Socialiştii vor demisia lui Candu pentru „prezenţa ruşinoasă” în Parlamentul României: Bătrîncea: Nu mai aveţi dreptul moral să reprezentaţi poporul

Liderul PL, Mihai Ghimpu, i-a sărit în apărarea lui Andrian Candu.





„Cu adevărat, sunt de acord că domnul Candu nu poate reprezenta poporul Republicii Moldova că nu există aşa popor. Este poporul român şi voi la fel faceţi parte din acest popor român care ne l-au lăsat strămoşii noştrii, având şi cetăţenia română. Închideţi gura, că umblaţi cu paşaport românesc în buzunar când vă trebuie. La Moscova sunteţi ruşi, aici moldoveni, dar la Bucureşti sunteţi români”, a spus liberalul.





La rândul său, preşedintele Parlamentului a notat că a fost onorat să se adreseze plenului ambelor camere ale Parlamentului României.





„Şi ceea ce am adus în discuţie a fost şi chestiuni legate de istorie, la care toţi trebuie să ţinem, pentru că este istorie şi este istoria noastră, indiferent ne place sau nu ne place. Lucrul cel mai important, în perspectivă am vorbit şi despre realitate, dar am vorbit şi despre viitor, dacă nu aţi fost atenţi am vorbit şi despre viitorul Republicii Moldova în cadrul UE”, a specificat speakerul.





Totodată, acesta a adus şi câteva acuzaţii la adresa socialiştilor.





„Vreau să vă spun că, din ceea ce am observat de la începutul anului încoace, voi sunteţi cei care instigaţi şi provocaţi. Noi toţi am văzut pliantele legate de jandarmii români şi de tancurile româneşti (...) Toleranţă vă lipseşte. Voi sunteţi cei care provocaţi şi voi sunteţi cei care duceţi în extremă”, a subliniat Candu.

„Domnule Candu, prin prezenţa ruşinoasă la acea şedinţă din statul vecin, noi vă propunem să prezentaţi demisia de onoare, de aceea că nu mai aveţi dreptul moral să reprezentaţi poporul Republicii Moldova. Dumneavoastră aţi declarat la unele emisiuni că peste 80% din moldoveni vor să trăiască în stat suveran. Prin prezenţa dumneavoastră acolo, practic, aţi demonstrat că nu mai reprezentaţi poporul Republicii Moldova”, a declarat Vlad Bătrîncea.