Vadim Krasnoselskii: „Economia Transnistriei rezistă doar datorită ajutorului rusesc”

Krasnoselskii a menţionat că nu-şi doreşte veşnic să depindă de banii Rusiei şi afirmă că regiunea are ce produce şi ce să exporte pe piaţa rusă pentru a se dezvolta de sine stătător, subliniind că Transnistria are o industrie bună, atât grea cât şi uşoară. Totodată, el a precizat că regiunea exportă în mare parte doar pe piaţa rusă, produse precum fructe, legume, conserve, băuturi alcoolice, haine, încălţăminte etc.





În cadrul vizitei sale la Moscova, Krasnoselskii a avut o întrevedere cu prim-vicepremierul Rusiei, Dmitrii Rogozin. Oficialul rus la felicitat pe acesta cu victoria convingătoare în „alegeri” şi învestirea în funcţie. Rogozin a mai subliniat că Rusia va continua cooperarea cu Transnistria. De asemenea, Vadim Krasnoselskii a avut o vizită şi la Ministerul de Externe de la Moscova unde s-ar fi discutat relaţiile externe ale Transnistriei cu ţările vecine şi Rusia.

Amintim că Vadim Krasnoselskii a fost ales în funcţia de aşa-numit preşedinte al Transnistriei pe 11 decembrie, obţinând 62% din voturi.













„

„Noi foarte mult depindem de ajutorul Rusiei, eu asta nu ascund. Economia Transnistriei rezistă doar datorită ajutorului rusesc. Rusia ne-a acordat şi sper că în continuare ne va acorda ajutor ajutor economic şi umanitar. Avem o situaţie grea, suntem presaţi între două state, există o logistică anumită care nu ne convine”,