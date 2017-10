Tânăra care promovează excelenţa feminină. „Să spargem împreună bariera invizibilă care se interpune între femei şi şanse“

Melania Galea are 27 de ani, este din Zalău, însă după absolvirea facultăţii a ales să rămână în Cluj-Napoca.

Viaţa ei a luat o nouă turnură după ce a citit cartea "Lean IN" scrisă de Sheryl Sandberg, COO Facebook, în care vorbeşte despre dorinţa şi puterea femeilor de a conduce, despre sindromurile sociale de care suferă, în special, femeile. "Cartea mi-a schimbat complet perspectivele asupra carierei şi oportunităţilor şi mi-am dorit să împărtăşesc noile revelaţii cu alte femei din jurul meu", explică zălăuanca. Inspirată de mişcarea globală pe care Sheryl Sandberg a lansat-o în jurul cărţii, care încurajează cercuri locale la întâlniri regulate în care membrii să crească profesional şi personal împreună, Melania a fondat, în 2015, "Lean In Cluj", o comunitate care îşi propune să aducă împreună femei din diverse domenii pentru a discuta lucruri importante pentru ele, pentru a demara proiecte şi pentru a împărtăşi oportunităţi.

"Educaţia mamei e cea care are cel mai mare impact în creşterea generaţiilor viitoare"

Înainte de a lansa acest proiect, tânăra s-a documentat pe tema egalităţii de gen în România, iar statisticile peste care a dat s-au dovedit a fi dezamăgitoare: "World Economic Forum, una din platformele de referinţă în ceea ce priveşte studiile sociale, a plasat Romania printre ultimele locuri în Uniunea Europeană şi pe locul 76 în lume la egalitatea de gen. Discrepanţele cele mai mari sunt în economie, politica şi educaţie - arii care dictează progresul unei naţiuni - femeile având un procent redus în funcţii de conducere şi oportunităţi. Iar acest lucru nu le afectează doar pe femeile în cauză, ci şi pe familiile lor. Educaţia mamei e cea care are cel mai mare impact în creşterea generaţiilor viitoare".

Fondatorul Lean In Cluj susţine că există bariere din cauza stereotipurilor şi în rolurile decizionale, astfel ca doar 20% din companiile româneşti au femei pe poziţii-cheie de conducere. Toate aceste circumstanţe au ambiţionat-o să creeze o comunitate de femei care se susţin reciproc şi se promovează, sperând să spargă împreună bariera invizibilă care se interpune între reprezentantele sexului frumos şi şanse.

"Ne dorim ca prin puterea poveştilor să instigăm femeile din jurul nostru la dialog şi acţiune, demonstrând că atunci când primesc susţinere, femeile au puterea sa transforme comunitatea în care trăiesc. Practic, aducem modele noi şi punem în lumină poveştile femeilor inspiraţionale din jurul nostru, care ne demonstrează că orice este posibil dacă eşti perseverent. Dăm glas unor voci puternice, ambiţioase, noi, care vin cu idei şi viziuni proaspete şi dorinţă de schimbare", spune tânăra, potrivită căreia evenimentele organizate abordează teme de interes pentru femeia modernă, de la antreprenoriat şi leadership, la balanţa între viaţa personală şi profesională.

"Creştem împreună şi conştientizăm situaţiile pozitive care ne vin în drum, sindromurile sociale care ne împiedică urcarea şi avem acces la un flux de informaţii şi şanse mult mai mari şi mai diverse. Împreună ieşim din dogmele sociale încă prezente în România şi ne orientăm să creăm un viitor mai bun pentru noi şi pentru generaţiile ce vin", adaugă ea.

Prin perseverenţă, oricine poate schimba societatea în care trăieşte

Pe parcursul lunilor august şi septembrie, cu sprijinul financiar al Google Women Techmakers şi Malala Fund, Lean In Cluj a realizat un tur de filme în mai multe oraşe din Transilvania, pentru a atrage atenţia asupra importanţei educaţiei şi din dorinţa de a aduce perspective şi modele noi femeilor din respectivele comunităţi. A optat pentru producţii cu protagoniste de excepţie, într-un demers de a impulsiona femeile ambiţioase să îşi asume riscuri şi să crească profesional şi personal împreună. Spre exemplu, filmul "He Named Me Malala", despre viaţa Malalei Yousafzai, o adolescentă din Pakistan care a fost împuşcată în cap de un taliban, pentru că şi-a exercitat şi a militat pentru dreptul său la educaţie, şi care a obţinut ulterior premiul Nobel pentru pace. "Malala devine simbolul încrederii că prin perseverenţă, oricine poate schimba societatea în care trăieşte. «Când educi o fată, îi schimbi viaţa. Ne schimbi viaţa» - spune un citat din film. Este ceea credem şi noi", susţine Melania Galea.

Parte din viziunea pentru 2017 a comunităţii Lean In Cluj este de a întări comunitatea femeilor ambiţioase din Cluj, oferind o multitudine de oportunităţi de creştere profesională şi personală. Alături de "Asia School of Business in collaboration with MIT Sloan", prin Loredana Padurean, decan asociat, "Lean In" oferă o bursă de 80.000 de dolari unei femei excepţionale din România care vrea să îşi continue parcursul profesional printr-un program MBA în Kuala Lumpur. Programul durează 20 luni, iar bursa acoperă, pe lângă relocare în Malaezia, şi şase săptămâni de şedere în Statele Unite, practica în domeniu şi cursuri la MIT Sloan, una dintre cele mai importante şcoli de afaceri din lume.

