Doar 17% dintre moldoveni, mulţumiţi de viaţa pe care o duc. De ce câţi bani au nevoie cetăţenii pentru a nu părăsi ţara

Acestea sunt rezultatele unui sondaj naţional comandat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, transmite IPN.



Biserica se bucură de cea mai mare încredere – 62% din respondenţi. La polul opus se regăsesc instituţiile cu cel mai mic nivel de încredere, precum partidele politice şi principalele instituţii de stat: Parlamentul, Guvernul şi instituţiile de drept. Comparativ cu prima jumătate a anului curent, se înregistrează o scădere a nivelului de încredere în Preşedinţie.



Potrivit sociologului Vasile Cantarji, ratingul celor mai populari politicieni este condus de actualul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, cu 32,4% încredere, urmat de Maia Sandu – cu 17,8%. Primii doi politicieni au înregistrat o scădere a nivelului de încredere de la începutul anului 2017, pe seama populaţiei chestionate care nu are încredere în nimeni. Ca şi în cazul partidelor, niciunul din liderii politici nu înregistrează un raport net pozitiv al încrederii. Acest lucru înseamnă că, în comparaţie cu sondajul trecut, nu înregistrează creşteri semnificative ale încrederii.



În cazul unor alegeri parlamentare, 68% respondenţi sunt siguri că se vor prezenta la vot. Fiecare al patrulea respondent ar vota cu PSRM, 12,2% – cu PAS, 3,1% – cu PDM, 2,9% – cu PPPDA, 2,3% – cu PCRM şi 2,0% – cu PPPN. Celelalte formaţiuni au înregistrat scoruri sub 1%. Pe de altă parte, 14,9% respondenţi au declarat că nu ar vota, iar 34,3% sunt indecişi.



63,3% dintre respondenţi consideră că cel mai bine copiii lor se pot realiza în străinătate. Veaceslav Ioniţă, expert IDIS „Viitorul”, a spus că în prezent se observă apariţia premiselor unui nou val de emigrare a populaţiei, determinată de ofertele necompetitive ale pieţei de muncă locale, precum salariile mici, banii în plic, instabilitatea sporită, mediu de afaceri problematic etc.



„Dacă primele valuri de emigraţie din anii 1990 au implicat populaţia rezidentă în mediul rural şi numeroase orăşele mici, atunci în prezent intenţia de emigraţie este deosebit de pronunţată în municipiul Bălţi, unde fiecare al treilea intenţionează să plece peste hotare. Asumpţia noastră este ca acest val vizează populaţia marilor oraşe, Bălţi şi Chişinău, pentru care intenţia de a părăsi ţara se conturează ca o necesitate urgentă pentru perioada imediat următoare”, a spus Veaceslav Ioniţă.



La capitolul ajutor extern, peste o treime dintre moldovenii chestionaţi susţin că Uniunea Europeană ajută cel mai mult Republica Moldova, urmată de Rusia – 29,2% şi România cu 25,8%.



Chestionarul a fost făcut pe un eşantion de 1109 persoane, în perioada 9 - 20 septembrie curent cu marjă de eroare de plus, minus 2,8%.