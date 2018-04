Efectele noii salarizări din Sănătate. Fotoliile de şefi de spital, neatrăgătoare pentru medici

Conducerea Consiliului Judeţean Sălaj, instituţie ce administrează Spitalul Judeţean de Urgenţă, se află într-o situaţie delicată, în condiţiile în care două dintre poziţiile cheie din cel mai mare spital din Sălaj sunt în pericol. Interimatul managerului Liliana Neaga expiră la finele acestei luni, în timp ce postul de director medical va deveni vacant, după ce Vasile Alexandru Burian şi-a înaintat demisia.

Şeful administraţiei judeţene, Tiberiu Marc, a declarat că actualul sistem de salarizare din sistemul sanitar a făcut ca posturile din comitetele directoare ale spitalelor să nu mai fie interesante din punct de vedere financiar. "În urmă cu ceva timp, i-am propus actualului manager al SJU să rămână la conducerea unităţii pentru încă şase luni. Atunci, răspunsul a fost afirmativ, însă între timp lucrurile s-au complicat în ceea ce priveşte sistem de salarizare din Sănătate. Sper, totuşi, să se găsească soluţii, în caz contrar ne vom lovi de probleme serioase", a spus Marc.

Acesta susţine că o misiune deloc uşoară va fi găsirea unui medic dispus să preia atribuţiile postului de director medical. "M-am gândit la câţiva medici care ar putea prelua această funcţie. Am nişte persoane pe care le monitorizez, dar nu am purtat discuţii cu niciuna, tocmai din cauza noutăţilor din salarizare care complică lucrurile. Nu poţi propune cuiva o responsabilitate în plus, în condiţiile unor venituri mai mici", a adăugat preşedintele CJ Sălaj.

În opinia sa, trebuie găsite cât mai repede soluţii sustenabile privind salarizarea din Sănătate, având în vedere că numărul salariaţilor afectaţi este destul de mare: "Într-un spital nu sunt doar medici şi asistente, există şi personalul suport, care, dacă este nemulţumit, face ca echipa să nu mai funcţioneze corespunzător. Iar nemulţumirea aceasta tinde să se cronicizeze dacă nu se găsesc soluţii".

