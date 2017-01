FOTO În excursie la Castrul Roman de la Porolissum. Cât costă o vizită la cel mai nordic punct de apărare al Daciei Romane

Turiştii care doresc să viziteze Castrul Roman de la Porolissum o vor putea face în orice anotimp şi chiar şi după lăsarea întunericului. Acest lucru este posibil graţie unor investiţii în valoare de peste 35 milioane de lei, realizate în cadrul unui proiect derulat de către Consiliul Judeţean Sălaj, din fonduri europene, şi care au vizat şi Castrul de la Buciumi.

"Având în vedere că prin finalizarea proiectului se asigură premisele pentru un turism de calitate superioară celui existent anterior implementării acestui proiect" şi pentru că "sunt prevăzute a se realiza venituri din vizitarea celor două monumente, proiectul fiind încadrat în categoria celor generatoare de venit", administraţia judeţeană a stabilit ca din prima zi a anului 2017, turiştii care vor ajunge la Buciumi şi la Porolissum vor trebui să plătească bilete de intrare. Sumele sunt, însă, accesibile. Astfel, fiecare adult va avea de plătit o taxă de vizitare de 6 lei (de la 4 lei cât costa până acum), în timp ce pensionarii vor achita jumătate din sumă, iar copiii, 2 lei (faţă de taxa anterioară de un leu).

Încasările intră în bugetul judeţului

În ceea ce priveşte grupurile, reprezentanţii administraţiei judeţene au stabilit ca pentru grupurile de cel mult 10 persoane, taxa să fie de 15 lei, pentru cele formate din 11-25 de persoane, 40 de lei, iar pentru 26-45 de persoane, 60 de lei. În cazul grupurilor mai mari de 45 de vizitatori, taxa a fost bătută în cuie la 100 de lei. Sumele sunt valabile pentru vizitarea monumentului fără ghid de specialitate.



Întrucât numărul celor care doresc să realizeze aici activităţi de fotografiere şi filmare, inclusiv filmare aeriană profesională, a fost introdusă o taxă de 200 de lei/oră. În ceea ce priveşte evenimentele speciale găzduite de castru (clipuri video în scop comercial), conducerea judeţului pregăteşte un regulament special, o decizie privind tarifele aferente urmând să fie luată curând. Banii vor fi încasaţi prin intermediul personalului din CJ Sălaj şi se fac venit la bugetul judeţului.

Beneficiază de scutire de la plata tarifelor pentru vizitarea celor două obiective de patrimoniu persoanele cu dizabilităţi şi invalidităţi, precum şi asistentul personal al acestora, copiii cu dizabilităţi şi părinţii sau însoţitorii acestora, precum şi personalul centrelor de informare turistică.

Castrul de la Porolissum a fost locul ales de către trupa Bosquito pentru filmarea videoclipului live pentru piesa "Explozie Solară". "Am ales locaţia aceasta, deoarece pentru mine personal are o însemnătate aparte, fiind sălăjean de origine. Îmi doream să filmăm ceva acolo încă din perioada în care eram managerul formaţiei Phoenix, dar nu s-a ivit ocazia. Acum, cu Bosqiito, s-a întâmplat să se alinieze planetele, să venim la Zalău să cântăm de zilele oraşului şi după am reuşit să filmăm videoclipul acolo. Ne-a făcut plăcere să lucrăm cu o echipa tânără şi pasionată şi ne-am dori foarte mult să promovăm zona prin toate mijloacele, pentru că merită, e superba", a declarat managerul formaţiei, Ionuţ Contraş.

Regulament pentru vizitatori

Autorităţile au instituit şi un regulament de vizitare, astfel încât valorile de patrimoniu să fie protejate împotriva persoanelor cu comportament inadecvat. Ca urmare, turiştilor li se interzice să arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special amenajate, să campeze, să organizeze picnicuri ori să facă plajă, să consume alcool ori să preleveze artefacte antice.

În plus, vizitatorii nu au voie să se abată de la traseele marcate ori să pătrundă in interiorul sitului arheologic mijloace de transport, decât cu aprobarea conducerii CJ Sălaj.

Complexul Arheologic poate fi vizitat pe tot parcursul anului, în fiecare zi între orele 8 şi 20, în fiecare zi de sâmbătă din an fiind permisă vizitarea nocturnă, până la orele 24.

Vizitarea după lăsarea întunericului este posibilă ca urmare a realizării, tot în cadrul proiectului amintit, a iluminatului ambiental pentru principalele obiective din cadrul Complexului Arheologic: Poarta Praetoria, amfiteatrul roman, clădirea comandamentului, vama romană şi aleile de acces.

"O astfel de oportunitate, cel puţin într-un complex arheologic, este foarte rar întâlnită la nivel naţional. Probabil, la ora actuală, niciun castru roman din România nu oferă această posibilitate", susţine Corina Bejinariu, directorul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.

Cel mai nordic punct de apărare al Daciei Romane

Castrul de la Porolissum, cel mai nordic punct de aparare al Daciei Romane, se află în comuna Mirşid, judeţul Sălaj, pe dealul Măgura Pomăt, la o altitudine de 504 m.

În anul 106 d.Hr., la începutul celui de-al doilea razboi împotriva dacilor, împaratul roman Traian a înfiinţat un punct fortificat pentru a apăra principalul loc de trecere prin Munţii Meseş. Construcţia initială, din lemn, cu fundaţii de piatră, gazduia aprozimativ 5000 de soldati, pentru ca mai tarziu, fortificaţia să fie mărită şi reconstruită din piatră, cu ziduri, valuri şi şanturi de apărare, dar şi mai multe castre mici. În timpul împaratului Septimiu Severus, oraşul a primit statut de municipiu, ceea ce oferea conducătorilor şi negustorilor posibilitatea să lucreze independent. Plecarea romanilor a avut loc în anul 271 d.Ch, însă, conform dovezilor istorice păstrate, Complexul Arheologic "Porolissum" a continuat să fie locuit timp de mai multe secole de la data plecării.

