Dodon a vrut să schimbe, la Bruxelles, percepţia europenilor: Unii de la Chişinău încercau să creeze o opinie că noi mergem cu tancul la serviciu

FOTO Igor Dodon via Facebook





Amintim că în perioada 6- 7 februarie, Igor Dodon a avut o întrevedere cu înalţii oficiali europeni la Bruxelles, precum preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Federica Mogherini, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, Secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller.



„Eu cred că şi pentru ei erau importante aceste discuţii, nu doar pentru mine, cu oficialii de la Bruxelles. Pentru ei era important să vadă ce se întâmplă, pentru că unii de la Chişinău încearcă să creeze o opinie la Bruxelles că noi mergem cu tancul la serviciul în fiecare dimineaţă. Am avut discuţii sincere, deschise. Faptul că au avut loc aceste întrevederi şi acceptul de a veni la Chişinău la propunerea şi invitaţia mea, demonstrează că am stabilit relaţii bune. Poate cineva este invidios că nu are astfel de relaţii. Poate cineva se aştepta ca să ne închidă uşile şi îşi dorea acest lucru. Nu le-a mers”, a declarat Igor Dodon în cadrul unui brifieng la Preşedinţie.