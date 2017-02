Premia Musei 2017. Cine sunt sălăjenii premiaţi pentru implicarea în viaţa comunităţii

În semn de recunoaştere a meritelor oamenilor din comunitate, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău a premiat, joi, 23 februarie, zece sălăjeni care s-au remarcat prin implicarea lor în viaţa cetăţii.

“Am pornit de la concepul comunitatea faptelor bune şi pentru că ne-am dorit să îi vizibilizăm pe cei care s-au implicat voluntar şi cu dăruire în viaţa cetăţii, la ediţia din acest an am decis să îi premiem pe cei 10 care au făcut lucruri bune pentru noi toţi, care au demonstrat calităţi de care societatea are atâta nevoie”, a declarat Corina Bejinariu, directorul Muzeului.

Astfel, în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului "Premia Musei", au fost premiaţi, Corina Ţurcaş (pentru acţiunile caritabile), Patricia Toma (pentru promovarea tradiţiilor satului sălăjean),jurnalistul Sebastian Olaru (pentru promovarea frumuseţilor Sălajului), şeful UPU Zalău, Mihai Iuhas (pentru devotamentul faţă de pacient), prof. Kovacs Kuruc Janos (pentru proiectele editoriale de istorie locală sălăjeană), prof. Iulia Florian (pentru activităţile bazate pe educaţie nonformală), Alin Prunean (pentru implicarea dezvoltarea sustenabilă a micilor comunităţi rurale), eleva Andreea Chiş (pentru proiectul unei afaceri sociale), prof. Titus Câmpean (pentru încurajarea tinerilor dornici să descopere tainele cântului popular) şi Daniel Stejerean (pentru promovarea patrimoniului cultural din Şimleu Silvaniei). Fiecare dintre aceştia au fost răsplătiţi cu premii simbolice, constând în replici ale unor piese din patrimoniul local: ceramică de Zalău şi monede antice.

În stabilirea premianţilor a fost consultată comunitatea, Muzeul punând la dispoziţia celor interesaţi, pe pagina de Facebook, un chestionar cu două întrebări: “Cine crezi ca merita premiat?” şi “De ce merita premiat?”

"Este al doilea an în care se oferă aceste premii şi ele sunt un răspuns a acestui tip de a comunica, de a interacţiona şi de a întoarce către comunitate o parte din efortul pe care muzeografii îl fac în domeniul ştiinţific. Modul în care au fost aleşi premianţii şi temele pe care ei le propun sau subiectele preocupărilor lor nu fac decât să întărească încă o dată ideea că între o instituţie aşa cum este Muzeul şi comunitate trebuie să existe o interacţiune. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care vă dedicaţi unor activităţi nobile, unor activităţi interesante, în care puneţi în valoare comunitatea, cu părţile ei văzute sau mai puţin văzute, cunoscute sau mai puţin cunoscute, dar în principal pentru faptul că trăiţi pentru acestă comunitate şi vă doresc să aveţi energie în continuare", a precizat în cadrul festivităţii de premiere, Tiberiu Marc, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.

Vă mai recomandăm:

"Noi despre noi", ghidul-manual prin care Sălajul îşi promovează zestrea cultural-istorică

Superba poveste a românului care a parcurs 12.000 de kilometri pe jos, în gaci largi şi cămaşă cu fiolcaşi, şi a lăsat un costum popular în Argentina