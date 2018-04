Alegeri locale Chişinău. Alexandra Can: Experienţa îmi va permite să gestionez eficient o Primărie

Declaraţiile au fost făcute în cadrul celei de-a doua runde a dezbaterilor publice „Vă rog să mă alegeţi primar, pentru că...”, organizate de Agenţia de presă IPN.



Candidata PNL a declarat că de-a lungul timpului a deţinut diferite funcţii în care a reuşit. A activat în cadrul organelor publice locale, dar şi în cadrul administraţiei publice centrale. Alexandra Can afirmă că ştie cum poate fi gestionată, prin sisteme performante de management, o primărie şi ştie cum e să lucrezi cu oamenii, dar şi într-o echipă.



În opinia sa, în alegerile locale noi, componenta politică rămâne, însă cea mai importantă este componenta executivă. Candidata susţine că ştie problemele cu care se confruntă oraşul şi, reieşind din experienţa sa, este gata să le soluţioneze. Aceasta promite să schimbe la faţă Primăria, să restabilească dialogul şi conlucrarea cu administraţia publică centrală, care va acorda sprijin pentru proiectele locale.



De asemenea, pentru a asigura o dezvoltare a municipiului, Alexandra Can spune că, având experienţa de preşedintă a Asociaţiei Patronale din Industria Uşoară, va atrage investiţii şi va iniţia proiecte. „Să votăm pentru un primar bun, care este Alexandra Can”, a îndemnat ea. Candidata PNL la Primărie a spus că experienţa sa îi va permite în primele două luni după ce va deveni primar să schimbe faţa instituţiilor publice, va crea pentru acestea un sistem de management eficient şi va asigura instruirea de calitate a tuturor cadrelor.



Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unităţii Naţionale, i-a propus Alexandrei Can să vină în echipa sa când acesta va deveni primar, pentru a face lucruri frumoase împreună. În replică, candidata PNL a spus că nu i se va alătura pentru că dacă nu va câştiga alegerile va avea alte funcţii mai importante pe care să le ocupe.



Întrebată de candidata independentă Silvia Radu cum va convinge electoratul de stânga că dânsa este cel mai bun candidat la Primărie, Alexandra Can a spus că o va face prin experienţa sa, care-i permite să unească ideile şi oamenii.



Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist, a întrebat-o pe Alexandra Can dacă este de acord să activeze în Consiliul consultativ pe care verzii intenţionează să-l creeze după ce câştigă alegerile. Mai în glumă, mai în serios, candidata PNL a remarcat că ar putea să o facă, însă doar pe bază de voluntariat, prin propuneri de idei de proiecte bune.



Directorul executiv ADEPT, expertul permanent al proiectului, Igor Boţan, a menţionat că atuul Alexandrei Can este experienţa pe care o posedă, fiind fost ministru. „Ministerul pe care l-a condus a avut atribuţii mult mai complicate decât are primăria Chişinău. Este o personalitate care a activat în domeniul industriei şi business-ului, cunoaşte contabilitate şi finanţe. Plus, toată lumea s-a convins că este un izvor de energie”, a spus Igor Boţan.



Dezbaterile publice „Vă rog să mă alegeţi primar, pentru că...”, constituie ediţia a 90-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, desfăşurat cu susţinerea Fundaţiei germane Hanns Seidel.