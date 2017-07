Revolta elevilor eminenţi din Moldova faţă de Igor Dodon. Mai mulţi elevi au refuzat diplomele de onoare oferite de preşedintele ţării

Prima elevă care a refuzat să participe la evenimentul organizat de Preşedinţie, Mihaela Ungureanu (FOTO), este absolventă a Liceului din Chişcăreni, Sângerei. „Un om care îţi dă o diplomă, dar îţi ia identitatea. Păcat. Atâta ţară cât demnitate. Am fost invitată, dar am refuzat. Recunosc multe feţe de aici. Dacă în CV unui tânăr activ se simte lipsa unei DIPLOME semnate de Dodon, îmi pare rău de «experienţele voastre». Să fi fost organizat de Ministerul Educaţiei era altceva“, a scris Mihaela pe contul său de Facebook.

Valeria este o altă elevă eminentă care a refuzat să participe la evenimentul în cadrul căruia şeful statului a premiat elevii eminenţi. „Nu vreau să fiu parte din acest joc manipulator, prin care Dodon încearcă să-şi asume meritele absolvenţilor. Această diplomă pentru mine nu are nicio valoare. Îmi doresc foarte mult ca în ţara mea să fie apreciate la justa valoare adevărul şi valorile autentice, iar asemenea oameni să nu mai poată să-şi bată joc de istoria noastră“, a declarat fata, citată de evz.ro.

„Dodon nu este preşedintele meu!“

Sorina Solonaru, absolventă a Liceului „Gheorghe Asachi” din Capitală, a confirmat pentru Diez.md că şi ea a refuzat diploma de onoare a preşedintelui Dodon. „Am refuzat diploma de onoare a preşedintelui pentru că el nu este preşedintele meu. În plus, eu nu cred că mai am nevoie de încă o diplomă pentru ca să mă conving că merit notele pe care le am. Cum pot să accept o diplomă a unui preşedinte care susţine că vorbeşte limba moldovenească? Ştiu că acest premiu nu ar trebui să aibă o conotaţie politică, dar nu mă pot afilia unui eveniment în cadrul căruia nu mă regăsesc”, a subliniat eleva.

Dodon: Premiile, un „imbold spre noi performanţe“