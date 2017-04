Scrisoare misterioasă care a emoţionat-o profund pe o femeie din Zalău. „De Paşte, să te bucuri de lucruri mărunte şi să trăieşti fiecare minut cu intensitate!“

Cu doar câteva zile înainte de Sărbătorile Pascale, Viorica Rus, o cunoscută femeie de afaceri din Zalău, a descoperit în cutia poştală a casei sale o scrisoare cu un mesaj emoţionant. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât destinatarul epistolei a preferat să nu-şi decline identitate, semnându-se simplu Cristian, un copil din clasa a III-a.

"De Paşti îţi doresc să fii aproape de familie, să te bucuri de lucrurile mărunte şi să trăieşti fiecare minut cu intensitate! P.S. Asta o poţi face în fiecare zi a vieţii tale! Bucură-te de viaţă!", a scris elevul în epistolă, adăugând pe plic "Expeditor: un copil fericit", iar la destinatar "Pentru tine, ştiu că eşti o persoană specială."

"Mi-a placut foarte tare. Chiar daca este scrisul unul copil de clasa a III-a, nu foarte caligrafic, mi-a încântat sufletul să văd chestia asta, pentru că lumea uită să mai scrie de mână cu atâta tehnologie în era Internetului", ne-a declarat Viorica Rus (foto jos).

Cea mai apropiată unitate de învăţământ de casa femeii este Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu", însă femei crede că semnatarul rândurilor pline de sensibilitate este un copil care locuieşte în zonă. "Mă gândesc că trebuie să fie vreun copil de prin zonă, însă nu am nici cea mai mică bănuială despre cine ar putea fi vorba. Oricum, am fost mai mult decât încântată să dau peste această scrisoare", a mai spus zălăuanca. În speranţa că îi va inspira şi pe alţii să facă astfel de gesturi frumoase, a postat pe contul său de Facebook o fotografie cu scrisoarea primită, însoţită de precizarea: "Această scrisoare am primit-o în poştă, de la un copil de clasa a III-a şi mi-a plăcut foarte tare iniţiativa, într-o lume a tehnologiei. Felicitări şi mulţumiri copilului şi învăţătoarei!"

Viorica Rus este managerul singurului mall din Zalău, unde sunt organizate de Paşte şi Craciun, diverse acţiuni umanitare pentru cei mai putin norocoşi. Cea mai recentă campanie de acest fel - "Vrei sa fii un iepuraş? Ajută un copilaş!" - se derulează în aceste zile, cu scopul de a strânge alimente, haine, jucării şi cărti pentru copiii cu posibilităţi materiale reduse.

Vă mai recomandăm: