Ce zic consilierii despre şedinţa CMC, convocată de Dorin Chirtoacă

Preşedintele fracţiunii Partidului Socialiştilor din CMC, Ion Ceban, pune la îndoială legalitatea convocării şedinţei de către primarul aflat în arest la domiciliu şi aminteşte că pentru joi, 29 iunie, şedinţa CMC a fost convocată de o treime din consilieri şi este propusă o ordine de zi. Întrebat despre cele două candidaturi propuse de către Dorin Chirtoacă pentru funcţia de primar – liberalii Mihai Moldovanu şi Valeriu Munteanu – Ceban a spus că „unul a făcut bazaconii la Direcţia sănătăţii, iar altul la ministerul mediului”. „Putem vorbi despre tot ce vreţi, dar numai nu despre integritate în cazul acestor două persoane”, a opinat alesul local.



Preşedintele fracţiunii Partidului Liberal, Ion Cebanu, a menţionat că fracţiunea PL va participa la şedinţa de vineri. Cât despre absenţa liberalilor de la şedinţele anterioare anunţate de o treime din consilieri, Ion Cebanu a declarat că acestea nu au fost convocate legal. Referitor la numirea viceprimarilor, consilierul a spus că aceste propuneri se fac în contextul deblocării situaţiei şi fracţiunea va susţine candidaturile.



Consilierul fracţiunii Blocul Electoral „Platforma Popular Europeană – Iurie Leancă”, Veaceslav Bulat, a spus că decizia referitor la participarea la şedinţă urmează să fie luată la şedinţa fracţiunii. Cât ţine de numirea viceprimarilor, Veaceslav Bulat consideră că este prea târziu. Primarul general, abia în al zecelea an de mandat, vine pentru prima dată în Consiliu cu propuneri de candidaţi. „Nu cred ca CMC va susţine cele două candidaturi atât timp cât vin doar din partea PL. În CMC sunt cinci fracţiuni şi consilierii neafiliaţi. Chiar dacă se face abstracţie de socialişti, oricum candidaţii la funcţia de viceprimar ar trebuie să vină de la mai multe fracţiuni”, crede consilierul.



„Din arest la domiciliu, Chirtoacă savurează cadoul lui Plahotniuc pentru Ghimpu – noua legea cu privire la municipiul Chişinău. Primarul poate desemna pe cine doreşte viceprimar, chiar şi pe paznicul Parcului Urban de Autobuze. Simplu: dacă de două ori CMC-ul eşuează să aprobe candidaturile viceprimarilor, atunci primarul îi numeşte prin dispoziţie”, a comentat consilierul Partidului Politic „Partidul Nostru”, Ilian Caşu.



Consilierul Partidului Liberal Democrat, Adrian Culai, a spus că va participa la şedinţa convocată de primar. Referitor la candidaturile propuse pentru funcţia de viceprimari, acestea urmează să fie examinate în cadrul şedinţei.



Consilierul Partidului Democrat, Liviu Oboroc, a declarat că cele două candidaturi sunt o surpriză şi deocamdată nu a analizat argumentele pro sau contra. Urmează să fie consultată organizaţia municipală a PDM. În ceea ce ţine de momentul în care vin propunerile de numire a viceprimarilor, consilierul a menţionat că este „o încercare a primarului de a avea ceva suport pe linie de partid în cadrul Primăriei”.



Referindu-se la cele două candidaturi propuse, consilierul neafiliat Ion Ştefăniţă spune că ar fi o greşeală dacă Partidul Liberal „ar merge pe acest egoism liberal”. În opinia sa, partajarea muncii trebuie să o facă şi cu alţi colegi, pentru că mai sunt şi alte fracţiuni sau chiar persoane din afară care ar putea să se implice în administrarea urbei.



Municipiul Chişinău are patru funcţii de viceprimari, trei dintre care sunt vacante. În prezent o singură funcţie de viceprimar este executată de către Nistor Grozavu, care este cercetat penal sub control judiciar în dosarul parcărilor cu plată.