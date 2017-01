Poliţia solicită ajutor în identificarea a doi tineri găsiţi morţi în subsolul uni bloc din Chişinău

Preventiv s-a stabilit că bărbaţii s-au intoxicat cu gaze de ardere. Aparent, aceştia aveau până în 30 de ani. Unul dintre ei are înălţimea de 1,75 metri, faţă ovală, corpolenţă medie şi era orb de ochiul sting. Bărbatul era îmbrăcat în blugi albaştri şi era încălţat în adidaşi de culoare albă. Celălalt are înălţimea de 1,65 metri, corpolenţă medie, era încălţat în ghete de culoare gri. Lângă cadavru a fost depistat un pandantiv din metal sub formă de inimă.

Persoanele care pot comunica informaţii despre victime sunt rugate să sune la numărul de telefon: +373797 41 509.