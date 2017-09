Deputatul PSD care a oprit o Salvare în trafic, acuzat că a negociat în secret ca soţia lui să obţină postul de manager la Serviciul Judeţean de Ambulanţă

Conducerea Serviciului de Ambulanţă Sălaj a demarat o anchetă internă privind cazul şoferului oprit în trafic, la finele săptămânii trecute, de către deputatul PSD Liviu Balint, după ce a luat la ocazie în salvare un cetăţean. Concluziile anchetei sunt aşteptate şi de către Prefectura Sălaj, care a transmis că "a luat act de acest incident cu regret". Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj ne-au transmis că poliţiştii rutieri sunt singurii care au dreptul să oprească în trafic un autovehicul.

În acelaşi timp, preşedintele PSD Sălaj, Tiberiu Marc, formaţiune politică la care a aderat Balint după ce a fost dat afară din PMP, a cerut ca gestul deputatului, de a opri în trafic o ambulanţă aflată în misiune şi a-l lua la rost pe şoferul care ignorase regulamentul intern, să nu fie asociat cu numele partidului. "E un gest voluntar, pe care nu l-aş lega de apartenenţa politică, chiar cred că trebuie să facem distincţie. Nu l-aş putea interpreta decât ca având legătură cu faptul că a condus instituţia, că o cunoaşte destul de bine şi are o nemulţumire legată de actuala conducere. A făcut un gest care este de discutat dacă intră în competenţa unui parlamentar sau nu, prin care să atragă atenţia că în instituţie sunt probleme", a subliniat Marc.

Deşi a anunţat încă de la prima şedinţă a actualei sesiuni parlamentare că va face parte din grupul aleşilor PSD, Balint nu a devenit, încă, membru de partid cu acte în regulă, lucru confirmat de către liderul organizaţiei judeţene: "Nu am luat o decizie la nivel de organizaţie judeţeană cu privire la statutul său, dar în momentul acesta, nu face parte din vreuna din organizaţiile noastre locale. Am înţeles că există o opţiune pe care şi-a exprimat-o, ea este susţinută de la nivel central printr-o adeziune făcută şi pentru care există o recomandare".

"Un medic ar putea să conducă instituţia cel mai bine"

Cât despre zvonurile potrivit cărora parlamentarul ar fi negociat cu PSD postul de manager al Ambulanţei pentru soţia lui, Narcisa Balint, în schimbul votului la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, Marc a spus că la nivel local nu au existat astfel de înţelegeri. "Nici eu şi nici altcineva de la nivel local nu am avut discuţii cu domnul Balint legate de o negociere pentru postul de manager. Ştiu că are o dorinţă personală acolo, e mai veche, dar nu a existat o astfel de negociere", a precizat şeful PSD Sălaj, opinând că soluţia cea mai bună pentru acest post ar fi un medic. "Un medic ar putea să conducă instituţia cel mai bine, pentru că înainte de orice, Ambulanţa este o instituţie care oferă servicii medicale, nu o organizaţie de transport, unde problema managerială ar fi importantă sub aspectul optimizării acestui sector", mai spus Marc.

Reamintim că vineri, 22 septembrie, deputatul PSD Liviu Balint, fost manager al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, a oprit în trafic vineri, o ambulanţă, şi a început să îl ia la rost pe şofer, constatând că acesta încălcare o serie de reguli. Ambulanţierul, care trebuia să transporte un pacient la domiciliu, de la Spitalul Judeţean, se abătuse de la traseu pentru a trece pe acasa şi, în plus, luase la ocazie un bărbat.

Revoltat, deputatul i-a adresat pe un ton răstit fostului subaltern o serie de întrebări cu privire la lipsa echipamentului de protecţie, motivul pentru care "face taxi cu ambulanţa", în timp ce îl filmează cu telefonul mobil. Inregistrarea, care durează trei minute, a fost postată pe Youtube.

Parlamentar la redistribuire

Reporterul "Adevărul" a încercat să îl contacteze pe deputatul Balint pentru un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns la telefon. A afirmat, însă, într-un ziar local că abaterile personalului sunt frecvente în ultima vreme la SAJ Sălaj: "Este o situaţie aparte pe care actuala conducere a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sălaj nu o poate gestiona", a declarat pentru sportulsalajean.ro, la câteva luni după ce a renunţat la postul de manager al instituţiei pentru a prelua fotoliul de deputat.

Liviu Balint a ajuns parlamentar pe listele PMP, la redistribuire, însă in iunie a fost exclus din partid după ce a votat moţiunea Grindeanu, ignorând recomandările conducerii partidului. La începutul lunii septembrie, el a anunţat în plenul Camerei Deputaţilor că a trecut la PSD.

Surse politice susţin că Balint a trădat PMP-ul după ce a negociat cu social-democratii postul de manager al Ambulanţei pentru soţia lui, Narcisa Balint, economist de profesie. Aceasta şi-a încercat norocul la conducerea instituţiei în 2011, când a participat, fără succes, la concursul organizat pe post de către Ministerul Sănătăţii.

