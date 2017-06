Maia Sandu: Se creează impresia că Igor Dodon vrea să producă un război civil în Republica Moldova

Preşedintele PAS consideră că Igor Dodon, în cazul în care câştigă alegerile parlamentare, va insista să captureze instituţiile la fel cum a făcut-o şi Plahotniuc. Ambii sunt din acelaşi aluat. Nu sunt oameni care pot să elibereze instituţiile şi să le asigure independenţa”.

Fiind întrebată dacă Dodon poate fi şi mai rău decât Plahotniuc, Maia Sandu a spus că şeful statului a demonstrat pe faţă că lucrează pentru Kremlin, iar Plahotniuc nu a demonstrat încă pentru cine lucrează.

„Ei sunt ambii oportunişti, doar că Dodon are nişte datorii mari faţă de Kremlin. Nu ştim ce datorii are Plahotniuc faţă de Kremlin. Sunt ambii la fel de toxici”, a opiniat Sandu.









Potrivit ei, Vlad Plahotniuc nu este un politician puternic: „El este slab, fiindcă nu are deloc sprijin popular. El doar controlează instituţiile, are nişte bani şi pentru moment crede că este puternic. Dar, un om care are cel mai mare antireiting şi cel mai mic sprijin popular nu poate fi considerat puternic. El este extrem de vulnerabil şi este conştient de vulnerabilitatea asta”.