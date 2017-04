INTERVIU Singurul moldovean de la Hollywood: Alexandru Babara joacă în „The Fate of The Furious“, unul dintre cele mai aşteptate filme ale anului

Bugetul peliculei se ridică la suma de 250 de milioane de dolari. Potrivit agerpres, filmul a avut un debut în cinematografele din SUA cu încasări de 100 milioane de dolari, reuşind în total încasări de 432,3 de milioane de dolari în întreaga lume, astfel încât devine cel mai bun debut global din istoria filmului.

Deja vă puteţi imagina prin ce emoţii a trecut Alexandru Babara, moldoveanul de la Hollywood care se poate lăuda cu un rol în „The Fate of The Furious”, cunoscut şi sub denumirea de „Fast & Furious 8”.

Alexandru Babara este un tânăr de 30 de ani din oraşul Vadul lui Vodă, situat la circa 25 de kilometri de Chişinău. La vârsta de 22 de ani a plecat într-o aventură de trei luni în Statele Unite ale Americii prin programul „Work and travel”, doar că Alexandru aşa şi nu s-a mai întors acasă, fiind decis să-şi continue visul american.

„Am rămas pentru că nu aveam la ce mă întoarce în Moldova. Mama lucreză bucătăreasă şi nu avea ce-mi oferea acasă, numai lucru de chelner unde lucra ea. Întotdeauna spunea: „cum ai să-ţi aşterni aşa şi ai să dormi”. De aia eu am hotărât să-mi aştern mai moale”, spune Alexandru.

Actorul ne mărturiseşte că a ajuns în SUA cu doar 400 de dolari în buzunar, alături de un coleg de universitate: „Am dormit două luni pe prosoapele de acasă şi mâncam pe la biserici. Am trăit aşa vreo patru luni într-un apartament cu o odaie, închiriat pentru patru oameni”.

Ce te-a motivat să faci actoria? De unde acest vis?

De când mă ţin minte nu era ceva în regulă cu mine. Cântam prin casă de mic copil, până la nivelul că îi supăram pe ai mei şi mă luau la trei parale. Dar dacă serios, artistismul îl am în mine de mic. Întotdeauna am făcut ceva ca să-l exprim, prin dansuri naţionale, prin break dance, mai târziu prin muzica pe care o scriam, cred că toate aceste lucruri m-au adus acolo unde sunt acum. Simt nevoia de a mă exprima artistic mereu şi actoria este o cale extraordinară de a o face. Până la 25 de ani nici nu visam să fiu actor, după 25 m-am trezit întro academie de actorie întâmplător şi am înţeles că aici îmi găsesc alinarea. De fiecare dată când joc sunt „high”.

Cât te-au costat studiile şi cât au durat?

Eu fac studiile într-o academie privată în New Orleans (SUA), unde am făcut cunoştinţă şi cu agentul meu, timp de cinci ani au costat în jur de 10-12 mii de dolari, dar în acelasi timp fac şi facultate de film şi teatru la University of New Orleans unde contractul e 9 mii de dolari pe an.

În câte filme ai reuşit să joci? Care sunt acestea?

Am primit patru roluri până acum timp de trei ani de când am semnat cu agenţia. „The Fate of The Furious”, „Triple 9”, „NCIS New Orleans” şi „Dark Meridian”, în care am cel mai mare rol de până acum, iar filmul a fost înscris la 23 de festivale de film din lume. Aşteptăm să vedem unde va fi acceptat.

Ce ai simţit atunci când te-au anunţat că ai fost selectat pentru un rol în „Fate of The Furious”. Mai ales atunci când ai intrat în platoul de filmare?

Nebunie, ceva extraordinar, motto-ul meu este: ca să atingi scopuri care nu le-ai atins niciodată şi ca să ai rezultate care nu le-ai avut nicioadată trebuie să ieşi din rutina în care te afli şi să începi a face lucruri care nu le-ai făcut niciodată. Numai aşa vin schimbări noi şi schimbări ieşite din comun. Numai aşa poţi să te aştepţi la ceva nou.

Cum ţi-a reuşit într-o perioadă atât de scurtă să ajungi în astfel de filme precum Triple 9 sau Fate of the furious, chiar dacă ai apărut pe secvenţe scurte, dar e o performanţă enormă.

Nu aş spune că e o perioadă scurtă. Cum am mai spus, practic meseria de cinci ani, este ceva ce vreau să fac până la sfârşitul vieţii şi de aia am o atitudine foarte serioasă faţă de ceea ce fac. Sunt convins că dacă vrei să reuşeşti într-un lucru anumit trebuie să munceşti zi de zi şi trebuie să pleci la culcare cu gândul ăsta şi să te trezeşti tot cu el în cap, numai aşa reuşeşti. Şi mai trebuie să ţii cont încă de un lucru, că atunci când tu te distrezi, cineva lucrează asupra visului său, când tu pierzi timpul în zadar, cineva lucrează asupra visului său, chiar şi când tu dormi cineva lucrează asupra visului său şi al tău în acelaşi timp. De aceea, intensitatea muncii este foarte importantă. Mai ales în această industrie.

Tu ţi-ai atins acest vis, dar în general cum crezi care sunt şansele unui tânăr din Moldova să ajungă un bun actor în SUA?

Eu sunt convins că nu depinde de unde vii sau unde te afli, atâta timp când tu stai cu ochii pe ţintă, atâta timp cât tu stai flămând şi însetat de a face mai mult şi a atinge ceea ce doreşti, universul se va întoarce spre tine şi îţi va da ceea ce vrei. Este o chestie inexplicabilă, dar dacă munceşti asupra unui lucru şi într-adevăr îl vrei cu toată inima, numaidecât se va îndeplini. Sigur că numai prin muncă, muncă şi încă o dată muncă. Mai este ceva important care mă conduce pe mine, nu trebuie să ai un plan B, pentru că te va sustrage de la A şi vei pierde apucătura. Eu nu am niciun plan B, mulţi spun că trebuie să mai faci un business, să mai faci ceva pe lângă asta, eu nu vreau să-mi pierd focusarea pe nimic în afară de actorie. Ăsta e visul meu, lucrez numai asupra lui.

Ai avut ocazia să discuti cu marii actori din „Fate of The Furious”, Dwayne Johnson, Vin Diesel etc.?

Am discutat mai mult cu regizorul F. Gary Gray (Straight Outta Campton, Italian Job, Law Abiding Citizen) pe platoul de filmari totul merge foarte activ şi numai business, fiecare îşi face meseria, sunt în jur la 100 de oameni începând de la cameramani, make up, lighting, special effects etc., adică e ca un roi de albine, totul fierbe. Nu am avut timp să stăm mult la vorbă asa cum mi-a reuşit de exemplu cu Kate Winslet, cred că depinde de proiect, depinde de „flow-ul” acţiunei. Când bugetul e 250 de milioane de dolari, toţi lucrează la cel mai înalt nivel, timpul este luat în serios şi totul costă foarte mulţi bani, vă da-ţi seama.

Momentul în care Alexandru Babara interpretează rolul de ajutor al ministrului rus al Apărării în pelicula „The Fate of the Furious”.

Ce te-a impresionat cel mai mult pe durata filmărilor „Fate of The Furios”? Poate chiar în comparaţie cu filmările precedente?