Declaraţia PPDA, PAS şi PLDM: Guvernarea vrea să se menţină la putere prin schimbarea sistemului electoral

„Dorind să evite moartea politică şi să scape de responsabilitatea juridică pentru faptele comise, dorind să denatureze voinţa poporului exprimată la urnele de vot, regimul încearcă să folosească drept colac de salvare modificarea sistemului electoral”, a citat din declaraţie liderul PPPDA, Andrei Năstase.



Potrivit semnatarilor, un exemplu elocvent în acest sens, îl constituie rezultatele alegerilor desfăşurate recent în Adunarea Populară din UTA Găgăuzia, unde în campania electorală mai toţi candidaţii s-au prezentat în faţa alegătorilor drept candidaţi independenţi. Peste noapte însă a apărut o fracţiune a Partidului Democrat. „Noi, reprezentanţii partidelor de opoziţie, suntem categoric împotriva acestei tentative de compromitere şi denaturare a voinţei alegătorilor, în spatele căreia se ascunde intenţia clanului Plahotniuc-Dodon de a se menţine la putere”, se spune în declaraţia comună.



Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că această intenţie de a schimba sistemul electoral nu are nimic în comun cu consolidarea sistemului democratic, cum se afirmă. Potrivit ei, ar fi ridicol să credem că PDM este partidul preocupat de întărirea democraţiei în Republica Moldova. „Cu toţii înţelegem că în spatele acestei iniţiative se ascunde doar intenţia de a se menţine la putere, pentru că nu au sprijinul oamenilor, lucru dovedit şi în alegerile prezidenţiale, şi în studiile sociologice”, a spus Maia Sandu.



Potrivit liderului PLDM, Viorel Cibotaru, procesul pentru o eventuală modificare a sistemului electoral trebuie să reprezinte o dezbatere profundă în societate, or acest lucru a fost viciat de la bun început. În opinia sa, în condiţiile în care actuala guvernare are un grad înalt de nepopularitate, iar cele trei partide – PAS, PPPDA şi PLDM exprimă jumătate din opţiunile cetăţenilor, această iniţiativă nu poate fi privită ca un proiect de izbândă.



Semnatarii declaraţiei optează pentru păstrarea actualului sistem electoral, cu efectuarea îmbunătăţirilor de rigoare şi înlăturarea lacunelor care s-au atestat la scrutinele precedente. Cu referire la aspectele care necesită îmbunătăţiri, se menţionează asigurarea votului pentru cetăţenii din diasporă, dar şi altele.



Semnatarii au chemat cetăţenii să-i susţină pentru a împiedica această iniţiativă de modificare a sistemului electoral. Totodată, semnatarii au solicitat instituţiilor internaţionale abilitate să monitorizeze evoluţia evenimentelor şi să sancţioneze derapajele antidemocratice ale actualei guvernări.