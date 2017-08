1,7 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor guvernamentale

Acordul are o perioadă de implementare de un an. Banii vor fi oferiţi sub formă de credit, cu o dobândă de 2%. Aceştia vor fi utilizaţi pentru realizarea obiectivelor ce ţin de modernizarea serviciilor publice. Guvernul planifică transformarea calitativă şi cantitativă a serviciilor publice administrative, responsabile de prestarea cărora sunt autorităţile administraţiei publice centrale.



În particular, se urmăreşte eliminarea serviciilor publice depăşite şi comasarea mai multor servicii în unul singur. La fel, urmează să fie extins accesul la serviciile publice la nivel local prin canale digitale. Totodată, prin reforma iniţiată va fi posibilă reducerea numărului de documente necesare pentru prestarea serviciilor publice şi instituirea ghişeelor unice în mai multe instituţii publice.



Parlamentul a ratificat documentul pe 13 iulie. Acordul de avans a fost semnat la Chişinău pe 4 mai.