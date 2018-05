Cum au ajuns autorităţile publice să cumpere 1.150 de rucsacuri pentru tinerii credincioşi ortodocşi

1.150 de rucsacuri cu însemnele Consiliului Judeţean Sălaj vor fi împărţite participanţilor la un amplu eveniment religios dedicat tinerilor ortodocşi din cinci judeţe. Consilierii judeţeni au aprobat joi, 31 mai, alocarea a 23.000 de lei pentru achiziţia rucsacurilor ce vor fi oferite cu prilejul "Întâlnirii tinerilor ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului".

Iniţiativa a stârnit nemulţumire în rândul liberalilor, care au votat împotriva proiectului, susţinând că dărnicia CJ Sălaj din bani publici este "discreţionară". "Modul în care sunt alocaţi aceşti bani mi se pare total discreţionar şi discriminatoriu. Discriminatoriu faţă de alte instituţii, organizaţii, fundaţii care trebuie să participe într-o competiţie, să completeze o grămadă de hârtii, să vină cu o cofinanţare şi să justifice fiecare leuţ pentru activităţile sprijinite de Consiliul Judeţean prin intermediul programelor de finanţare pentru proiecte culturale, sportive sau recreative. Mi se pare incorect să dai 23.000 de lei pentru nişte rucsacuri, iar în cazul celorlalte proiecte – pentru tineret, sportive, recreative – să limitezi suma la 5.000. Ce i-a împiedicat pe reprezentanţii Episcopiei Ortodoxe să intre într-o competiţie onestă cu alţi potenţiali beneficiari de sprijin din partea CJ, mai ales că evenimentul are loc abia în luna august?", a evidenţiat liberalul Paul Maghiu.

Întrebarea acestuia s-a lovit de fâstâceala preşedintelui administraţiei judeţene, social-democratul Tiberiu Marc, care a replicat doar că "este un eveniment care nu se încadrează într-un program al CJ, pentru că a apărut ca şi un eveniment singular, cu un anumit scop şi de aceea am considerat că finanţarea lui dintr-un capitol care înseamnă promovarea judeţului este oportun". Proiectul a trecut cu votul celor de la PSD, PMP şi UDMR.



În solicitarea adresată Consiliului Judeţean, Episcopia Sălajului a cerut aproape 80.000 de lei, susţinând că are nevoie de această sumă pentru tipărirea de publicaţii, afişe, invitaţii training preoţi şi voluntari, închiriere aparatură, transport în judeţ, cărţi de rugăciuni, servicii filmare şi fotografiere, precum şi acordarea de materiale de promovare (tricou, şapcă, carneţel, pix, insignă, ecuson etc.) fiecărui tânăr ortodox participant.

Procesiuni, liturghii, fanfara şi spectacol folcloric

"Întâlnirea tinerilor ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului" va aduce la Zalău 1.150 de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani, 750 dintre ei din Sălaj, iar ceilalţi din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi Satu Mare. Bugetul estimat al evenimentului este de 256.860 de lei, din care 51.000 de lei vor fi asiguraţi de la bugetul Zalăului. O decizie în acest sens a fost luată în Consiliul Local în luna martie a acestui an, suma urmând să fie destinată asigurării mesei zilnice a participanţilor din judeţene vecine şi transportului acestora. În plus, municipalitatea s-a angajat să pună la dispoziţie participanţilor cu titlu gratuit, internatele şcolare din patru licee din municipiu şi să onoreze toate celelalte solicitări privind Sala Sporturilor, spectacolul folcloric, avizarea, sonorizarea şi ordinea publică. Solicitarea iniţială a Episcopiei viza suma de 163.000 de lei, pentru masa şi cazare, articolele de publicitate vizuală a activităţii, tipărire de publicaţii, filmări, fotografii şi realizarea unui film cu evenimentul, tipărire de afişe şi invitaţii precum şi cheltuieli cu dotarea tehnică necesară.

Amplul eveniment religios îşi propune “să promoveze valorile culturale, artistice şi religioase ale Zalăului şi Sălajului în rândul tinerilor şi să reaşeze valorile culturale pe principii axiologice în conştiinţa colectivă a tineretului” şi "să creeze cadrul în care tinerii să poată găsi modele şi trăi experienţe formatoare care să-i apropie de Biserică, prin împărtăşirea valorilor creştin-ortodoxe şi încurajarea dialogului dintre grupurile de tineret”. În programul manifestării au fost cuprinse dezbateri pe teme de istorie şi tradiţie creştină în nord-vestul Transilvaniei, o rugăciune colectivă de seară în parcarea din spatele Primăriei, o procesiune cu participarea Fanfarei "Promenada", liturghii şi vizite la diferite obiective turistice din judeţ.

