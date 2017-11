Igor Dodon, către ambasadorul Rusiei la Chişinău: Regret provocările la adresa reprezentanţilor Federaţiei Ruse

„Ultimul caz, la fel ca şi cele precedente, a fost luat sub control personal în cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, în scopul elucidării situaţiei respective şi prevenirii unor incidente similare în viitor”, a menţionat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, preşedintele ţării a abordat în cadrul discuţiei cu diplomatul rus şi problema transnistreană.

El a salutat orice evoluţie pozitivă în această direcţie: „Deciziile adoptate erau, iniţial, propuse în setul de documente elaborate de instituţia prezidenţială ca rezultat al discutiilor in formatul 5+2. Acestea au fost, de asemenea, puse în discuţie în cadrul platformei comune cu Guvernul şi Parlamentul. Pe de altă parte, nu am dori ca ultenmele decizii in acest sens să fie rezultatul unor înţelegeri de conjunctura si de culoar între reprezentanţii unor interese de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului”.

„Obiectivul nostru real comun prevede rezultate concrete pentru oamenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului. În acest sens, este foarte importantă abordarea sistemica, conceptuala cu scopul elaborarii princiipiilor de reglementare politică a diferendului transnistrean. Preşedinţia deja are elaborată un astfel de concept”, a subliniat Dodon.

Şeful statului a precizat că, în pofida demersurilor ostile a conducerii Parlamentului si Guvernului de la Chisinau faţă de Moscova, a tentativelor absolut ilegale de interzicere a participării deputaţilor din alte fracţiuni, şedinţa grupului interparlamentar de prietenie Republica Moldova – Federaţia Rusă va avea loc în perioada 11-13 decembrie, curent.

„Pe lângă fracţiunea socialiştilor, la eveniment vor mai participa, inclusiv, deputaţi ai Adunării Populare a Găgăuziei şi ai Consiliului Suprem al Transnistriei. Vizita de răspuns a colegilor ruşi este preconizată pentru luna iunie, 2018”, a notat Igor Dodon.

Tot în timpul discuţiei purtate au fost abordate probleme ce vizează cooperarea în sfera învăţământului. Potrivit preşedintelui, în prezent, circa o mie de locuri în instituţiile de învăţământ superior din Rusia sunt oferite absolvenţilor din Moldova, atât în cadrul acordurilor interguvernamentale, cât şi în cadrul ofertelor din partea universităţilor regionale din Rusia.

„În curând, va începe procedura de primire a actelor pentru studii. În acest context, este examinată oportunitatea creării unei rezerve de stat a cadrelor pentru administrarea publică şi economia naţională a ţării”, a conchis Dodon.