asocierea SALC SpA - Nettstrade JK Solution SRL - IRCOP SpA, Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Pizzarotti SA, Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societatea de Constructii Napoca SA şi Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Via Design SRL.

Valoarea estimată, fără TVA a acestui lot, este de 923,005,681 lei.

Pentru Lotul 2, aferent Centurii Sud, au fost depuse opt oferte de către Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA) - Euro Construct Trading 98 SRL, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, Astaldi SpA, Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Trameco SA, Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA, Porr Construct SRL, Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societatea de Constructii Napoca SA şi Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Artera Proiect SRL.

Valoarea estimată, fără TVA, este de 881,733,487 lei.

Pentru Lotul 3, Sector 1 aferent Centurii Sud şi Sector 2 aferent Centurii Nord, au fost depuse, de asemenea, opt oferte Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor SA) - Euro Construct Trading 98 SRL, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, Astaldi SpA, Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Trameco SA, Asocierea IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret AS - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA, Porr Construct SRL, Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societatea de Constructii Napoca SA şi Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Artera Proiect SRL.

Valoarea estimată, fără TVA, este de 866,336,303 lei.

La toate cele trei loturi, durata contractului este de 102 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuţie şi 60 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.

Potrivit noilor prevederi legale în domeniul achiziţiilor publice, valoarea propunerilor financiare este criptată în SEAP şi este accesibilă doar după finalizarea etapelor de evaluare a DUAE şi a Propunerilor Tehnice.