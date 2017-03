Şoferii agresivi vor fi sancţionaţi

Unul dintre autorii proiectului, Sergiu Sârbu, a declarat că proiectul prevede că depăşirea unei coloane formate din vehicule obligate să oprească sau să încetinească la pătrunderea într-o intersecţie, frânarea bruscă sau claxonarea abuzivă, ameninţările sau gesturile obscene în trafic vor constitui o manifestare a agresivităţii la volan.



Şi şoferii care se vor deplasa succesiv, neregulamentar de pe o bandă de circulaţie pe alta în scopul ocolirii vehiculelor vor fi sancţionaţi. Va fi sancţionată şi agresarea conducătorului unui vehicul prin apropierea excesivă din spate sau din lateral, în mod repetat sau continuu, cu săvârşirea gesturilor obscene sau adresarea de cuvinte sau expresii necenzurate. Încălcare va fi considerată şi folosirea repetată a semnalelor sonore sau luminoase pentru obligarea conducătorului vehiculului care circulă regulamentar în faţă de a elibera în mod nejustificat banda de circulaţie.



Vor fi sancţionaţi şi şoferii care frânează brusc, în mod nejustificat, la revenirea pe bandă, imediat după depăşirea unui vehicul, obligând conducătorul acestuia să schimbe direcţia de mers sau să frâneze brusc pentru a evita impactul. Şi mersul înapoi în scopul intimidării celorlalţi participanţi la circulaţie se va penaliza.



Potrivit proiectului, comportamentul agresiv al şoferilor va fi sancţionat cu amenzi cuprinse între 75 şi 100 de unităţi convenţionale, cu aplicarea a cinci puncte de penalizare sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu sau fără privarea dreptului de a conduce pe un termen de la şase luni la un an.



Aceleaşi acţiuni, dacă vor fi săvârşite în grup sau repetat pe parcursul aceluiaşi an calendaristic, sau cu generarea riscului de a se produce un accident, vor fi pedepsite cu amenzi de la 100 până la 150 de unităţi contravenţionale, cu aplicarea a şase puncte de penalizare, fie muncă neremunerată cu o durată de la 40 la 60 de ore, fie cu arest contravenţional pe un termen de la 15 la 30 de zile, în toate cazurile cu sau fără privarea dreptului de a conduce pe un termen de un an la doi ani.



Mărimea unei unităţi convenţionale, în cazul Codului Contravenţional, constituie 20 de lei, iar din 16 martie intră în vigoare noile prevederi, conform cărora o unitate convenţională va constitui 50 de lei.