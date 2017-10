Jurnalista ProTV Chişinău Speranţa State pleacă din televiziune: „A venit timpul să fac o schimbare”

„ProTV a fost o experienţă excepţională. În şapte ani am învăţat foarte multe de la profesionişti în domeniu şi împreună am reuşit să aducem ştiri echidistante celor de acasă. Totodată, am simţit că a venit timpul să fac o schimbare şi să testez noi oportunităţi”, a declarat Speranţa State pentru ea.md.

Jurnalista a mai precizat pentru sursa citată că este pasionată de domeniul consultanţei în comunicare.

„Pentru moment, am câteva oferte şi un contract de colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)”, a spus Speranţa State.

Amintim că prezentatoarea a fost desemnată în 2014 printre cei mai buni jurnalişti de televiziune ai anului, reuşind să câştige premiul „Mărul” din partea Clubului de presă.