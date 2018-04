Activistul Sergiu Tofilat şi-a anunţat candidatura pentru Primăria Chişinău

Potrivit lui Sergiu Tofilat, despre intenţia de a candida a discutat încă anul trecut cu partidele de opoziţie. El spune că Andrei Năstase nu este oponentul său. Orăşenii au dreptul să decidă pe cine vor să vadă în fruntea Primăriei. Dar va face totul ca în turul doi să nu treacă doi candidaţi controlaţi de democratul Vlad Plahotniuc. Iar printre aceştia Sergiu Tofilat îi numeşte pe: Silvia Radu (primar interimar, care deocamdată nu şi-a înaintat candidatura, n.r.), Ion Ceban (candidatul PSRM) , Reghina Apostolova (candidatul Partidului Şor) şi Valeriu Munteanu (candidatul PL).



Chişinăul nu are nevoie de un salvator, ci de un bun administrator, a declarat Sergiu Tofilat. El spune că este conştient de faptul că, timp de un an, până la alegerile locale generale, nu se pot face foarte multe, dar exerciţiul din acest an va ajuta la formarea unei echipe puternice de consilieri după scrutinul din 2019. Activistul menţionează că, dacă va fi ales primar, va apăra interesele cetăţenilor, va investiga schemele de corupţie din Primărie, va administra eficient resursele şi patrimoniul municipalităţii, va pune accentul pe crearea condiţiilor decente pentru creşterea copiilor în oraş, pe creşterea veniturilor bugetare etc.



Expertul în energetică Victor Parlicov, care susţine candidatura lui Sergiu Tofilat, a menţionat că acesta are abilităţile necesare pentru a fi un administrator bun, are capacităţi şi bună intenţie. Luptă pentru drepturile oamenilor, îşi asumă riscuri şi merge până la capăt în ceea ce face. Are rezistenţă pentru a face faţă ispitelor care vin odată cu funcţiile publice, aşa ca să fie un primar al chişinăuienilor.



Activistul Valeriu Paşa l-a caracterizat pe Sergiu Tofilat ca fiind o persoană care are spiritul dreptăţii şi dorinţa de a-i apăra pe cei nedreptăţiţi.



Un candidat independent la funcţia de primar al municipiului Chişinău trebuie să prezinte, până pe 19 aprilie, cel puţin 10 mii de semnături de susţinere oferite de persoane cu drept de vot din Chişinău. După ce acestea vor fi verificate şi validate, pretendentul este înscris pe lista candidaţilor.