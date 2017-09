Preşedintele Parlamentului a depus flori în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001

FOTO Andrian Candu via Facebook

„Atunci pentru prima dată, cred eu, lumea a conştientizat ce înseamnă actele teroriste şi de atunci, din acea zi, putem afirma cu siguranţă că la nivel global a început cu adevărat lupta împotriva terorismului”, a declarat şeful legislativului pentru presă, transmite IPN.



„Cu regret, în acea zi au decedat foarte mulţi – peste trei mii de oameni, în mod special la New York, în cele două turnuri gemene prăbuşite. Republica Moldova şi autorităţile sunt alături de autorităţile americane. Am venit să ne exprimăm prin gânduri şi prin acest gest că ţinem minte de victime, le comemorăm. Şi, cu siguranţă, apreciem ceea ce fac Statele Unite ale Americii pentru Republica Moldova pentru suportul care îl oferă, inclusiv pe dimensiunea securităţii, apărării şi a luptei împotriva terorismului”, a mai Andrian Candu.



Ambasadorul SUA la Chişinău, James Pettit, a remarcat că această zi este una foarte tristă. „Este firesc că tot poporul american, dar şi oamenii din întreaga lume îşi amintesc despre această tragedie”, a menţionat ambasadorul.



În dimineaţa zilei de 11 septembrie 2001, terorişti sinucigaşi au deturnat patru avioane de pasageri. Teroriştii au preluat controlul avioanelor, lovind două dintre turnurile gemene ale World Trade Center din New York. Clădirile s-au prăbuşit în decurs de două ore, distrugând şi avariind şi alte clădiri din jur. Teroriştii au prăbuşit un al treilea avion în clădirea Pentangon din Arlington, Virginia.

Al patrulea avion a căzut pe o câmpie în zona rurală a statului Pennsylvania, după ce unii dintre pasageri şi membrii echipajului au încercat să recâştige controlul avionului, pe care teroriştii îl îndreptaseră spre Washington. Nu au existat supravieţuitori ai zborurilor. Printre decedaţi au fost cetăţeni ai 90 de state.