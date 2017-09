USAID va susţine dezvoltarea sectorului IT din Moldova

Într-un comunicat de presă al Ministerului Economiei şi Infrastructurii se precizează că directorul USAID Moldova a declarat că instituţia pe care o reprezintă este disponibilă să se implice activ la definitivarea Legii cu privire la Parcurile IT şi diverse acţiuni de promovare peste hotare a ofertei Guvernului Republicii Moldova privind realizarea proiectelor investiţionale sau de alt gen în aceste parcuri.



Prezent la întrevedere, ambasador al SUA în Republica Moldova, James D. Pettit, a menţionat că sectorul IT este domeniul viitorului. Autorităţile SUA sunt disponibile să acorde asistenţă tehnică şi financiară atât în crearea şi dezvoltarea parcurilor IT, cât şi pentru susţinerea investitorilor străini în aceste centre inovaţionale.



Un studiu avansat privind perspectivele de dezvoltare ale industriei IT în Moldova este în proces de elaborare, cu susţinerea USAID.