Alegeri locale Chişinău. Eugen Tomac: Votul pentru Constantin Codreanu este un vot pentru un viitor mai bun

Într-o conferinţă de presă la IPN, parlamentarul român a declarat că în orice bătălie politică de la Chişinău şi-a expus punctul de vedere şi şi-a exprimat necondiţionat sprijinul pentru Dorin Chirtoacă. Spre regret, spune politicianul, acesta nu a reuşit să-şi încheie mandatul, fiind „înlăturat din funcţia de primar general în mod abuziv de către un sistem opresiv”.

„Vin astăzi în faţa românilor din Republica Moldova, celor care locuiesc în Chişinău şi în suburbii, şi le cer cu aceeaşi seriozitate şi cu aceeaşi responsabilitate să se implice pe 20 mai şi să-l voteze, cu aceeaşi convingere cu care au făcut-o şi în anii precedenţi, pe candidatul Constantin Codreanu”, a notat Eugen Tomac.

Potrivit lui Tomac, Constantin Codreanu este unul dintre cei mai valoroşi tineri pe care îi are Republica Moldova la ora actuală. „Republica Moldova are nevoie de repere şi are nevoie de oameni care să mişte lucrurile înainte. Tocmai de aceea sunt alături de Constantin Codreanu şi îi apreciez enorm gestul pe care l-a făcut lăsând confortul de la Bucureşti şi revenind aici pe străzile Chişinăului”, a spus deputatul român.



Eugen Tomac a declarat că, împreună cu Constantin Codreanu, promovează singura soluţie realistă pentru viitorul Republicii Moldova – obiectivul unirii Republicii Moldova cu România.

„Altă soluţie pentru un viitor mai sigur pentru cetăţenii Republicii Moldova nu există. Uniunea Europeană, la care visează cetăţenii municipiului Chişinău, este România. O altă soluţie pentru a avea un trai mai bun, un viitor mai sigur, nu poate obţine niciun cetăţean al Republicii Moldova, dacă nu vor înţelege oamenii politici că cea mai sigură şi cea mai scurtă cale este unirea cu România”, a notat deputatul.



Parlamentarul român a mai spus că sunt mulţi candidaţi la alegerile locale noi din 20 mai care au intrat în această bătălie pentru a promova diferite mofturi politice sau interese ale unor grupuri economice sau politice.

Eugen Tomac a îndemnat ceilalţi candidaţi, care pretind că înţeleg cum stau lucrurile, să ia decizii înţelepte şi să se retragă din cursă, pentru că unicul candidat care poate să-l învingă „pe omul lui Plahotniuc sau pe omul lui Dodon”, este Constantin Codreanu.