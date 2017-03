Consiliera din Moldova care încetineşte traficul rutier şi salvează vieţi

Accidentele rutiere grave erau la ordinea zilei în satul Pepeni, raionul Sângerei, situat la 84 kilometri de Chişinău. Oamenii din sat erau martori la cel puţin două accidente grave pe an, cu pierderi de vieţi omeneşti. În 2014, 35 de accidente de maşină s-au soldat cu patru morţi. Unul dintre cei care şi-a pierdut viaţa a fost soţul profesoarei Veronica Spânachi.

„Soţul meu a fost omorât de ceea ce se temea el cel mai mult, de o maşină care circula cu viteză. Ba chiar spunea deseori: „Într-o zi mă voi trezi cu o maşină în dormitorul meu”. Doar că maşina care i-a luat viaţa nu a fost în dormitor, ci în faţa casei noastre”, îşi aduce aminte Veronica.

Pentru a onora amintirea soţului său, Veronica nu s-a lăsat bătută şi a decis să îmbunătăţească siguranţa rutieră în Pepeni. La opt luni de la accidentul fatal, Veronica Spânachi a devenit consilieră locală în sat.

„Graţie Programului Inspir-o!, mi-am dezvoltat abilităţile de comunicare şi discurs public şi am învăţat cum să identific problemele comunitare, cum să pun pe picioare un proiect şi să mobilizez oamenii în activităţile comune”, a punctat consiliera.

După ce Inspir-o! a acceptat proiectul consilierei „Securitatea în trafic înseamnă viaţă”, care prevedea instalarea limitatoarelor de viteză şi a semnelor de circulaţie la câteva curbe periculoase, Veronica s-a pus pe treabă.

A format o echipă de implementare din trei consiliere şi consilieri şi patru tineri voluntari. Echipa a realizat o campanie de informare despre siguranţa în traficul rutier, cu titlul „Atenţie, viteza este bună doar pe internet!” şi au distribuit pliante informative în toată localitatea. Apoi au urmat dezbaterile, unde au participat oamenii din sat, consilieri şi reprezentanţi de la poliţia rutieră.

Doar că drumul de la idee la realizare a fost unul presărat cu multă birocraţie şi vizite în instituţii de stat, chiar dacă menirea proiectului era să salveze vieţi. „Argumentul oficialilor era că aceste limitatoare de viteză provoacă, de fapt, mai multe accidente”, menţionează Veronica.

Pentru a-i face să se răzgândească, Veronica a prezentat zeci de documente. A colectat date concrete despre numărul de accidente care s-au produs în sat şi despre victimele acestora. Apoi a înaintat demersurile, însoţite de documente justificative, către SA „Drumuri” Sângerei şi SA „Drumuri” Bălţi, către Inspectoratul de Poliţie din raion, dar şi din Chişinău, către Inspectoratul Naţional de Patrulare, Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, inclusiv către Parlament.

În sfârşit, după ce au fost bătute pragurile multor instituţii de stat, autorităţile au aprobat proiectul. Apoi, a apărut un alt obstacol. Nici bugetul local, nici cel raional nu prevedea mijloace pentru instalarea limitatoarelor de viteză.

Însă Veronica şi echipa sa nu au lăsat mâinile jos până nu au adunat fonduri suficiente pentru a instala patru limitatoare de viteză, trei în centrul satului şi unul în preajma şcolii, instalând şi indicatoarele de circulaţie. Cele patru limitatoare de viteză au fost obţinute graţie sprijinului financiar al Programului Naţional de Mentorat. Apoi, alţi 48 de locuitori, deţinători de permise de conducere, dar şi statul au contribuit financiar la amplasarea semnelor rutiere.

„Nu ne-am lăsat bătuţi şi am mobilizat comunitatea să contribuie financiar la implementarea proiectului”, a spus Veronica. „Nu am vrut să mai treacă nimeni prin ce am trecut eu şi am demonstrat că dacă oamenii sunt uniţi pot face lucruri mari”, punctează Veronica.

Comunitatea este încântată de impactul limitatoarelor de viteză şi a semnelor de circulaţie.

„Limitatoarele de viteză au responsabilizat şoferii. Acum, ei se opresc şi oferă prioritate pietonilor”, a precizat activistul Oleg Brega, originar din Pepeni.

„Această activitate a adus un mare beneficiu satului nostru. Sperăm că numărul de accidente va scădea, deoarece satul Pepeni este localitatea cu cele mai multe accidente în raionul Sângerei”, a spus Ana Maxian, voluntară în cadrul acestui proiect.

Veronica, la rândul ei, preferă să nu vorbească despre munca ei, dar afirmă că a învăţat multe lecţii de viaţă pe durata acestui proiect.

„Poţi face orice, dacă crezi în asta şi perseverezi. Aşa precum ciocănitoarea care bate în acelaşi loc de mii de ori şi reuşeşte, aşa şi noi putem învinge sistemul”, a spus ea în concluzie. Sursa: Naţiunile Unite în Moldova