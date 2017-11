Viceministrul Finanţelor: Vrem să oferim „Prima Casă” pentru cel puţin 1.000 de persoane în primul an

– Care sunt avantajele programului „Prima Casă”?

În primul rând, prima contribuţie a beneficiarului este în mărime de cel puţin 10%. La creditele ipotecare oferite de către bănci în afara programului prima rată este de cel puţin 30% din valoarea locuinţei sau se cere un gaj adiţional. De exemplu, dacă bunul imobil valorează 100 de mii de dolari, iar tu vrei să accesezi un credit 50 de mii de dolari, acel bun imobil se acceptă ca gaj, dar este estimat la doar 70 de mii de dolari şi banca mai cere un gaj adiţional de 30 de mii de dolari, un apartament sau altceva. Tânăra familie sau tânărul specialist trebuie să cântărească atent până să ia decizia de a accesa un credit. Poţi lua un apartament mai mic şi să achiţi mai repede, dar poţi lua şi un apartament mai costisitor. Dar dacă ceva se întâmplă şi pierzi capacitatea de plată? De aceea, am şi limitat la cel mult un milion de lei costul locuinţei care poate fi cumpărată în acest program. Dacă beneficiarul nu face plăţi timp de 91 de zile, creditul este considerat neperformant, iar locuinţa pusă în gaj trece în folosinţa băncii şi a Ministerului Finanţelor. Acest imobil este vândut, cu banii obţinuţi din vânzare sunt achitate toate cheltuielile de vânzare, credit şi suma garanţiei de stat. Desigur, suma rămasă este rambursată beneficiarului.



– Beneficiarul nu poate solicita amânarea plăţii creditului?



– Să admitem că beneficiarul de program şi-a pierdut locul de muncă şi are nevoie de câteva luni pentru a-şi găsi altul. Acesta poate veni la bancă să explice situaţia şi să solicite să achite pe această perioadă numai o parte din rata lunară, care o să acopere numai dobânda, nu şi suma creditului. Banca, fiind interesată să nu piardă clientul, poate oferi această posibilitate pe un anumit termen, de exemplu, pentru şase luni. Jumătate de an va achita numai procentele, iar după ce-şi găseşte un loc de muncă, va achita deja şi ratele lunare pe deplin.



– La program pot participa persoanele cu vârsta de până la 45 de ani. Care sunt alte elemente ale profilului beneficiarului? Ce salariu ar trebui să aibă lunar?



– Un apartament cu o cameră în casă nouă, cu reparaţie costă 30-35 de mii de euro. Dacă accesez un credit ipotecar de 30 de mii de euro, prima rată va fi trei mii de euro, după care vor urma ratele lunare de 4700 de lei. Cu 30 de mii de euro sunt sigur că pot cumpăra un apartament şi cu trei camere în capitală pe piaţa secundară sau chiar casă în Soroca sau alt oraş în afară de Chişinău. În alte oraşe decât Chişinău şi Bălţi, un apartament cu două camere poate costa 15-20 de mii de euro. În acest caz, rata lunară va fi puţin peste două mii de lei. Nu cred că un student ori o persoană care numai a terminat facultatea poate achita de sine stătător acest credit, dar poate fi ajutat şi de către părinţi. Pentru că în proiect este indicat că veniturile pot fi considerate veniturile soţului-soţiei, plus veniturile rudelor de gradul I, adică a părinţilor.



– Ce mai este de făcut ca Programul „Prima Casă” să devină funcţional?



– La şedinţa din 7 noiembrie Guvernul a aprobat două proiecte de legi care trebuie să fie votate şi de Parlament. Este vorba despre proiectul de lege pentru implementarea Programului „Prima Casă” şi un proiect care vine cu modificări la alte legi, prin care este micşorată de la 0,5% până la 0,1% taxa de stat pentru autentificarea contractelor de înstrăinare a imobilului şi până la 50 de lei – taxa pentru autentificarea contractelor de ipotecă semnate în cadrul programului. În paralel, Ministerul Finanţelor elaborează o serie de documente tehnice, deja la nivel de hotărâri de guvern. Urmează să fie aprobat contractul-tip dintre Ministerul Finanţelor, banca comercială care vrea să participe la program şi ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii).



– Ce vor conţine aceste documente tehnice şi în cât timp vor fi gata?



– Aceste documente vor descrie procedura, cine şi de ce este responsabil. De asemenea, se vor referi la unele aspecte care nu sunt prevăzute în lege. De exemplu, Centrul Naţional Anticorupţie, când a prezentat expertiza proiectului, a spus că se cere introducerea formulei: „Primul venit, primul servit”, pe motiv că valoare sumei garanţiilor de stat va fi limitată pentru fiecare an în baza legii bugetului. „Primul venit” se referă la persoana care vine la bancă sau la dosarul trimis la ODIMM pentru confirmare? Vom preciza că „Primul venit” se referă la dosarele care ajung la ODIMM. Noi vrem ca toate actele să fie depuse în format electronic pentru că e mai rapid. Cred că în 3-4 săptămâni, documentele tehnice vor fi elaborate şi propuse pentru dezbateri publice. Sperăm ca până la sfârşitul lunii decembrie lucrurile să fi definitivate şi să rămână doar semnarea programului de prima bancă comercială care va adera la el.



– Băncile s-au arătat deschise să participe la program? Există criterii de eligibilitate şi pentru ele?



– Criteriile de eligibilitate vor fi indicate în regulamentele secundare pe care le elaborăm. Dar, în principiu, toate 11 bănci din ţară corespund cerinţelor. Sper că majoritatea dintre ele se vor implica. Este important la început să adere la program două-trei. În principiu, băncile s-au arătat deschise. Noi am comunicat direct cu ele pentru a vedea care sunt punctele slabe din program. Înţelegem că această iniţiativă va avea succes doar dacă vom lucra cot la cot cu băncile comerciale. Guvernul nu are bani pentru a oferi credite şi nici experienţă.



– Câţi beneficiari se intenţionează să fie atraşi în primul an după începerea programului?



– Potrivit statisticilor, băncile oferă anual credite ipotecare pentru 1300-1400 de persoane fizice. Noi sperăm că vom dubla acest număr, iar în primul an de program cel puţin 1000 de persoane vor putea să-şi cumpere locuinţe. Pentru mine va fi important ca prima persoană să ia credit şi să fie fericită. O decizie corectă vine numai după o evaluare corectă a riscurilor şi a beneficiilor.