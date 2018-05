Pavel Filip a prezentat Parlamentului raportul de activitate al Guvernului pentru anul 2017: Am reuşit o creştere economică de 4,5%

Şeful Cabinetului de Miniştri a declarat că a început schimbările „unde a fost mai dureros, chiar din Guvern”.

„În 2017 am iniţiat reforma administraţiei publice centrale. Am tăiat în jumătate numărul ministerelor, prin urmare şi numărul angajaţilor din Guvern s-a redus în jumătate, de la 2.000, la puţin peste 1.000. Ce este important este că fondul de salarizare a rămas acelaşi, ceea ce a dus la stabilirea unor salarii competitive şi stoparea fluxului de persoane profesioniste din Guvern”, a subliniat Filip.

Filip a menţionat că Guvernul lansat reforma organelor de control. A fost redus de aproape trei ori numărul de acte permisive pentru business (de la 416 la 149), iar numărul organelor cu funcţii de control a scăzut de patru ori (de la 58 la 13 şi 5 regulatori naţionali).

Şi timpul de obţinere a acestor documente s-ar fi redus de trei ori, iar sectorul privat şi public fac anual economii de peste 100 milioane lei.

„Mediul de afaceri are acum mai multă predictibilitate. Anul trecut, în politica fiscală, am reuşit să stabilim reguli de joc clare pentru 3 ani înainte, am modernizat Codul Muncii şi am simplificat procedura de obţinere a permiselor de muncă. Avem facilităţi pentru tineri, femei în afaceri, dar şi binecunoscutele programe pentru migranţii care se întorc acasă şi lansează întreprinderi. Raportul Doing Business a arătat că în Republica Moldova este deja mai uşor să lansezi o afacere, ţara noastră urcând 20 de poziţii la acest indicator”, susţine Filip.

Potrivit premierului, s-a reuşit în 2017 o creştere economică de 4,5%, iar salariul mediu pe economie a crescut cu 12%, până la 5.700 lei, iar anul acesta a trecut de 6.000 de lei.

„Da, ştim că situaţia încă nu este nici pe departe aşa cum ne-am dori. Dar datele ne arată că economia îşi revine. În 2017 exporturile au crescut cu aproape 20%. Din totalul de exporturi, 65 la sută merg spre Uniunea Europeană. Doar în primele trei luni ale acestui an, exporturile au crescut cu o treime. Aceste evoluţii pozitive ne-au permis să solicităm Uniunii Europene majorarea cotelor pentru exportul de struguri de masă, prune şi cireşe pe piaţa europeană”, a spus Filip.

Prim-ministrul a accentuat că „producţia agricolă s-a majorat anul trecut cu 8,6%”.

„Am venit de asemenea în sprijinul agricultorilor, iar fondul de subvenţionare a ajuns până la 900 de milioane lei, cu peste 200 milioane de lei mai mult. Această susţinere, dar şi tehnologiile moderne au dat roade. Avem o producţie record de grâu pentru anul trecut, în medie 4 tone la hectar, iar la nord roada a depăşit chiar şi 6 tone. Astfel de rezultate nu s-au mai înregistrat în ţara noastră din 1990”, a notat premierul.

Filip afirmă că atunci când a venit în fruntea Guvernului, executivul s-a confruntat cu o criză de încredere.

„Preţurile creşteau cu ritmuri record de 14%, acum inflaţia a scăzut sub 4 procente. Ca exemplu, acum 2 ani, ca să plătească salarii şi pensii, statul se împrumuta pe piaţa internă cu 26%. Treptat, am restabilit câte puţin încrederea în instituţiile statului, aşa că acum rata dobânzii a scăzut la 4%. Între timp, veniturile la buget au crescut în 2017 cu 7 miliarde de lei, adică 16%. Anul trecut Serviciul Fiscal a fost reorganizat. În rezultat, anul acesta, în luna martie, Fiscul a încasat o sumă fără precedent: 1,2 miliarde de lei în doar 2 zile. Şi asta pentru că agenţii economici au devenit mai responsabili şi achită taxele la timp. Totodată, a fost reorganizat şi Serviciul Vamal, iar eficientizarea activităţii Vămii a adus la buget încasări record în 2017. Vorbim de peste 20 de miliarde de lei, cu 3 miliarde mai mult decât în 2016”, a declarat Pavel Filip.