Vladimir Voronin: Nu înaintăm candidat şi nici nu participăm la alegerile locale

„Nu înaintăm candidat şi nici nu participăm la aceste alegeri pentru că acest primar va fi ales pe un an şi ce poate el să facă într-un an după această distrugere, acest haos. Nu poate el să realizeze nimic”, spune Vladimir Voronin.



Preşedintele PCRM susţine că printre pretendenţii care şi-au anunţat intenţia de a candida la funcţia de primar nu vede persoane cu capacităţi manageriale atât de bune încât să facă ordine în oraş. „Acest primar are mai multe probleme şi mai puţine posibilităţi decât un prim-ministru”, este de părere fostul preşedinte al Republicii Moldova.



Vladimir Voronin susţine că în municipiul Chişinău sunt probleme foarte serioase. 90% din tot venitul Republicii Moldova se formează în capitală, însă primăria municipală primeşte circa 5-7% din toată această sumă.

„Nouă ne trebuie un primar care să cunoască conceptul de dezvoltare a oraşului, să propună acest concept, să-l consulte cu toţi cetăţenii oraşului, să facă dezbateri publice”, spune preşedintele PCRM.