Un român din Diaspora l-a sunat pe deputatul care cere retragerea cetăţeniei pentru defăimarea ţării: „Patriotismul nu înseamnă să furi, ci să condamni furtul“

Mihai Tufă, un vasluian stabilit în Portugalia, povesteşte într-o postare pe Facebook că miercuri, 14 martie, l-a contactat telefonic pe deputatul Adrian Solomon pentru a-i cere lămuri.

Potrivit Ziare.com, Adrian Solomon a lansat propunerea ca românii care nu sunt de bună credinţă şi defăimează ţara să fie sancţionaţi, ajungându-se chiar la retragerea cetăţeniei.

"Depinde de gravitatea lor (a defaimarilor - n.red.), lucrurile pot merge pana la retragerea cetateniei. Se vorbeste si in Constitutie despre lucrul acesta. Nu este o lege care sa puna in aplicare prevederile constitutionale, dar cred ca un cetatean de buna credinta nu poate sa defaimeze tara", a declarat Adrian Solomon, citat de Ziare.com.

Mihai Tufă relatează într-o postare pe Facebook cum a decurs dialogul cu parlamentarul Adrian Solomon.

”L-am sunat pe deputatul Adrian Solomon, cel care propune retragerea cetăţeniei că sancţiune supremă pentru 'defăimarea ţării'. L-am întrebat cum vine asta cu retragerea cetăţeniei, el a spus că e o propunere şi se poate merge până acolo în cazul persoanelor defăimătoare de ţară care au primit cetăţenia în urmă căsătoriei, spre exemplu. I-am transmis că dacă spui unor pesedişti că îs nişte penali incompetenţi care doar urmăresc să scape de închisoare, în timp ce prin România nu se construiesc autostrăzi de exemplu, asta nu înseamnă că defăimezi ţara, ci doar că nişte pesedişti sunt penali şi incompetenţi.



El mi-a suspectat intenţiile, ca şi cum nu ar fi clare şi nu ar fi înţeles deja ce îi transmit, că stau pe net din Portugalia (ce vină de ceva o mai fi şi asta!?), apoi am continuat în mesaje, el acuzându-mă că îi fac procese de intenţie şi am apucături tipice naziştilor (ciudat că nişte ciudaţi chipurile naţionalişti cu apucături extremiste de dreapta care pozează în haine socialiste să acuze pe alţii de nazism când sunt luaţi la întrebari). I-am repetat mesajul: nu voi sunteţi ţara, Dragnea nu e România, şi a îi spune că e penal şi hoţ nu e defăimare de ţara. A rămas că eu sunt în eroare şi din nefericire el nu are tot timpul să mă lămurească”, a relatat Mihai Tufă, pe contul personal de Facebook, despre discuţia cu deputatul Solomon.

Mihai Tufă consideră că ”fiecare ar trebui să îşi sune parlamentarii şi să le ceară socoteala atunci când greşesc”. În plus, el transmite deputatului Solomon şi celorlalţi susţinători ai propunerii să se ocupe şi de Ion Luca Caragiale pentru că ”şi el a defăimat ţara”.

”Cum e defaimare de ţară să critici acţiuni ale guvernelor pe care fix PSD le-a demis?”

”Îi transmit lui Adrian Solomon că o fi el obişnuit ca în mod tradiţional rufele să se spele în familie, dar de uscat, tot afară, la soare, se usucă. Totodată, pentru că e profesor de istorie, îi aduc aminte că fix Germania naţional-socialistă la care se referă a retras cetăţenia celor care nu erau destul de germani. Mai mult, cum e defăimare de ţară să critici acţiuni ale guvernelor pe care fix PSD le-a demis? Cred că defăimare de ţară fac în afară ţării persoane corupte ca Adrian Severin şi Liviu Dragnea, amândoi condamnaţi, unul cercetat acum şi în Brazilia. Patriotismul nu înseamnă să furi, ci să condamni furtul din ţara pe care chipurile o conduci. Mulţi cercetaţi din PSD văd un stat paralel, însa ei sunt paraleli cu dezvoltarea României. Dacă vor să retragă cetăţenia cuiva, să şi-o retragă lor şi să îşi facă o republică separatistă, eventual în Teleorman”, a declarat Mihai Tufă, pentru ”Adevărul”.

Adrian Solomon, ”deputatul Aldo Moro”

Fost profesor de istorie la Colegiul ”Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad, Adrian Solomon este cel mai tânăr politician de rang înalt pe care l-a dat Bârladul postdecembrist. Are în palmares un mandat de viceprimar şi este la al doilea mandat de deputat. La ultimele alegeri locale a candidat pentru funcţia de primar al municipiului Bârlad, însă a pierdut alegerile, fiind înfrânt de liberalul Dumitru Boroş. Eşecul de la alegerile locale a fost trecut cu vederea de mai marii PSD, Adrian Solomon regăsindu-se pe lista de candidaţi la alegerile parlamentare, fiind primul lista candidaţilor la Camera Deputatilor la PSD Vaslui.

În ultimii ani, Adrian Solomon s-a făcut remarcat prin ieşiri publice şi declaraţii controversate. În timpul protestelor antişist din 2012, Solomon a jurat cu mâna pe biblie în faţa a 8.000 de oameni că va lupta împotriva extragerii gazelor de şist. La şase luni după jurământ, în decembrie 2012, imediat după alegeri, şi-a schimbat radical părerea argumentând că nu era suficient de informat când mărşăluia pe străzile Bârladului alături de miile de oameni care militau împotriva fracturării hidraulice.

Tot în anul 2012, în timpul unei conferinţe de presă susţinută pe 23 aprilie 2012, Adrian Solomon l-a avertizat pe Mihai Răzvan Ungureanu, prim-ministru în funcţie la vremea rspectivă, că va avea soarta lui Aldo Moro, un politician italian răpit şi ucis în 1978, dacă nu va trece pe la Primăria Bârladului pentru a se interesa de soarta cetăţenilor.

I-a comandat marş funebru lui Tăriceanu

Nu doar Mihai Răzvan Ungureanu a intrat în vizorul lui Adrian Solomon. În 2007, când era viceprimar de Bârlad, l-a întâmpinat pe Călin Popescu Tăriceanu, pe atunci prim ministru, cu un marş funberu cântat de o fanfara de ţigani. Adrian Solomon s-a enervat că Tăriceanu a vizitat oraşul fără să-i anunţe oficialităţile locale.

L-a numit pe Boc şobolan

Tot Adrian Solomon, în cadrul unei conferinţe de presa susţinută în 2011,în calitate de deputat, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de o altă vizită neanunţată, de această dată a premierului în funcţie la acea vreme, Emil Boc. "Nu se face aşa ceva, adică să vii într-o comunitate şi să nu anunţi măcar primarul. Iata, şi Boc, a venit ca şobolanul prin judeţ dar l-a anunţat, la o ora din seară, pe domnul primar şi s-a întalnit cu el. (...) Eu, dacă am ceva de spus lui Boc i-o spun în faţă de la tribuna parlamentului, nu trebuie să-l fugăresc eu prin oraş sau prin ţară. Oricum, şobolanii când îi vezi e bine sa-i calci pe cap că sunt ăia de-ţi rod avutul de-o viaţă”.