Festivalul Cronograf şi-a desemnat câştigătorii

„Premiul se acordă pentru reprezentarea schimbărilor în lumea modernă prin prisma unei singure familii”, şi-a argumentat decizia juriul de la Secţiunea Principală a Festivalului. Regizoarea cehă, Helena Trestikova, este pentru a doua oară câştigătoarea Marelui Premiu al FIFD Cronograf, obţinând anterior trofeul în ediţia din 2008 pentru filmul „Marcela”, transmite IPN.

Ministerul Culturii a Republicii Moldova a oferit Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.000 de euro, filmului „Oamenii satului/ Village People” (Bulgaria) în regia lui Tzvetan Dragnev. Producţia olandeză, „Bezness, ca de obicei/ Bezness as usual”, în regia lui Alex Pitstra, a obţinut menţiunea specială la Secţiunea Principală, „pentru curajul cu care aduce pe ecran o poveste personală şi pentru reflectarea relaţiilor dintre oameni ce aparţin diferitor culturi”.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj i-a revenit filmului „The PE Teacher, The Gold and the River / Profesorul de sport, aurul şi râul” din Kârgâzstan, în regia lui Amanbek Azhymat. Premiul Simpatia Publicului la Secţiunea Principală a fost câştigat de producţia austriacă în regia lui Pavel Cuzuioc, „SECONDO ME„. Premiul pentru Imagine, în valoare de o mie de euro a revenit filmului „Ama-San”, o producţie portughezo-elveţiană în regia Claudiei Varejao.

Trofeul cadRO şi premiul I în valoare de 3.000 de RON l-a câştigat filmul „În căutarea tatălui pierdut/ In Search of a Lost Father”, o producţie de peste Prut în regia lui Ionuţ Teianu. Premiul I şi Trofeul Secţiunii Producţii Locale în sumă de 7.000 de lei, i-a revenit documentarului „Cine iubeşte şi lasă/ Who Loves and Leaves”, regizat de Victor Galuşca.

Secţiunea destinată publicului adolescent, Un LIKE pentru Documentar, a fost apreciată de un juriu compus din 5 liceeni, care au acordat premiul secţiunii scurtmetrajului spaniol „Vezi?/Lo Ves?” în regia lui Patty Bonet. Juriul şi-a argumentat alegerea prin faptul că „pelicula reprezintă viziunea nouă şi autentică a tinerilor asupra filmului documentar”. Premiul la această secţiune a constituit zece mii de lei.

Pentru al doilea an consecutiv, UN Women Moldova a oferit un Premiu Special, în valoare de 544 de euro, pentru filme care abordează subiecte ce ţin de lupta pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen. Filmul câştigător a devenit „Women+/ Femei+”, o producţie rusă în regia Nastiei Kuzyakova.

În competiţie au participat 16 documentare la Secţiunea Principală/ Lungmetraje şi 5 documentare la Secţiunea Principală/Scurtmetraje, 12 filme la Secţiunea cadRO şi 9 filme din R. Moldova la Secţiunea Producţii Locale, iar la Secţiunea Un LIKE pentru documentar au fost proiectate 10 filme.

Cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Documentar Cronograf se desfăşoară în perioada 25-31 mai.