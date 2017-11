Ziua Mondială a Diabetului: Testează-ţi gratuit glicemia

Zălăuanii care vor să îşi verifice glicemia sunt aşteptaţi marţi, 14 noiembrie, între orele 15 şi 17, la intrare în magazinul Kaufland, acolo unde o echipă a Centrului Judeţean de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău îi va testa gratuit. Acţiunea este prilejuită de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului, marcată anual în 14 noiembrie şi urmăreşte informarea populaţia cu privire la importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos în prevenirea diabetului.

Potrivit unui comunicat de presă al SJU Zalău, medici specialişti şi asistenţi medicali vor măsura gratuit glicemia şi vor oferi sfaturi nutriţionale şi consiliere medicală persoanelor cu risc de a dezvolta această afecţiune. “Scopul evenimentului este conştientizarea populaţiei cu privire la însuşirea unui comportament alimentar sănătos în profilaxia şi controlul diabetului, precum şi să ofere o mai bună informare persoanelor care suferă de diabet, reprezentând, de asemenea, şi o manieră de implicare şi de informare a publicului”, susţine managerul SJU Zalău, dr. Liliana Neaga.

Peste 13.000 de diabetici

Conform datelor Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, în anul 2016 la nivelul judeţului s-au înregistrat 921 de cazuri de diabet, din care 93 insulino-dependent şi 828 non insulino-dependent. La sfârşitul anului 2016 în evidenţele instituţiei erau 13.580 de pacienţi, din care 3.244 diabet insulino-dependent şi 10.336 non insulino-dependent. În primele nouă luni din 2017, au fost înregistrate 298 de cazuri noi, din care 79 insulino-dependent şi 219 non insulino-dependent.

“Aceste date statistice arată ca e nevoie de o informare susţinută a populaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirilor, diagnosticarea precoce şi tratamentul de specialitate adecvat pentru prevenirea complicaţiilor în vederea asigurării unei vieţi relativ normale şi de lungă durată”, susţine directorul DSP Sălaj, Ligia Marincaş.

Diabetul este o boală cronică care apare atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină sau când organismul nu poate utiliza eficient insulina pe care o produce. Hiperglicemia sau nivelul ridicat de zahăr din sânge este un efect al diabetului zaharat necontrolat. De-a lungul timpului, diabetul poate afecta inima, vasele de sânge, ochii, rinichii şi nervii.

