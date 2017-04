Pavel Filip: Avem siguranţa că nu vor fi probleme cu furnizarea energiei electrice

„Avem toată siguranţa că nu vor fi probleme cu furnizarea energiei electrice în Republica Moldova. Ţara noastră are interesele sale, iar noi, cei de la conducere, suntem datori să facem tot posibilul ca energia electrică să fie cât mai ieftină. Oferta furnizorului din Ucraina a fost cea mai avantajoasă pentru noi. Celor din Transnistria nu le convine că am renunţat la Cuciurgan, aşa că orice am am întreprinde, ei ne vor critica”, a declarat premierul.

Pavel Filip a dat asigurări că în timpul apropiat, până la finele anului 2018, va fi soluţionată şi problema aprovizionării cu gaze naturale.

„Vara viitoare vom începe extinderea gazoductului Iaşi-Ungheni spre Chişinău şi sper ca până la finele anului 2018 să finalizăm. Am găsit şi banii necesari, care îi vom împrumuta de la BEI şi BERD, iar o parte din bani vot veni din granturile Uniunii Europene”, a declarat şeful Cabinetului de Miniştri.

SA Energocom din Republica Moldova a semnat recent un contract cu întreprinderea DTEK Trading din Ucraina, care prevede livrarea curentului la preţul de 50,2 dolari pentru 1 MWH, renunţând la serviciile Centralei de la Cuciurgan din regiunea transnistreană, care a propus un preţ mai scump. Unii experţi de la Chişinău au estimat că există riscul ca volumul de energie electrică importat din Ucraina să nu acopere necesităţile consumatorilor moldoveni.