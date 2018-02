Cum a pornit o tânără o afacere cu genţi şi poşete handmade. Accesoriile rafinate care scot din anonimat orice ţinută

Cristina îşi vinde produsele pe internet şi la târguri FOTO Facebook.com/Atelier Magisa by Cristina Ilieş

Reîntoarsă în ţară după mai mulţi ani în care a muncit în Spania, Cristina Elena Ilieş, o zălăuancă de 33 de ani, şi-a luat inima în dinţi şi a decis să îşi urmeze pasiunea: cusutul. A deprins această îndeletnicire de la mama ei, croitoreasă de meserie, şi, a practicat-o încă din adolescenţă şi din nevoie, dar şi din plăcere. Prima provocare căreia i-a făcut faţă cu succes a fost la finalul liceului, când a fost nevoită să îşi facă singură rochia de banchet. A croit-o şi a cusut-o de una singură, iar rezultatul - cu mult peste aşteptările ei - a stârnit uimirea şi admiraţia dirigintei ei. "Am fost tare mândră de mine", îşi aminteşte Cristina.

Fascinată de tehnica Patchwork

La câţiva ani după absolvirea liceului, a plecat la muncă în străinătate, unde, pe lângă serviciu, cosea acasă diverse obiecte vestimentare, de la lenjerie intimă, la paltoane. În 2015, a descoperit lumea Patchwork-ului, arta îmbinării armonioase a bucăţilor de materiale milimetric tăiate. "Patchwork-ul este o artă care îmbină atât de frumos matematica, desenul şi mai ales cusutul de mână. Primele creaţii în patchwork au fost două feţe de pernă la care am lucrat câteva zile şi, surprinzător chiar şi pentru mine, deşi este multă migală, am prins drag de cusutul de mână. Apoi am continuat cu prima geantă realizată tot combinând petice de materiale", spune tânăra, care, pentru a cunoaşte în amănunt tainele acestei tehnici, a decis să urmeze un curs de profil.

A continuat să creeze, într-o primă fază lucruri de care avea ea nevoie, pentru ca după ce a revenit în ţară, să pună pe picioare o mică afacere: "Eram în Spania, însărcinată cu al treilea copil şi, fiind mai tot timpul împreună cu fetiţele mai mare, aveam nevoie de o geantă uşoară şi practică; aşa s-a născut o a doua geantă, de care am fost atât de încântată încât am ştiut că trebuie să continui să creez. A urmat, desigur, un portofel asortat. O clientă căreia îi coseam, a văzut produsele şi mi-a spus să-i dau de ştire în momentul în care o îmi pun în vânzare creaţiile handmade". A fost prima încurajare şi cea care a făcut-o să se gândească serios la o mică afacere.

Atelierul Magisa

Întoarsă în ţară, în vara lui 2017, Cristina Ilieş s-a înscris la programul de educaţie antreprenorială "Start în afaceri", dedicat comunităţii locale şi derulat de JCI Cluj şi TenarisSilcotub. A fost imboldul care a determinat-o să îşi pornească propria afacere: "Faptul că la prezentare mi-au fost apreciate produsele m-a făcut să prind curaj. Aveam deja materialele necesare pentru a începe şi, mai mult decât atât, era ocazia perfectă de a avea o activitate în România. Şi, până la urmă, nu avea nimic de pierdut dacă încercam". Aşa s-a născut, în vara anului trecut, "Magisa", un mic atelier de produse handmade, botezat după numele celor trei fetiţe ale Cristinei. Deşi creşterea copiilor îi ocupă cea mai mare parte a timpului, sălăjeanca profită de fiecare moment liber pentru a se dedica pasiunii ei. De regulă, asta se întâmplă seara, "după ce se dă stingerea", după cum mărturiseşte.

Oferta actuală de produse include portofele, posete, clutch-uri, portfarduri, huse pentru agende, tote bags (sacoşe cu mânere lungi), însă zălăuanca mărturiseşte că este deschisă şi la alte provocări personalizate. "În viitor vreau să măresc oferta de produse cu decoraţiuni pentru casă, perne, cuverturi, tablouri, accesorii de bucătărie şi masă, precum şi quilt-uri de toate mărimile şi cu întrebuinţări multiple", mai spune ea. Toate creaţiile ei sunt realizate din materiale naturale de calitate superioară, majoritatea achiziţionate din Spania: "Sunt o susţinătoare a produselor româneşti şi a producătorilor locali, care se evidenţiază prin calitate. Din păcate, însă, nu găsesc în ţară tot ceea ce îmi trebuie, exceptând o pânză de casă, de o textură şi o catifelare aparte, a unui producător român cu o experienţă de trei generaţii. Mai mult de jumătate dintre materiale, vatelina, dar şi ramele metalice le procur din Spania".

Produse unicat

Fiecare obiect meşteşugit cu artă, fantezie şi răbdare este unicat, produsele făcute la comandă fiind personalizate în funcţie de preferinţele clientului. "Momentan lucrez pe doar produse unicat, de concept propriu sau adaptat la opţiunea clientului. Pe viitor, însă, mă gândesc la colecţii cu un număr limitat de produse sau la comenzi în serie", susţine antreprenoarea. O inspiră orice: o dantelă, un material, o broderie, orice detaliu mărunt, şi nu de puţine ori i s-a întâmplat să modifice proiectul pe parcurs, completând sau eliminând până ce rezultatul îi era pe plac.

Portofele costă între 65 şi 110 lei, în timp ce genţile, încep de la 120 de lei şi pot depăşi 200 de lei, în funcţie de complexitate, dimensiune şi materialele folosite: "Lucrurile handemade sunt căutate din ce în ce mai mult, însă o mare parte încă mai trebuie să înţeleagă faptul că un astfel de produs necesită timp de creaţie, execuţie, marketing, transport, grijă pentru produs şi client. Handemade înseamnă muncă particulară pentru fiecare produs în parte. Cei care aleg să cumpere un lucru confecţionat manual înţeleg toate aceste detalii şi le apreciază".

Comercializarea produselor "Magisa" se face atât online, prin intermediul paginii de Facebook, cât şi la târgurile de profil. Pentru viitor, Cristina Ilieş îşi propune să deschidă un magazin fizic, care să cuprindă şi ateliere pentru pasionaţii în domeniu.

Vă mai recomandăm:

FOTO Arhitecta care şi-a deschis un atelier de bijuterii. „Este o altă modalitate de a comunica cu oamenii“

Pietre semipreţioase, mărgele, metale şi bucăţi de piele sunt transformate cu îndemânare şi imaginaţie în cercei, coliere, broşe sau alte bijuterii delicate. Deşi a ales să studieze arhitectura, Adina Mircea, 36 de ani, nu a putut sta departe de pasiunea pe care şi-a descoperit-o încă din copilărie

A renunţat la management pentru o afacere cu tricouri pictate

După ce a fost director de bancă şi director de marketing, Mihaela Cuceu a prins curaj să-şi urmeze pasiunea abia după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Cu ajutorul pensulei şi al vopselelor, ea transformă orice articol vestimentar într-unul special şi cu personalitate.

Gabriel Ştefan Măcelar, un tânăr din Sălaj, a învăţat singur cum să facă papioane şi şi-a transformat pasiunea într-un adevărat business, care acum îi asigură un venit stabil.