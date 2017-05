Nadine Gogu: Presa din Moldova este în continuu declin

„Memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova (3 mai 2016 - 3 mai 2017) arată că în ultimul an au fost perpetuate vechile probleme, precum concentrarea mass-media sau concurenţa neloială, cadrul legal defectuos, limitarea accesului la informaţii şi ingerinţa factorului politic în activitatea autorităţii de reglementare a audiovizualului şi a mass-media etc.”, a spus Nadine Gogu, subliniind că pe parcursul ultimului an au fost semnalate şi cazuri de abuzuri verbale la adresa jurnaliştilor. La fel, s-au constatat situaţii în care mass-media a fost dată în judecată de primele persoane în stat fiind judecată pentru defăimare.



Deşi legislativul s-a arătat îngrijorat de avalanşa propagandei ruseşti, unele dintre noile licenţe de emisie, eliberate de CCA în 2016, sunt pentru posturi ruseşti. „Toate lucrurile arată că nu avem un climat prietenos în mass-media, ci unul ostil. Este dificil să fii jurnalist, să rămâi independent în condiţiile care sunt acum pe piaţa noastră. Noi sperăm că în acest an lucrurile se vor mişca din loc”, a mai spus Nadine Gogu.



Directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei, a spus că sunt probleme la capitolul deontologiei meseriei jurnalistice, iar acest aspect ţine direct de controlul politic exagerat exercitat de către proprietarii mass-media, o bună parte fiind politicieni. La fel, expertul media a subliniat că în prezent nu poate fi vorba despre un climat de concurenţă corectă pe piaţa media din Republica Moldova.



Directorul „Ziarului de Gardă”, Alina Radu, a menţionat că presă liberă există, dar e dificil să supravieţuiască. Toată publicitatea ajunge la instituţiile media controlate politic. În schimb, instituţiile de presă liberă oferă statului 50% din salariile pe care le obţin din granturile străine accesate cu mare dificultate.



Directorul Centrului de Investigaţii Jurnalistice, Cornelia Cozonac, a spus că în ultimii ani sunt multe grupuri de jurnalişti care fac investigaţii, iar numărul investigaţiilor despre cazurile de corupţie creşte. Ca rezultat, creşte şi presiunea din partea autorităţilor statului, mai ales în teritoriu. Cornelia Cozonac a adus exemplul jurnaliştilor de investigaţie din Taraclia, care după fiecare investigaţie se aleg cu citaţii de la Poliţie.



Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociaţiei Presei Electronice, spune că, ani în şir, Moldova rămâne în categoria statelor cu presă parţial liberă. Până la presă neliberă mai este doar un pas, pe când de la presă neliberă la cea liberă e nevoie de o veşnicie în condiţiile Republicii Moldova. Ion Bunduchi a mai spus că este o situaţie bizară în presa din Moldova care este din aceeaşi breaslă, dar care s-a împărţit pe categorii.



Conferinţa de presă a fost susţinută în contextul marcării la 3 mai a Zilei Mondiale a Libertăţii Presei.