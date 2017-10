Sacrificiul impune respect. Militarii care străbat România alergând, pentru a onora sacrificiul eroilor

Peste 100 de voluntari alergători "Invictus", biciclişti însoţitori şi coordonatori sunt implicaţi într-o acţiune prin care se doreşte aducerea unui omagiu militarilor care au fost răniţi sau şi-au pierdut viaţa în teatrele de operaţiuni. "Ştafeta Veteranilor", ajunsă la a patra ediţie, reprezintă o alergare în ştafetă pe 35 de tronsoane măsurând între 35 şi 130 kilometri. În total, 2.396 de kilometri, din Bucureşti, spre destinaţia finală Carei, acolo unde, în 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, la Monumentul Ostaşului Român este programat un ceremonial militar şi religios.

Printre militarii implicaţi în această acţiune se numără şi patru sălăjeni - trei care aleargă şi un biciclist, de la Regimentul 69 Artilerie Mixtă Silvana din Şimleu: plt. maj. Florin Dârjan, plt. maj. Daniel Magdaş, fruntaş Andreea Inceu, toţi din Batalionul 317 Sprijin Logistic "Voievodul Gelu", şi fruntaş Andrei Crainic, din Batalionul 7 Aducătoare Proiectile Reactive "General Vasile Danacu". Aceştia vor prelua ştafeta, reprezentată de drapelul tricolor, în 24 octombrie, şi o vor duce la destinaţie, la Carei, ultima localitate eliberată în cel de-Al Doilea Război Mondial. Dârjan, Magdaş şi Inceu vor parcurge alergând, în seara de 24 octombrie, şi în dimineaţa următoare, 85 de kilometri. Colega lor, Andreea Inceu, îi va însoţi pe bicicletă, pentru a le asigura alimentele şi energizantele de care vor avea nevoie.

Cunoscut pentru implicarea lui în diverse acţiuni de voluntariat, plutonierul major Florin Dârjan nu a putut sta deoparte nici de această dată. Mai ales că a luat parte la toate cele trei ediţii anterioare ale "Ştafetei Veteranilor". "Particip din 2014, încă de la prima ediţie a manifestării, an în care a avut loc, la Londra, şi prima ediţie a Jocurilor Paralimpice Invictus. Acţiunea noastră îşi propune să pună in evidenţa simbolurile naţionale şi sacrificiul făcut de cei care s-au jertfit sau au fost răniţi în războaie sau teatre de operaţii, sub deviza «SACRIFICIUL IMPUNE REPECT!» Noţiuni precum «patriotism» şi «simboluri naţionale» nu trebuie să devină demodate dacă vrem să mai existăm ca naţie", spune militarul sălăjean.

Potrivit spuselor sale, primirea ştafetei, de la un alergător din Cluj, va avea loc în 24 octombrie, la ora 15, în faţa Primăriei Zalău, urmată de o ceremonie în Cimitirul Eroilor din municipiu, după care militarii vor porni în cursă, până în Tăşnad, unde vor înnopta, apoi spre Carei. Echipei Sălajului i se pot alătura "toţi cei care vor să îşi aducă recunoştinţa militarilor care şi-au jertfit viaţa sau sănătatea pentru patrie în orice timp sau loc unde neamul acesta a fost purtat de vremuri". Doritorii pot alerga alături de cei trei militari în zilele de 24 şi 25 octombrie, pe orice distanţă între Zalău şi Carei. O altă modalitate prin care pot sprijini acest demers de suflet o reprezintă doanţiile. "Se pot dona sume de bani, indiferent de valoare, pe pagina de fundraising deschisă pentru acest eveniment pe www.invictusromania.galantom.ro, punând, astfel, umărul, la sprijnirea participării României la Jocurile Paralimpice Invictus din 2018", precizează plutonierul major.

Pe tot parcursul cursei, voluntarii vor purta tricoul "Invictus", cauză care sprijină luptătorii răniţi în teatrele de operaţii să participe la Invictus Games.

Ştafeta Veteranilor este organizată de Asociaţia Voluntarilor Invictus România, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu mai multe asociaţii ale veteranilor de război şi ale cadrelor militare în rezervă şi retragere şi reprezintă un gest de recunoştinţă în memoria eroilor care s-au jertfit pe câmpurile de luptă.

